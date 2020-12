CAPE TOWN, Afrique du Sud: Le premier match international de cricket d’une journée entre l’Afrique du Sud et l’Angleterre a été reporté vendredi après qu’un autre joueur a été testé positif pour le coronavirus dans la biobulle sécurisée des équipes invitées.

Le match, le premier des trois ODI, a été reporté à dimanche, ont indiqué les deux fédérations de cricket.

Cricket South Africa et le England and Wales Cricket Board ont déclaré que la décision avait été prise dans l’intérêt de la sécurité et du bien-être des deux équipes, des officiels de match et de toutes les personnes impliquées dans le match.

Les PDG des deux conseils, Kugandrie Govender du CSA et Tom Harrison de la BCE, ont accepté le report.

Le joueur, qui n’a pas été nommé, est le troisième joueur sud-africain à avoir été testé positif lors de la tournée en Angleterre, qui a débuté à la mi-novembre. Un joueur a été testé positif au virus avant que les équipes ne pénètrent dans la bulle dans un hôtel du Cap, tandis qu’un deuxième a été testé positif dans la bulle et avant la récente série Twenty20. L’Angleterre a remporté cette série 3-0.

La série ODI reprogrammée signifie que les équipes joueront des matchs consécutifs dimanche et lundi. La tournée d’Angleterre se termine mercredi avec le troisième ODI. Le match d’ouverture se déroulera désormais à Boland Park, dans la ville voisine de Paarl, tandis que Cape Town accueillera les deux derniers ODI.

