Le massacre d’une garderie en Thaïlande unit des familles et un pays en deuil

Uthai Sawan, Thaïlande

CNN

—



Vendredi, des traces de sang séché tachaient encore le parquet d’une salle de classe dans le nord de la Thaïlande, un jour après que le pire massacre du pays se soit déroulé dans l’un des endroits les plus improbables.

Au centre de développement de l’enfant Uthai Sawan, des cartables étaient posés sur des étagères colorées, et des photos d’enfants souriaient sur le mur, fixées avec des piquets près de découpes en carton représentant des coccinelles.

À l’extérieur, des parents en sanglots étaient assis sur des chaises en plastique bleu dans un hangar de fortune, nourrissant leur chagrin et s’accrochant les uns aux autres et aux couvertures et biberons de leurs enfants, tout rappel de la vie, alors que les responsables finalisaient les plans d’une visite des principaux dirigeants du pays.

Plus de 20 jeunes enfants âgés de 2 à 5 ans ont perdu la vie dans cette salle de classe pendant l’heure de la sieste jeudi lorsqu’un ancien policier armé d’un couteau et d’une arme de poing est entré de force à l’intérieur et les a lacérés dans leur sommeil.

Dans un étrange mélange de chagrin et de grandeur, à la porte d’entrée du centre, un tapis rouge avait été déroulé pour la remise d’une couronne de fleurs, un cadeau de l’altesse royale la princesse Sirivannavari Nariratana Rajakanya, la plus jeune fille du roi.

Plus tard vendredi, le roi Maha Vajiralongkorn et la reine Suthida doivent s’envoler vers le nord depuis le Grand Palais de Bangkok pour rencontrer les familles des morts et des six blessés, qui reçoivent toujours des soins médicaux à l’hôpital Nong Bua Lamphu.

Leur visite suivra celle du Premier ministre du pays, Prayut Chan-o-cha, arrivé plus tôt vendredi. Prayut a rencontré des familles au centre de secours mis en place par le gouvernement, a rendu visite à des survivants hospitalisés et a déposé des fleurs devant la garderie.

La Thaïlande est habituée aux tensions sous-jacentes qui surviennent dans une nation gouvernée par des chefs d’un coup d’État militaire, mais la violence du type perpétré jeudi est rare. La dernière mort massive dans ce pays d’Asie du Sud-Est remonte à deux ans, lorsqu’un ancien soldat s’est déchaîné sur un site militaire avant de cibler des acheteurs dans un centre commercial de la province de Nakhon Ratchasima, connue sous le nom de Korat, plus au sud.

Dans ce cas, le tireur aurait éclaté après une dispute avec un autre soldat au sujet d’une commission de vente de terrain. Dans cette affaire, le mobile n’est pas clair mais après avoir terrorisé la crèche, Panya Kamrab, un ancien policier de 34 ans, est rentré chez lui en voiture et a abattu sa femme et son enfant, avant de se suicider.

Le nombre total de morts était de 36, dont la femme de Panya et son beau-fils de deux ans, qui fréquentaient normalement cette garderie, mais qui n’était pas là lorsque l’officier est venu le chercher. La mort du bambin porte le nombre d’enfants tués à 24.

La drogue a peut-être joué un rôle – des responsables ont déclaré que Panya avait comparu devant le tribunal ce matin-là pour possession de drogue – bien que des tests sanguins soient effectués pour déterminer si de la drogue se trouvait dans son système au moment de l’attaque.

“Concernant la motivation, la police n’a exclu aucune possibilité, cela pourrait être un stress personnel, ou une hallucination due à la drogue, nous avons ordonné un test sanguin”, a déclaré la police royale thaïlandaise dans un communiqué.

Les résultats peuvent donner des réponses quant à la raison pour laquelle cela s’est produit – mais ils ne mettront pas fin au chagrin inconsolable ressenti dans cette petite communauté soudée, ni ne résoudront la question de savoir comment empêcher que cela se reproduise.

Nopparat Phewdam s’est assise devant la garderie vendredi avec d’autres parents, bien qu’elle ait perdu son frère dans l’attaque. Contrairement à d’autres là-bas, Nopparat connaissait le tueur. Elle a dit qu’il était un client fréquent de son dépanneur et qu’il venait souvent avec son beau-fils. “Il avait l’air poli et parlait doucement”, a-t-elle déclaré.

Les détails du massacre ont mis du temps à émerger, mais les récits rapportés jusqu’à présent décrivent un homme armé pour tuer, qui n’a pas hésité à attaquer des enfants innocents, et a même abattu une membre du personnel enceinte qui était à un mois d’accoucher.

Un membre du personnel a déclaré que Panya était entrée dans le centre vers midi, tandis que deux autres membres du personnel étaient en train de déjeuner. Ils ont entendu des bruits “comme des pétards” et ont vu deux collègues s’effondrer sur le sol. “Puis il a sorti une autre arme de sa taille… Je ne m’attendais pas à ce qu’il tue aussi les enfants”, ont-ils déclaré.

La plupart des décès sont dus à des « blessures par arme blanche », a déclaré à CNN le chef de la police locale, le général de division Paisan Luesomboon. Les premiers intervenants ont raconté à CNN la sombre scène qui les attendait – la plupart des blessures étaient à la tête, ont-ils déclaré.

Dans n’importe quelle communauté, la perte de 36 personnes dans une seule atrocité serait vivement ressentie, mais la mort de tant de jeunes enfants dans une petite zone rurale a secoué le village d’environ 6 300 personnes.

Des familles désemparées étaient assises côte à côte à l’extérieur du centre, unies dans le chagrin, alors qu’elles attendaient vendredi les détails du soutien du gouvernement.

Parmi eux, la mère très enceinte de Thawatchai Siphu, quatre ans, également connue sous le nom de Dan, qui était trop bouleversée pour parler. La grand-mère de Dan, Oy Yodkhao, a déclaré à CNN que la famille était ravie d’accueillir un nouveau petit frère.

Maintenant, leur joie est noyée dans la perte et l’incrédulité que quelqu’un puisse assassiner des enfants innocents.

“Je ne pouvais pas imaginer qu’il y aurait ce genre de personnes”, a déclaré Oy. “Je ne pouvais pas imaginer qu’il était aussi cruel envers les enfants.”

Pimpa Thana et Chalermsilp Kraosai, les parents de jumeaux bavards, Weerapat et Worapon, qui n’avaient pas encore célébré leur quatrième anniversaire – avec deux enfants, leur famille était complète.

Pimpa a déclaré que sa mère lui avait téléphoné pour lui dire qu’il y avait eu une fusillade à la garderie. “A cette époque, je ne savais pas que mes enfants étaient morts, mon mari m’a caché la nouvelle. Je le sais après mon retour à la maison.

Des rangées de petits cercueils de la taille d’un tout-petit en blanc et rose pâle ont été posés sur le sol alors que la police récupérait les corps de la salle de classe jeudi.

Vendredi, dans tout le pays, les gens portaient du noir et des drapeaux flottaient sur le personnel en berne des bâtiments gouvernementaux, alors que les réflexions se tournaient vers les leçons à tirer d’un massacre dans les murs d’une salle de classe.

Gregory Raymond de l’Université nationale australienne dit qu’il voit des parallèles entre la fusillade de masse en 2020 et ce qui s’est passé jeudi à la garderie. Les deux auteurs avaient servi comme officiers dans un pays avec une forte présence policière et militaire.

«Ce sont des jeunes hommes. Ils semblent s’être aliénés d’une certaine manière. Et ils avaient accès aux armes », a-t-il dit.

On ne sait pas de quels problèmes mentaux Panya souffrait, même si on pensait qu’il avait un problème de drogue à long terme – un problème croissant dans le nord du pays, près de la frontière et du Triangle d’Or, une plaque tournante mondiale pour les drogues illicites.

L’année dernière, les autorités ont saisi une quantité record de méthamphétamine – près de 172 tonnes – en Asie de l’Est et du Sud-Est en 2021, y compris le premier transport de plus d’un milliard de comprimés de méthamphétamine.

“Il y a beaucoup de fabrication dans la sous-région du Mékong, et il y a aussi beaucoup de trafic via la Thaïlande”, a déclaré Raymond. “Donc, tout cela signifie qu’il y a plus de gens qui développent des problèmes avec la méthamphétamine, et je pense que cela doit être considéré comme une cause assez importante de ce qui s’est passé ici.”

Le mélange de drogues et de problèmes de santé mentale parmi les forces est un problème auquel la Thaïlande doit faire face, a-t-il ajouté.

“La Thaïlande devra peut-être commencer à réfléchir davantage à la manière dont elle gère la santé mentale des professionnels, en particulier ceux qui ont accès à des armes à feu, ou qui se sont habitués à avoir l’habitude d’avoir la violence comme une sorte d’outil pour leur profession.”