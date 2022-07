Le massacre d’une école en Floride passe enfin en jugement lundi

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Quatre ans, cinq mois et quatre jours après que Nikolas Cruz a assassiné 17 personnes au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, son procès pour la fusillade de masse la plus meurtrière aux États-Unis pour atteindre un jury commence lundi avec des déclarations liminaires.

Retardé par la pandémie de COVID-19 et les querelles juridiques, le procès avec peine seulement devrait durer quatre mois, le jury de sept hommes et cinq femmes étant exposé à des preuves horribles tout au long. Les jurés décideront ensuite si Cruz, 23 ans, est condamné à mort ou à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

“Enfin”, a déclaré Lori Alhadeff, qui veut que Cruz soit exécuté pour le meurtre de sa fille de 14 ans, Alyssa. “J’espère qu’une action rapide le tiendra responsable.”

Tous les parents et membres de la famille des victimes qui se sont exprimés publiquement ont déclaré directement ou indirectement qu’ils souhaitaient que Cruz soit condamné à mort.

L’ancien étudiant de Stoneman Douglas a plaidé coupable en octobre du massacre du 14 février 2018 et ne fait que contester sa peine. Neuf autres hommes armés américains qui ont tué par balle au moins 17 personnes sont morts pendant ou immédiatement après leurs attentats par suicide ou par des tirs de la police. Cruz a été capturé après avoir fui l’école. Le suspect du meurtre de 23 personnes en 2019 à El Paso, Texas, Walmart attend son procès.

Le procureur principal Mike Satz fera la présentation de son camp. Satz, 80 ans, a passé 44 ans en tant que procureur de l’État du comté de Broward et s’est nommé procureur principal peu de temps après la fusillade qui a tué 14 étudiants et trois membres du personnel. Il n’a pas brigué un 12e mandat et a quitté ses fonctions début 2021, mais son successeur, Harold Pryor, l’a maintenu sur l’affaire.

Craig Trocino, professeur de droit à l’Université de Miami, a déclaré que Satz mettrait probablement l’accent sur la brutalité de la fusillade et sur l’histoire de chaque victime perdue. Le thème de l’accusation tout au long du procès sera : « Si une affaire mérite une condamnation à mort, c’est celle-là », a-t-il déclaré.

“Ils vont vouloir parler de l’horreur du crime, de la culpabilité de M. Cruz”, a déclaré Trocino, qui a travaillé sur les appels de condamnation à mort des accusés avant de rejoindre la faculté de droit.

La principale défenseure publique de Cruz, Melisa McNeill, a récemment déclaré devant le tribunal qu’elle n’avait pas décidé si son équipe ferait sa déclaration d’ouverture immédiatement après Satz ou attendrait plusieurs semaines jusqu’à ce qu’il soit temps de présenter son cas.

Trocino a déclaré que retarder leur déclaration liminaire serait une stratégie de défense risquée et extrêmement rare car cela permettrait à l’accusation d’avoir le seul mot à dire pour la moitié du procès.

Il a déclaré que les avocats de Cruz voudront probablement planter la graine dans l’esprit des jurés qu’il est un jeune adulte avec des problèmes émotionnels et psychologiques permanents. L’objectif serait de tempérer les émotions des jurés alors que l’accusation présente des vidéos et des photos macabres de la fusillade et de ses conséquences, le témoignage douloureux des blessés survivants et les déclarations en larmes des membres de la famille des victimes.

Les jurés visiteront également le bâtiment de classe de trois étages scellé où le massacre a eu lieu. Il reste taché de sang et criblé de balles, avec des ballons dégonflés de la Saint-Valentin et des fleurs mortes éparpillées.

“La défense voudra mettre un visage humain sur Cruz”, a déclaré Trocino. “Ils voudront montrer pourquoi la vie sans possibilité de libération conditionnelle est une punition suffisante.”

Au cours du procès, l’accusation devrait présenter un récit global de l’histoire des menaces de Cruz, de sa planification et de la nature impitoyable de la fusillade. Mais ils passeront également du temps sur chaque meurtre individuel car les jurés voteront finalement sur 17 condamnations à mort potentielles, une pour chaque victime.

L’équipe de Satz devra prouver au-delà de tout doute raisonnable que Cruz a commis au moins une circonstance aggravante spécifiée par la loi de Floride, mais cela ne devrait pas être un problème. Ceux-ci incluent des meurtres particulièrement odieux ou cruels; commis de manière froide, calculée et préméditée ; ou commis lors d’un acte qui a créé un grand risque de mort pour de nombreuses personnes.

L’équipe de Cruz peut soulever plusieurs circonstances atténuantes qui figurent également dans la loi. Avant la fusillade, Cruz n’avait aucun antécédent criminel. Les avocats peuvent faire valoir qu’il souffrait de troubles mentaux ou émotionnels extrêmes et que sa capacité à apprécier la criminalité de sa conduite ou à la conformer à la loi était considérablement altérée.

Ils présenteront probablement des preuves que :

— La mère biologique de Cruz a abusé de l’alcool et de la drogue pendant sa grossesse. Ses avocats disent que cela a endommagé son cerveau et l’a laissé handicapé intellectuel, avec des problèmes de comportement commençant à l’école maternelle.

— Un « pair de confiance » l’a agressé sexuellement.

— Quand Cruz avait 5 ans, son père adoptif est mort d’une crise cardiaque devant lui, ce qui a laissé sa mère adoptive s’occuper seule de lui et de son frère.

— Sa mère adoptive a abusé de l’alcool et est décédée moins de quatre mois avant le massacre.

— Il avait 19 ans quand la fusillade s’est produite.

Pour chaque condamnation à mort, le jury doit être unanime ou la peine pour cette victime est la perpétuité. Les jurés sont informés que pour voter pour la mort, les circonstances aggravantes de l’accusation pour cette victime doivent, à leur avis, « l’emporter » sur les atténuants de la défense. Un juré peut aussi voter à vie par pitié pour Cruz. Lors de la sélection du jury, les panélistes ont déclaré sous serment qu’ils étaient capables de voter pour l’une ou l’autre des peines.

Il est possible que Cruz puisse tuer certaines victimes et la vie pour d’autres, d’autant plus qu’il est revenu vers certaines victimes blessées et les a tuées d’une seconde volée. Cela pourrait faire basculer les jurés hésitants sur ces points.

“L’accusation n’a besoin que du jury pour revenir (pour la mort) sur un”, a déclaré Trocino.

Terry Spencer, l’Associated Press