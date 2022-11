Le match américano-iranien reflète une rivalité régionale pour de nombreux fans arabes

BAGDAD (AP) – Le match de Coupe du monde remporté par l’équipe américaine contre l’Iran mardi a été étroitement surveillé au Moyen-Orient, où les deux nations sont engagées dans une guerre froide depuis plus de quatre décennies et où beaucoup blâment l’un ou les deux pour les malheurs de la région .

Les critiques de l’Iran disent qu’il a fomenté la guerre et les troubles dans le monde arabe en soutenant de puissants groupes armés au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen et dans les territoires palestiniens. Ses partisans le considèrent comme le chef d’un « axe de résistance » contre ce qu’ils considèrent comme l’impérialisme américain, les dirigeants arabes corrompus et l’oppression des Palestiniens par Israël.

La fracture est particulièrement intense au Liban et en Irak, où des factions politiques fortement armées soutenues par l’Iran se disputent l’influence politique avec des opposants plus orientés vers l’Occident. Dans ces pays, beaucoup pensent que l’Iran ou les États-Unis doivent être récompensés, même si ce n’est que sur le terrain.

D’autres souhaitaient une peste sur leurs deux maisons.

“Les deux sont des adversaires de l’Irak et ont joué un rôle négatif dans le pays”, a déclaré Haydar Shakar, dans le quartier Karada du centre-ville de Bagdad, où un café affichait les drapeaux des deux pays accrochés à l’extérieur. « C’est un tournoi sportif, et ils y participent tous les deux. C’est tout ce que c’est pour nous.

Un mème largement diffusé avant le match de mardi entre les États-Unis et l’Iran l’a qualifié en plaisantant de “la première fois qu’ils joueront en dehors du Liban”. Un autre utilisateur de Twitter a plaisanté en disant que celui qui remporte la phase de groupes “prend l’Irak”.

Le Hezbollah, soutenu par l’Iran, était le seul groupe armé à conserver ses armes après la guerre civile libanaise de 1975-1990. Il affirme que ses armes sont nécessaires pour défendre le pays contre Israël et attribue en partie la crise économique du Liban aux sanctions américaines. Les opposants dénoncent le Hezbollah comme une « occupation iranienne », tandis que de nombreux Libanais accusent à la fois les États-Unis et l’Iran de se mêler de leurs affaires intérieures.

En Irak, l’invasion menée par les États-Unis en 2003 a conduit à des années de violence intense et de conflits sectaires, et les factions politiques et milices soutenues par l’Iran ont largement comblé le vide. Alors que les forces américaines et les milices soutenues par l’Iran se sont retrouvées du même côté contre le groupe extrémiste État islamique, elles ont échangé des tirs à plusieurs reprises depuis sa défaite.

Le Liban et l’Irak ont ​​tous deux dû faire face à des années d’impasse politique, la principale ligne de démarcation passant entre les alliés et les opposants de l’Iran.

Au Yémen, la milice Houthi alignée sur l’Iran a capturé la capitale et une grande partie du nord du pays en 2014. Depuis lors, elle est en guerre avec un éventail de factions soutenues par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, deux alliés des États-Unis.

Pendant la guerre civile en Syrie, l’Iran a soutenu le gouvernement du président Bashar Assad contre les groupes rebelles, y compris ceux soutenus par l’Occident. Dans les territoires palestiniens, il soutient le Hamas et le Jihad islamique, des factions militantes qui ne reconnaissent pas Israël et qui ont mené des dizaines d’attaques au fil des ans.

Des entretiens avec des fans de football à Beyrouth et à Bagdad ont révélé des émotions mitigées à propos du match.

Dans la banlieue sud de Beyrouth, un centre de soutien du Hezbollah, de jeunes hommes drapés de drapeaux iraniens se sont rassemblés dans un café arborant un drapeau “Mort à l’Amérique” pour regarder le match. Ali Nehme a déclaré que les Iraniens, en tant que communauté asiatique, sont “un peuple au bon cœur, contrairement à l’orgueil de l’Amérique”.

“Nous sommes contre l’Amérique dans le football, la politique et tout le reste”, a-t-il déclaré. “Dieu est avec le Liban et l’Iran.”

De l’autre côté de la ville, sur la promenade du front de mer, une habitante de Beyrouth, Aline Noueyhed, a déclaré : « Bien sûr, je ne suis pas avec l’Iran après toutes les catastrophes qu’ils ont provoquées. Certainement, je suis avec l’Amérique », bien qu’elle ait ajouté que les États-Unis ne nous aidaient pas non plus à 100%».

La réaction d’après-match dans les rues de Beyrouth après la victoire des États-Unis a été beaucoup plus modérée qu’après la victoire de la veille du Brésil – un favori des fans au Liban – contre la Suisse.

A Bagdad, Ali Fadel applaudissait l’Iran, car « c’est un pays voisin, un pays asiatique ».

“Il existe de nombreux liens entre nous et eux”, a-t-il ajouté.

Nour Sabah soutenait les États-Unis parce que “c’est une équipe solide et (les États-Unis) contrôlent le monde”.

À Erbil, dans la région kurde semi-autonome du nord de l’Irak, les fans ont également donné des réactions mitigées.

Zainab Fakhri, 27 ans, voulait que les États-Unis battent l’Iran « pour punir le régime iranien qui opprime la révolution des femmes ».

Au même café, Aras Harb, 23 ans, soutenait l’Iran. “Nous les préférons parce que ma famille a pu fuir là-bas pendant la guerre, et les Iraniens sont gentils.”

Saad Mohammad, 20 ans, espérait en revanche une égalité, craignant qu’une victoire n’aggrave une situation sécuritaire déjà alarmante. Si les habitants célèbrent la victoire, a-t-il déclaré, “je crains que l’Iran ne nous lance des roquettes”.

Bien que les supporters iraniens aient été visiblement bouleversés par leur défaite, la foule a défilé après le match sans aucune explosion de tensions.

La politique régionale a plané sur le dernier affrontement entre les États-Unis et l’Iran, lors de la Coupe du monde de 1998. Cela s’est produit moins de deux décennies après que la révolution islamique iranienne a renversé le shah soutenu par les États-Unis et que des manifestants ont envahi l’ambassade des États-Unis, entraînant une crise prolongée des otages.

La police anti-émeute française était sur place au stade de Lyon cette année-là, mais elle n’était pas nécessaire. Les équipes ont posé ensemble sur une photo de groupe et les joueurs iraniens ont même apporté des roses blanches à leurs adversaires.

Lors du match de cette année, les allégeances ont été brouillées par les manifestations nationales qui ont saisi l’Iran, certains Iraniens s’enracinant ouvertement contre leur propre équipe. Les joueurs ont refusé de chanter leur hymne national avant leur match d’ouverture, dans ce qui a été considéré comme une expression de sympathie pour les manifestations, mais ont inversé le cours et ont chanté avant leur prochain match.

Danyel Reiche, professeur associé invité à l’Université de Georgetown au Qatar, qui a fait des recherches sur la politique du sport, a déclaré que le fandom de la Coupe du monde n’est pas nécessairement un indicateur d’affiliation politique, même dans les pays profondément divisés.

Au Liban, par exemple, il a noté que les sports locaux sont « hautement politisés », tous les grands clubs de basket-ball et de football ayant des affiliations politiques et sectaires. Mais lorsqu’il s’agit de choisir une équipe nationale favorite pour la Coupe du monde – où le Liban ne s’est jamais qualifié pour jouer – les fans s’accrochent à un certain nombre de fédérations.

C’est vrai dans toute la région, où les fans arborant des maillots Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo peuvent être trouvés de Gaza à l’Afghanistan.

“C’est l’un des rares domaines où les gens ont la liberté et la liberté de choisir un pays qu’ils aiment simplement et non le pays où ils pensent qu’il y a une obligation pour eux d’y être affiliés”, a déclaré Reiche.

Sewell a rapporté de Beyrouth. Les rédacteurs d’Associated Press Fadi Tawil à Beyrouth et Joseph Krauss à Ottawa, en Ontario, ont contribué à ce rapport.

Ali Abdul-hassan et Abby Sewell, The Associated Press