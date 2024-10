Le match 7 de l’ALCS 2004 a apporté une tournure inattendue à la rivalité entre les Red Sox et les Yankees.

C’est ce dont je me souviens après avoir couvert cette série de l’autre côté de la rivalité en tant que journaliste pour le Bergen (NJ) Record. Et alors que j’approche de la fin du troisième et dernier épisode du passionnant documentaire Netflix sorti la semaine dernière, « The Comeback : the 2004 Boston Red Sox », ce sentiment d’effroi à New York est ce dont je me souviens le plus.

Parce que c’était tellement étranger.

Et parce que c’était si certain.

Ainsi, alors que les Red Sox célèbrent à juste titre et délicieusement la série qui brise la malédiction d’il y a deux décennies, alors que les fans profitent de la réminiscence de trois heures produite par les frères Colin et Nick Barnicle, eux-mêmes fans de longue date des Red Sox, cette série a laissé un impact durable sur les Yankees. , aussi. Il demeure l’une des plus grandes histoires sportives, laissant une empreinte durable sur les journalistes qui l’ont couvert également, même sur ceux (la main levée) qui venaient de terminer trois saisons sur le terrain des Giants de New York pour réintégrer le monde du baseball. Quelques souvenirs :

Le voile qui pesait sur le Yankee Stadium ce mercredi soir 20 octobre était palpable. De 3-0 à égalité à trois matchs chacun, les Yankees ont été profondément ébranlés. Peu importe l’apparat qu’ils ont essayé – faire sortir Bucky Dent pour lancer le premier lancer, avoir Yogi Berra là pour l’attraper, s’assurer de mentionner que le jeu se jouait le jour de l’anniversaire de Mickey Mantle, jouer aux Yankeeographies sur une boucle sans fin du tableau d’affichage – le sentiment écrasant d’échec inévitable imprégnait tout à fines rayures.

Et pire encore, les Yankees étaient coincés avec Kevin Brown comme titulaire du septième match. Pas favori du manager Joe Torre depuis qu’il s’est cassé la main dans un accès de colère après un départ début septembre, Brown n’avait duré que deux manches lors du troisième match, réussissant 29 frappes sur 59 lancers. Mais les Yankees n’avaient d’autre choix que de se boucher le nez et de l’envoyer là-bas.

Il a été accusé de la défaite, disparu après 1⅓ de manche et cinq points mérités.

Mais il n’était pas le seul à échouer : les frappeurs des Yankees serraient si fort leurs bâtons qu’ils ne pouvaient pas acheter un coup sûr. Alex Rodriguez a marqué 1 pour ses 17 derniers matchs. Gary Sheffield 2 pour ses 17 derniers. Tous deux ont terrorisé les Sox lors des trois premiers matchs, mais c’est Johnny Damon, qui a frappé .103 dans les six premiers, qui a réalisé deux circuits lors du match 7, y compris le Grand Chelem en deuxième manche qui a scellé le sort des Yankees. Je n’ai jamais vu une équipe plus serrée.

De tous les joueurs qui n’ont pas tenu leurs promesses pour les Yankees, aucun n’a été plus choquant que Mariano Rivera. Aussi bon que le Temple de la renommée apparaissait de loin, il était encore meilleur en personne. Couvrir Rivera, c’était comme avoir une manche supplémentaire pour écrire l’histoire de votre match, car il ratait si rarement un arrêt.

Avant d’autoriser la base volée par Dave Roberts lors du match 4 qui a préparé le terrain pour le circuit de David Ortiz en 12e manche (remarque, le jeu ne serait pas le même avec les règles de sélection d’aujourd’hui), Rivera avait décroché 30 arrêts en séries éliminatoires avec une MPM de 0,75. depuis 1996. Il était automatique et l’a montré dans les jeux 1 et 2. Il a sauvé les deux, en effectuant 1⅓ de manche dans chacun. Dans le deuxième match, il a retiré Damon sur des prises avec un coureur au troisième au huitième et a trompé Ortiz et Kevin Millar avec sa balle rapide coupée au neuvième.

Mais Rivera a raté ses arrêts lors des matchs 4 et 5.

On oublie quelque peu qu’il a tout fait au milieu d’une tragédie personnelle, étant revenu juste à temps pour la série de son Panama natal, où il a assisté aux funérailles de la cousine de sa femme et de son fils adolescent. Ils sont morts dans un accident électrique anormal dans une piscine de la maison de Rivera. Comme Rivera l’a dit à l’époque à mon collègue Bob Klapisch : « Cela a été difficile pour moi. Parfois, vous ne comprenez pas pourquoi des choses comme celles-ci arrivent, alors vous gardez la foi et priez. Mais ça a été dur pour moi et ma famille.

Rivera a toujours été comme ça, franc et responsable, mais aussi humain et ouvert. Mon souvenir personnel, dans les limites si bondées du club-house de Fenway, était qu’il me demandait de poser la main sur mon ventre lorsqu’il découvrait que j’étais enceinte, disant une petite prière pour une fille qui naîtrait en mai suivant.

Torre a été quatre fois champion des World Series avec les Yankees, mais cet effondrement de 2004 était sa dernière meilleure chance. Et cela incluait des décisions discutables, notamment ne pas tenter de carie contre Curt Schilling, malade et immobile, lors du sixième match. Torre semblait sceptique quant à la blessure de Schilling, déclarant alors : « Nous ne sommes pas nécessairement d’avis de croire qu’il y a beaucoup de problèmes avec lui. à cet égard. Il aurait peut-être été sage de forcer Schilling à le prouver.

Et bien que le crochet rapide de Brown dans le septième match de Torre soit difficile à contester, le remplacer par Javier Vazquez pour affronter Damon avec les buts chargés a négligé le fait que Damon avait frappé deux circuits contre Vazquez le 29 juin et que Vazquez avait accordé 33 circuits en saison régulière. la plupart des lanceurs Yankee.

Le documentaire a fait un excellent travail en racontant la quête bizarre d’A-Rod et comment les Sox l’ont perdu au profit des Yankees, avec un aperçu de la gêne qui a suivi avec Nomar Garciaparra. Mais il est difficile d’exagérer à quel point c’était gênant à New York, avec Rodriguez et Derek Jeter, d’anciens amis devenus glacials.

A-Rod, si désespéré d’être aimé, a perdu la confiance de Jeter lorsqu’il a suggéré dans un article de magazine que Jeter ne portait pas le fardeau de porter les Yankees et n’avait jamais vraiment eu à diriger. Pour qu’ils finissent par devenir coéquipiers, et pour Rodriguez, l’arrêt-court défensif supérieur, obligé de jouer troisième alors que Jeter restait à court, a établi au mieux une paix précaire. Et quand Rodriguez a fait sa part pour faire exploser la série avec sa stupide claque de Bronson Arroyo lors du sixième match, ses statistiques dignes de MVP de l’ALCS ont été oubliées et un nouveau récit a commencé, celui qui le verrait tellement lutter que lors des séries éliminatoires de 2006, Torre l’a laissé tomber au huitième rang dans l’ordre des frappeurs.

Alors que les Yankees aiment être de retour dans les World Series et affronter les Dodgers cette année, il est difficile de ne pas se demander si le manager Aaron Boone aurait déjà occupé ce siège sans son lien avec cette passionnante série Red Sox-Yankees. Lors de l’ALCS 2003, il a réussi le circuit lors du match 7. Et en janvier 2004, il s’est fait sauter le genou lors d’un match de basket-ball, ouvrant le troisième but à Rodriguez.

De part et d’autre, une série inoubliable et deux années de rivalité épiques.

Tara Sullivan est chroniqueuse au Globe. Elle peut être contactée à [email protected]. Suivez-la @Globe_Tara.