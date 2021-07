Le match Argentine contre Italie pour Diego Maradona pourparlers en cours

Claudio Tapia a déclaré que les horaires des joueurs doivent toujours être triés. Photo de Gustavo Pagano/Getty Images

Le président de l’Association argentine de football (AFA), Claudio Tapia, a confirmé que des discussions étaient en cours concernant un match unique entre l’Argentine et l’Italie pour commémorer la vie de Diego Maradona.

La légende argentine est décédée le 25 novembre à l’âge de 60 ans des suites d’une crise cardiaque.

L’UEFA et la CONMEBOL chercheraient à organiser la rencontre entre l’Argentine, vainqueur de la Copa America et l’Italie, championne de l’Euro 2020, à Naples, la ville où Maradona a connu certains de ses plus grands succès.

« C’est un rêve mais aussi une nécessité des deux fédérations », Tapia a déclaré au sujet de la rencontre possible.

« Je sais que du travail est en cours, mais nous avons aussi une réalité de calendriers qui doivent être finalisés. Nous avons besoin que les clubs européens donnent aux joueurs trois jours de plus. Nous le voulons et l’Italie aussi. »

Dates possibles en décembre et janvier 2022 sont envisagés pour le match, mais l’Argentine et l’Italie ont un programme chargé avec les éliminatoires de la Coupe du monde en septembre, octobre et novembre.

Maradona était adoré à Naples, le club qu’il a rejoint en 1984 depuis Barcelone. Vainqueur de la Coupe du monde 1986, Maradona a mené Napoli à ses deux seuls titres de Serie A et à la Coupe UEFA.

Le club a honoré sa mémoire en renommant son terrain le stade Diego Armando Maradona.

Si le match a lieu cette année, il viendra quelques mois seulement après le triomphe de l’Italie à l’Euro 2020 et le succès de l’Argentine en Copa America.

L’Italie a battu l’Angleterre aux tirs au but pour remporter son premier titre européen depuis 1968 tandis que l’Argentine a remporté son premier grand honneur en 28 ans en battant le Brésil au stade Maracana.

Lionel Messi s’est souvenu de Maradona dans un message émotionnel qu’il a posté sur Instagram après avoir soulevé son premier trophée majeur avec l’Argentine.

« Et bien sûr, [thanks] aussi à Diego, qui nous a certainement soutenus où qu’il soit », a-t-il déclaré.