Le massacre du Hamas était un « travail interne » utilisant des Palestiniens qui ont aidé à tuer et à voler les familles israéliennes qui les employaient, comme le montrent de nouvelles preuves.

Une baisse apparente des tensions depuis 2021 a encouragé les autorités israéliennes à délivrer des permis permettant aux habitants de Gaza de travailler dans les villages de l’autre côté de la frontière.

Les corps étaient toujours en train d’être récupérés par les troupes israéliennes à l’arrivée du Sun. Crédit : Doug Seeburg

Mais les communautés où ils travaillaient ont été décimées lors d’une vague de meurtres le week-end dernier, au cours de laquelle plus de 1 200 Israéliens sont morts.

Ces travailleurs palestiniens ont été accusés hier d’avoir aidé les tueurs terroristes et d’avoir participé au déchaînement.

Le colonel Golan Vach, chef de l’Unité nationale de secours, a déclaré dimanche au Sun : « J’ai parlé à des survivants de Beeri qui ont reconnu des gens de Gaza parmi les attaquants du Hamas.

« Ce sont ces gens-là qui ont obtenu du travail ici. La première vague d’environ 1 000 personnes était constituée de tueurs du Hamas venus ici pour assassiner et détruire.

« Mais les employés faisaient partie de la deuxième vague de centaines de braqueurs qui ont suivi, dont la mission était de voler.

« Ils avaient travaillé ici et savaient exactement où aller pour voler tous les objets les plus précieux : montres, bijoux, or, tout ce qu’ils pouvaient trouver.

« C’était parce qu’ils avaient une connaissance approfondie des communautés qu’ils avaient trahies. C’était un job sédentaire. »

Une équipe de Sun on Sunday a été escortée hier à Beeri par les troupes des Forces de défense israéliennes.

À seulement cinq kilomètres de Gaza, c’était l’un des villages kibboutz les plus touchés par le carnage.

Une centaine des 1 100 habitants ont été tués. Une semaine après le chaos, les rues désertes portaient encore les cicatrices de la bataille et l’odeur nauséabonde de la mort flottait dans l’air.

Les corps étaient encore en train d’être récupérés par les troupes à notre arrivée.

Une victime apparemment brûlée était en train d’être placée dans un sac mortuaire par des équipes de récupération médico-légale en combinaison blanche.

Un bénévole de l’équipe appelé Joseph a déclaré : « Les corps que nous trouvons ici maintenant sont tous des combattants du Hamas tués dans les combats. Une trentaine d’entre eux ont été amenés à cet endroit aujourd’hui.

Un soldat donne des instructions à une unité de chars près de la frontière avec Gaza Crédit : Getty

Montrant du doigt une pile de sacs mortuaires blancs transportés dans un camion par un chariot élévateur, il a déclaré : « Ils ont massacré notre peuple et ne méritent pas la dignité que nous leur donnons dans la mort alors qu’ils ont fait des choses aussi inhumaines. Mais nous essayons de faire un travail professionnel.

« Il y a encore beaucoup de colère et nous ne voulons pas que quiconque oublie ce qui s’est passé ici.

« Si cette guerre dure des semaines, des mois, voire des années, nous devons lutter pour débarrasser notre pays de ce fléau. »

Des voitures incendiées, projetées contre les arbres par des roquettes et d’autres écrasées par des chars, jonchaient les rues bordées de ruines de maisons carbonisées.

C’était étrangement calme de se déplacer dans les rues détruites, où le chant des oiseaux était revenu – couplé au bruit lointain des bombes et de l’artillerie israéliennes martelant Gaza.

Nous sommes passés devant une aire de jeux pour enfants où des Lego et des jouets abandonnés étaient éparpillés parmi les douilles de balles et les débris.

Puis deux véhicules de police incendiés et criblés de balles sont apparus.

Le colonel Vach a expliqué : « C’est l’endroit où la police israélienne est morte en combattant à mort le Hamas.

« Ils sont morts dans ces véhicules en héros faisant leur travail. Nous le savons parce que nous avons constaté que les chargeurs de leurs armes étaient vides et qu’ils se sont battus jusqu’à la dernière balle.

Il a poursuivi : « Lorsque nous avons entendu parler pour la première fois de l’attaque, je suis parti à plus de 180 milles à l’heure – et j’ai été rattrapé par des policiers à moto, certains armés d’armes, d’autres non.

« Ils ont roulé à une telle vitesse pour sauver nos citoyens. Malheureusement, quand je suis arrivé, ces courageux policiers étaient tous morts.

« Ceux qui sont venus ici sans armes se sont battus aussi. Ils ont retiré les armes des terroristes et se sont battus courageusement pour sauver des vies.

« Ils ont fait ce qu’ils étaient censés faire : combattre, protéger et sauver les gens. »

Il a ajouté : « J’ai servi comme officier de combat pendant 17 ans. Mais ce que j’ai vu ici, aucun humain ne devrait jamais le voir.

Une photo prise depuis la ville israélienne de Sderot montre des roquettes tirées depuis la bande de Gaza interceptées par le système de missiles de défense israélien Iron Dome Crédit : AFP

Les troupes israéliennes équipées de chars de combat « Merkava » se rassemblent sur un site de rassemblement situé dans un lieu tenu secret le long de la frontière avec Gaza. Crédit : EPA