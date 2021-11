Le mastodonte imparable des para-volets indiens et la force motrice de Gaurav Khanna

Le contingent indien de para-badminton qui a offert une performance scintillante aux Jeux paralympiques de Tokyo, s’est surpassé lorsque l’équipe, sous la direction avisée de l’entraîneur superstar Gaurav Khanna, a récolté un nombre incroyable de 47 médailles, dont 16 d’or. Une démonstration fantastique et époustouflante de courage et de gloire, quelle que soit la façon dont vous le regardez.

Quelle que soit la mesure du succès, les résultats des quatre courts du stade Lugogo à Kampala ont confirmé que l’Inde est bien la puissance dominante dans le para-badminton du monde. Merci au travail acharné de l’entraîneur en chef Khanna et à son approche axée sur les résultats.

Le reste du monde peut être surpris par les riches sélections que l’Inde avait à Kampala, mais l’homme, à sa manière calme et sereine, dit que l’équipe a perdu au moins 5 à 6 médailles de plus. « Vous savez, sur les 13 finales que nous avons jouées, 11 étaient entre mes propres élèves. Nous avons perdu ici comme si les matchs avaient été entre nous et des joueurs étrangers, nous aurions la chance d’en gagner plus. »

Mais, ironiquement, il a dit qu’il était également satisfait des 11 matchs joués au sein de l’équipe « Je n’ai pas eu à sauter d’un court à l’autre pour entraîner les joueurs. Donc, en tant qu’entraîneur, j’ai vu les matchs de la tribune profiter de chaque instant. applaudir et huer mes joueurs. J’aurais été si fatigué si j’avais dû être dans l’arène. En fait, j’étais occupé à compter les médailles », dit Khanna en riant.

Khanna, qui est le seul entraîneur au monde à posséder sa propre académie de pointe, a déclaré qu’il n’y avait pas eu de formation spéciale pour l’événement avant qu’ils ne s’envolent pour l’Ouganda. L’entraînement s’est déroulé comme d’habitude mais l’équipe était plus concentrée.

En para badminton, chaque joueur est unique, ayant ses propres problèmes physiques et nécessitant un entraînement spécial. «Comme tout entraîneur professionnel, je dois me concentrer sur le statut et les forces de l’adversaire et les niveaux de compétition et élaborer la stratégie. C’est un travail difficile mais j’aime ça. Je dois beaucoup travailler sur la précision en plus de la forme physique. Contrairement aux athlètes normaux qui ont les mêmes mouvements, le même type d’exigences de condition physique et le même type de jeu par coups et de pratique, en para, ce sont des exigences individuelles sur lesquelles je dois travailler. Je dois m’assurer qu’ils sont totalement acclimatés et habitués à toutes les prothèses qu’ils peuvent utiliser. »

L’équipe est un mélange de plusieurs catégories d’handicapés. Il y a les joueurs en fauteuil roulant et les amputés, la polio et les malformations d’un ou des deux membres, les joueurs ayant des problèmes d’équilibre, etc. Tous se tournent vers Gaurav pour la délivrance et l’attention. Il a du pain sur la planche.

Ce genre de succès était-il prévu ? Oui, surtout pour les jeunes joueurs inexpérimentés comme Palak Kohli, 19 ans, qui a décroché deux médailles d’or et une d’argent. Palak est peut-être jeune, mais il est en train de devenir une puissance du jeu. Khanna l’avait vue dans un centre commercial à Lucknow et l’avait approchée pour rejoindre son académie. C’était une inconnue totale, mais c’était un talent unique repéré par un entraîneur très confiant.

Selon Khanna, Palak est extrêmement dévoué et travaille très dur. En fait, l’adolescente est tellement dévouée que même pendant le verrouillage, elle a continué à rester à l’académie. Elle jouait à l’extérieur depuis que la salle de badminton était fermée à clé. Juste avant les Jeux paralympiques de Tokyo, elle a subi une fracture à la cheville et souffrait énormément, mais a continué à s’entraîner dans un fauteuil roulant, supportant la douleur ou l’inconfort qui se présentait.

Il dit que personne ne peut arrêter la montée du joueur vif qui ne manquera pas de se déplacer. Palak devait remporter l’or dans les trois épreuves et, d’une certaine manière, elle a déçu l’entraîneur en ne réclamant pas la salle comble. L’entraîneur attend cependant déjà avec impatience les Jeux olympiques de Paris 2024, où il est convaincu qu’elle remportera l’or pour l’Inde.

La direction de l’équipe était heureuse que l’Inde ait une forte présence en quarts de finale et également satisfaite du nombre de médailles dépassant les 40. C’était en effet un bonus ou, comme le dit l’entraîneur, « un jour très heureux et important dans ma vie ».

S’exprimant au téléphone depuis l’Ouganda, Khanna a convenu que l’équipe a éclipsé les performances de Tokyo et avec l’Ouganda également terminé, il est temps non seulement de commencer à se préparer pour Paris 2024, mais aussi de commencer à rechercher de jeunes talents qui brilleront aux Jeux olympiques de 2028 et 2032.

Alors, à quel point la barre a-t-elle été élevée pour Khanna et compagnie ?

Il est totalement absorbé à faire du para-badminton indien l’envie du reste du monde. Il est tout à fait sûr que la base de joueurs sous lui est solide et dit que ce n’est que le début. « Nous avons insufflé de la qualité dans mon académie. Nous nous occupons de tous les aspects de et pour les joueurs.

Mais je suis alarmé car de plus en plus de joueurs de tout le pays veulent rejoindre mon académie. Je n’ai que quatre courts alors que le besoin est de 8 à 10 courts au moins. Je dois donc dire non à la réponse enthousiaste de tout le pays. Bien que je sois satisfait des résultats de Tokyo, de l’Ouganda et d’ailleurs, je crains également que le succès n’engendre des problèmes supplémentaires. Je ne peux pas compromettre la qualité avec la quantité. J’ai besoin d’avoir la quantité et la qualité ensemble. J’espère que nous obtiendrons l’aide de l’État ou du gouvernement central en termes de suffisamment de terrains pouvant abriter 8 à 10 tribunaux et de financement du secteur privé. »

Alors que le personnel d’assistance de la plupart des autres jeux est richement récompensé; Pullela Gopichand est un exemple qui a reçu des milliers de roupies à chaque fois que Saina Nehwal ou PV Sindhu ont remporté des titres majeurs et obtenu des incitations en espèces, de la part de la Badminton Association of India ou d’autres entités. BCCI annonce régulièrement des récompenses en espèces pour tout le personnel de soutien, y compris les entraîneurs, les kinés, les masseurs, etc.

Gaurav Khanna est de loin l’entraîneur le plus titré de l’histoire du sport indien. À ce jour, ses élèves ont deux Khel Ratnas, sept lauréats d’Arjuna, deux médailles d’or olympiques, une médaille d’argent olympique, au moins sept médailles d’or aux championnats du monde et un seau rempli de titres internationaux. Rien qu’en Ouganda, nous avons vu le nombre impressionnant de médailles.

Que doit-il faire de plus pour être généreusement récompensé pour avoir apporté d’énormes et continus lauriers à l’Inde. C’est un homme fier qui n’ira pas mendier. Ses stagiaires ont remporté des prix en espèces après Tokyo et ont été récompensés par des millions de roupies. Jusqu’à présent, ni le gouvernement de l’État UP ni le gouvernement central n’ont jugé bon d’annoncer des récompenses en espèces pour lui.

Il est déjà poursuivi par des pays étrangers pour entraîner dans ces pays. Des offres très lucratives qu’il a repoussées à maintes reprises. « Je ne veux pas quitter mon pays », dit-il candidement. Mais alors chaque personne a un seuil et il est aussi un humain, comme le reste d’entre nous. Il serait stupide et myope de ne pas le récompenser généreusement pour son service au pays. J’espère que les autorités en prendront note et l’inonderont de récompenses/prix qu’il mérite tant.

