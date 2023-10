L’UEFA a annoncé jeudi que le résultat du match de qualification pour le Championnat d’Europe entre la Belgique et la Suède, abandonné cette semaine après la mort de deux supporters suédois avant le coup d’envoi, serait maintenu.

Le match a été arrêté à la mi-temps sur le score de 1-1. Les fédérations belge et suédoise avaient demandé à ce que ce résultat soit retenu comme résultat final.

« Les Fédérations belge et suédoise de football sont satisfaites de la décision », a indiqué la fédération belge dans un communiqué.

L’UEFA a déclaré que « le résultat de ce match n’a pas d’impact sur la qualification du groupe F ». La Belgique s’était déjà qualifiée pour le tournoi qui se déroulera en Allemagne l’année prochaine avant d’affronter la Suède.

La Belgique est en tête du groupe devant l’Autriche, qui a également assuré sa qualification pour l’Euro.

« Le football devrait être une fête mais lundi soir, un acte lâche en a décidé autrement. Dans un tel moment, où la famille du football est frappée en plein cœur, les résultats sportifs sont secondaires. » a déclaré Manu Leroy, PDG par intérim de la Fédération belge.

Les enquêteurs tentent toujours de déterminer le mobile de l’attaque de lundi soir, survenue non loin du stade Roi Baudouin où se déroulait la qualification.

Les autorités de la capitale belge ont abattu le suspect mardi, quelques heures après avoir affirmé avoir abattu trois supporters suédois, tuant deux d’entre eux. Il a publié une vidéo en ligne dans laquelle il revendique l’attaque et affirme que le Coran est « une ligne rouge pour laquelle il est prêt à se sacrifier ».

« Nous sommes heureux d’apprendre que l’UEFA a pris une décision et que cette décision est conforme aux souhaits des deux fédérations », a déclaré Håkan Sjöstrand, le PDG de la fédération suédoise. « Cependant, les questions sportives sont secondaires, nos pensées vont aux victimes et à leurs familles. Que des supporters suédois innocents soient devenus la cible du terrorisme est choquant et il est difficile de prévoir quelles en seront les conséquences pour l’avenir. »

Une minute de silence sera observée lors des matchs en Belgique et en Suède en hommage aux deux supporters décédés.

La ligue belge a déclaré que « la prochaine journée de match débutera par une minute de silence en l’honneur des deux supporters de football suédois qui ont perdu la vie lors de l’attentat terroriste à Bruxelles. Cette minute de silence aura lieu sur les terrains de football belges et suédois. « .