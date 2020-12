UMM RAKOUBA, Soudan (AP) – La seule chose sur laquelle les survivants peuvent s’accorder est que des centaines de personnes ont été massacrées dans une seule ville éthiopienne.

Des témoins disent que les forces de sécurité et leurs alliés ont attaqué des civils à Mai-Kadra avec des machettes et des couteaux ou les ont étranglés avec des cordes. La puanteur des corps a persisté pendant des jours pendant le chaos précoce de l’offensive du gouvernement éthiopien dans la région rebelle du Tigray le mois dernier. Plusieurs fosses communes ont été signalées.

Ce qui s’est passé à partir du 9 novembre dans la ville agricole près de la frontière soudanaise est devenu l’atrocité la plus visible dans une guerre largement menée dans l’ombre. Mais même ici, beaucoup reste incertain, y compris qui a tué qui.

Des témoins à Mai-Kadra ont déclaré à la Commission éthiopienne des droits de l’homme et à Amnesty International que les forces et alliés de l’ethnie tigréenne avaient attaqué Amhara – l’un des plus grands groupes ethniques d’Éthiopie mais une minorité au Tigré. Au Soudan, où près de 50 000 personnes ont fui, un réfugié de souche amhara a donné à l’Associated Press un récit similaire.

Mais plus d’une douzaine de réfugiés tigréens ont dit à l’AP que c’était l’inverse: dans des histoires étonnamment similaires, ils ont dit qu’eux et d’autres avaient été ciblés par les forces fédérales éthiopiennes et les troupes régionales alliées d’Amhara.

Il est possible que des civils des deux ethnies aient été ciblés à Mai-Kadra, dit maintenant Amnesty.

«Tous ceux qu’ils trouveraient, ils tueraient», a déclaré Tesfaalem Germay, un Tigréan qui s’est enfui au Soudan avec sa famille, à propos des forces éthiopiennes et amhara. Il a dit avoir vu des centaines de corps, faisant un geste tranchant au cou et à la tête en se souvenant des entailles.

Mais un autre réfugié, Abebete Refe, a déclaré à l’AP que de nombreux Amhara de souche comme lui qui sont restés ont été massacrés par les forces tigréennes.

«Même le gouvernement ne pense pas que nous sommes vivants, ils pensaient que nous étions tous morts», a-t-il déclaré.

Les récits contradictoires sont emblématiques d’une guerre dont on sait peu de choses depuis que les forces éthiopiennes sont entrées dans Tigray le 4 novembre et ont isolé la région du monde, restreignant l’accès aux journalistes et aux travailleurs humanitaires. Pendant des semaines, la nourriture et les autres fournitures sont à un niveau alarmant. Cette semaine, les forces de sécurité éthiopiennes ont tiré sur des membres du personnel des Nations Unies et les ont brièvement arrêtés pour faire la première évaluation de la manière de fournir de l’aide, a déclaré un haut responsable éthiopien.

Le gouvernement éthiopien et celui du Tigré ont comblé le vide avec de la propagande. Chaque partie s’est emparée des tueries à Mai-Kadra pour soutenir sa cause.

Le conflit a commencé après des mois de frictions entre les gouvernements, qui se considèrent désormais comme illégitimes. Les dirigeants du Tigray ont autrefois dominé la coalition au pouvoir en Éthiopie, mais le Premier ministre Abiy Ahmed les a écartés lorsqu’il est arrivé au pouvoir en 2018.

Les tensions foncières de longue date dans l’ouest du Tigré, où se trouve Mai-Kadra, entre les Tigréens et Amhara, ont alimenté l’incendie.

Amnesty International a déclaré avoir confirmé qu’au moins des dizaines, et probablement des centaines, de personnes avaient été tuées à Mai-Kadra, en utilisant la géolocalisation pour vérifier les vidéos et les photographies des corps. Il a également mené à distance «un nombre limité d’entretiens».

Mais Mai-Kadra «n’est que la pointe de l’iceberg», a déclaré mardi la chercheuse d’Amnesty Fisseha Tekle lors d’un événement alors que les craintes grandissent concernant les atrocités ailleurs en Tigré. «D’autres allégations crédibles émergent … non seulement à Mai-Kadra mais aussi» dans la ville voisine de Humera, la ville de Dansha et la capitale du Tigray, Mekele.

À Mai-Kadra, des témoins ont déclaré à la commission des droits éthiopienne en visite qu’ils avaient vu des policiers, des miliciens et des membres d’un groupe de jeunes tigré attaquer Amhara.

«Les rues étaient toujours bordées de corps qui n’avaient pas encore été enterrés» quelques jours plus tard, a déclaré la commission. Un homme qui a examiné les cartes d’identité des morts alors qu’il enlevait les corps a déclaré à Amnesty International que beaucoup d’entre eux avaient dit Amhara.

Mais plusieurs Tigréens qui ont fui ont accusé les forces régionales éthiopiennes et alliées d’Amhara d’avoir tué dans la même ville au même moment, disant que certains avaient demandé à voir leurs cartes d’identité avant d’attaquer.

Dans certains cas, ils ont déclaré avoir reconnu les tueurs comme leurs voisins.

Samir Beyen, un mécanicien, a déclaré qu’il avait été arrêté et a demandé s’il était Tigrayan, puis battu et volé. Il a dit avoir vu des gens se faire massacrer avec des couteaux et des dizaines de cadavres pourris.

«C’était comme la fin du monde», se souvient-il. «Nous n’avons pas pu les enterrer parce que les soldats étaient proches.»

Coupés de leurs maisons, les réfugiés attendent maintenant au Soudan dans des maisons en béton nues ou sous des abris attachés entre eux par du plastique et des branches, jouant aux dames avec des capsules de bouteilles de Coca-Cola ou s’étendant sur des nattes pour dormir, cherchant une brève évasion de souvenirs horribles.

L’AP n’a pas été en mesure d’obtenir l’autorisation de se rendre dans la région de Tigray et n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les informations sur le massacre. Ni Amnesty International ni la Commission éthiopienne des droits de l’homme n’ont accepté les demandes de parler avec des témoins qu’ils ont interrogés.

La commission éthiopienne, une entité créée en vertu de la constitution du pays, a qualifié ses conclusions de préliminaires. Ses chercheurs ont été autorisés par le gouvernement fédéral à visiter Mai-Kadra, mais lorsqu’on lui a demandé s’il était également autorisé à enquêter sur d’autres atrocités présumées, le porte-parole Aaron Maasho a répondu: « Nous y travaillons. »

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a appelé cette semaine à des enquêtes indépendantes sur le conflit, mais les responsables éthiopiens ont rejeté ce qu’ils appellent l’ingérence, affirmant cette semaine que le gouvernement n’avait pas besoin d’une «baby-sitter».

Assumer que le gouvernement ne peut pas faire un tel travail lui-même «est dépréciant», a déclaré mardi un haut responsable éthiopien Redwan Hussein aux journalistes.

Le Premier ministre a qualifié les meurtres de Mai-Kadra de «la quintessence de la dégénérescence morale» et a même exprimé le soupçon que les auteurs auraient pu fuir au Soudan et se cacher parmi les réfugiés. Abiy n’a fourni aucune preuve, indiquant seulement le nombre de jeunes hommes parmi les réfugiés – bien qu’environ la moitié soient des femmes.

Le Premier ministre a également rejeté les allégations d’abus de la part des forces de défense éthiopiennes, affirmant qu’elle «n’avait tué aucune personne dans aucune ville» pendant le conflit.

Mais le leader tigré, Debretsion Gebremichael, a blâmé les forces fédérales «d’invasion» pour les meurtres, disant à l’AP que «nous ne sommes pas des gens qui peuvent jamais commettre ce crime».

Les frictions ethniques et le profilage doivent cesser, a averti cette semaine la chef des droits de l’homme de l’ONU Michelle Bachelet, affirmant qu’ils «favorisent les divisions et sèment les graines d’une instabilité et d’un conflit supplémentaires» – dans une région déjà en proie aux deux.

Les écrivains d’Associated Press Samy Magdy au Caire et Haleluya Hadero à Atlanta ont contribué.