Le mât totémique de la Première Nation de la Colombie-Britannique est rendu par le musée écossais

Un mât totémique commémoratif pris il y a près d’un siècle à la nation Nisga’a en Colombie-Britannique est en train d’être restitué à son pays d’origine, selon le National Museum of Scotland.

Le musée a déclaré jeudi que son conseil d’administration avait approuvé la demande de la Première Nation de transférer le poteau à son domicile dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.

Une délégation de dirigeants Nisga’a s’est rendue à Édimbourg en août dernier pour demander que la perche de 11 mètres soit rendue sur leur territoire.

Le chef de la nation Nisga’a, Earl Stephens, a déclaré dans un communiqué que son peuple croyait que le poteau sculpté à la main est vivant avec l’esprit d’un ancêtre et qu’il rentre maintenant chez lui pour se reposer.

« Après près de 100 ans, nous sommes enfin en mesure de ramener notre cher parent à la maison pour qu’il repose sur les terres Nisga’a », a déclaré Stephens. “Cela signifie tellement pour nous que le mât commémoratif de Ni’isjoohl nous soit rendu, afin que nous puissions relier notre famille, notre nation et nos générations futures à notre histoire vivante.”

Le mât commémoratif a été pris sans consentement en 1929 par un ethnographe faisant des recherches sur la vie du village nisga’a, qui l’a ensuite vendu au musée écossais où il est exposé depuis 1930.

Une déclaration du musée indique que le mât commémoratif Ni’isjoohl a été sculpté dans du cèdre rouge en 1855 en mémoire de Ts’aawit, un chef Nisga’a.

Le mât comprend une série de figures imbriquées relatives à l’histoire familiale du chef à travers ses ancêtres, ses armoiries familiales et son clan, précise le musée.

Il se trouvait à l’origine devant la maison des parents du chef située près de la rivière Nass en Colombie-Britannique et est actuellement exposé dans la galerie Living Lands du National Museum of Scotland, indique le musée.

La décision du musée de ramener le totem commémoratif dans son foyer ajoute à l’histoire continue de l’histoire de la nation Nisga’a, a déclaré Amy Parent, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’éducation et la gouvernance autochtones.

“Nos cœurs ont été émus par l’engagement de restituer le trésor culturel de notre famille, ce qui nous permet de créer une nouvelle histoire pour réparer un tort colonial avec l’honneur, la dignité et la solidarité des peuples écossais qui marchent à nos côtés sur notre décolonisation voyages », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le musée a déclaré qu’il commencera à planifier le retrait en toute sécurité du totem de son lieu d’exposition et à le préparer pour le transport vers la Colombie-Britannique.

“Nous sommes heureux d’avoir conclu cet accord et de pouvoir transférer le mât commémoratif à ses habitants et à l’endroit où sa signification spirituelle est le mieux comprise”, a déclaré Chris Breward, directeur des National Museums Scotland, dans un communiqué. « Nous espérons que ce n’est pas la fin du processus, mais la prochaine étape d’une relation fructueuse et continue avec les Nisga’a.

La décision de retransférer le totem commémoratif à la nation Nisga’a a nécessité et reçu l’approbation du gouvernement écossais, a déclaré Ian Russell, président du conseil d’administration des National Museums Scotland.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er décembre 2022.