Le massage du visage et le Gua Sha, une nouvelle tendance beauté ? Découvrez ici | Buzz News

Des stars de Bollywood aux influenceurs des médias sociaux, tous incluent soit un massage facial, Gua Sha, également connu sous le nom de Kerokan, dans leurs routines de soins de la peau. Mais la plus grande question ici est de savoir qu’est-ce qui fait des deux une nouvelle tendance beauté ?

QU’EST-CE QUE LE TRAITEMENT DU VISAGE GUA SHA?

Gua Sha fait partie de la médecine chinoise où un outil est utilisé pour se débarrasser de la peau afin de produire de légères pétéchies. Beaucoup pensent que cette technique aide à soulager les muscles raides et blessés et à stimuler la circulation sanguine, conduisant à la récupération.

Les médias sociaux ont un rôle important à jouer lorsqu’il s’agit de définir les tendances et de les rendre virales. Des looks sans maquillage, des ongles pastel aux vagues de plage et même des techniques d’épilation. Quelque chose ou l’autre a toujours été tendance. Ainsi, nous pouvons dire que ces deux tendances devaient figurer sur la liste des tendances, compte tenu de la pandémie et de la nécessité d’une routine de soins de la peau efficace, anti-stress et apaisante.

Voici ce qui fait du massage facial et du Gua Sha une nouvelle tendance beauté :

1) Soulage les tensions – Il aide à détendre les muscles raides et tendus de votre visage, ce qui donne l’impression de libérer le stress immédiatement. Ce qui finit par donner des résultats étonnants non seulement physiquement mais émotionnellement et mentalement. Parce que la pratique cible des points spécifiques de votre visage qui vous aident à vous détendre et à libérer les toxines de votre corps.

2) Lifting Naturel du Visage – Le Gua Sha présente divers avantages uniques et le bon mouvement de vos doigts tandis que le massage du visage peut vous aider à sculpter, lifter et tonifier votre visage. Même s’il s’agit d’un processus lent, c’est l’un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces d’obtenir ces mâchoires et pommettes parfaites.

3) Anti-âge – Il aide progressivement les muscles à se tonifier et à se redessiner. Cela aide à réactiver tous les muscles morts ou inactifs du visage et du cou, ce qui donne une peau d’apparence jeune et sans rides.

4) Peau éclatante – Le traitement lui-même oxygène la peau et les produits aident en outre les cellules de la peau à se régénérer avec les nutriments dont elle est remplie. Vous laissant un visage lisse, brillant et repulpé.

5) Propriétés détoxifiantes – Tout le monde sait que cela augmente le flux sanguin, mais si nous examinons en profondeur les techniques et les mouvements de ces deux tendances, ils vous aideront à éliminer les blocages de vos canaux méridiens, ce qui contribue à un meilleur fonctionnement de vos organes. Il aide également à stimuler votre système lymphatique.

Ainsi, le massage du visage et le Gua Sha ne sont pas que des tendances mais des techniques séculaires qui sont là pour rester et faire leur place dans les routines beauté des millennials.