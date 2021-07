Le match amical entre l’Allemagne et le Honduras se termine prématurément à cause des abus raciaux

L’Allemand Jordan Torunarigha et ses coéquipiers ont quitté le terrain samedi lors d’un match contre le Honduras après que Torunahiga aurait été victime d’abus racistes.

Les deux pays jouaient un match d’échauffement olympique à huis clos à Wakayama, au Japon. À la suite de l’abus, le match – qui s’est déroulé en trois segments de 30 minutes – s’est terminé cinq minutes plus tôt, Le compte Twitter de l’équipe d’Allemagne confirmé. Le score était de 1-1.

La Fédération hondurienne de football nie que des commentaires à caractère raciste aient été faits intentionnellement, déclarant sur Twitter: « A ce sujet, la Fédération hondurienne de football déclare qu’il s’agissait d’un malentendu sur le terrain. »

VOUS VOULEZ UN ACCÈS DANS LES COULISSES DE TOKYO ? Inscrivez-vous aux textes olympiques pour obtenir un accès exclusif aux Jeux

Torunarigha, 23 ans, n’a fait aucune déclaration sur l’incident, mais son entraîneur, Stefan Kuntz, l’a fait.

« Lorsque l’un de nos joueurs est victime de violence raciale, jouer n’est pas une option », a déclaré Kuntz.

Les incidents d’abus raciaux sur et en dehors du terrain ont été un aliment de base dans le monde du football international, en particulier au cours des derniers mois.

Après la finale de l’UEFA Euro 2021 le 11 juillet, trois joueurs noirs ont été confrontés à un comportement abusif en ligne de la part de fans anglais après avoir raté des tirs au but lors d’une fusillade qui a déterminé le match. Bukayo Saka, Jadon Sancho et Marcus Rashford ont raté leurs tirs alors que l’Angleterre tentait de remporter son premier trophée international depuis 1996.

Quatre personnes ont été arrêtées le 15 juillet pour des abus en ligne visant les joueurs.

En juin, le défenseur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Mark McKenzie, a déclaré qu’il avait également été victime d’attaques raciales en ligne après la victoire de l’équipe sur le Mexique lors de la finale de la Ligue des nations de la Concacaf. McKenzie a donné un ballon au début de la nuit qui a mené au premier but du Mexique et a ensuite eu une main dans la surface.

« Supporters ou non supporters, fans ou non … il s’agit d’avoir du respect pour vos frères et sœurs de différents coins du monde parce que notre diversité est ce qui nous rend si puissants », a écrit McKenzie sur Twitter.

La finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF a également été brièvement interrompue dans le cadre des procédures anti-harcèlement en raison de chants homophobes de fans mexicains, un incident non isolé.

Contactez Emily Leiker à eleiker@usatoday.com ou sur Twitter @emleiker