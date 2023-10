Pourtant cette réalité reste largement méconnu et peu étudié, même aux États-Unis. Ce n’est que cette année que la plus grande association nord-américaine d’universitaires russes a décidé pour la première fois de se concentrer sur «décolonisation» comme thème de sa conférence annuelle – quelque 75 ans après la création de l’association. Un tel désintérêt est d’autant plus étonnant quand on sait que la Russie, en Alaska, a colonisé près de 20 pour cent de la superficie des États-Unis eux-mêmes — une masse terrestre plus grande que la taille des 13 colonies britanniques qui a été le premier à déclarer son indépendance.

Grâce à cette myopie, un vaste espace vide demeure dans notre compréhension non seulement de la cruauté coloniale des Européens en Amérique du Nord, mais aussi dans notre conception de la Russie en tant que puissance coloniale, impossible à distinguer de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Espagne ou d’ailleurs.

Si la conscience des crimes coloniaux russes dans des endroits comme l’Alaska était mieux connue et mieux digérée par le corps politique américain au sens large, des événements comme l’invasion de l’Ukraine – et les fondements coloniaux d’une telle brutalité – seraient beaucoup moins choquant. Comme l’historien Timothy Snyder a argumentéMoscou a longtemps considéré l’Ukraine avec un regard profondément colonial et est maintenant dirigée par un dictateur qui tente non seulement de s’emparer des provinces ukrainiennes, mais qui se consacre également à « l’extinction nationale » de l’Ukraine, tout cela étant « représenté par le colonialisme russe ».

Certes, il existe des différences évidentes entre les mésaventures de la Russie en Alaska et ses efforts en cours en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine, par exemple, a régulièrement décrit les Ukrainiens et les Russes comme « un seul peuple », mais il n’y a jamais eu de mythes vaporeux sur l’identité des Russes et des autochtones de l’Alaska. (Comme l’a écrit Saunt, les envahisseurs russes ont régulièrement déshumanisé les autochtones d’Alaska, décrivant la « saleté » des gens qui « vivent leur vie comme des animaux ».) De même, l’Alaska n’a jamais joué un rôle central dans l’identité plus large de la Russie ; Alors que les Russes revendiquent l’Ukraine comme une partie centrale et constitutive de la Russie proprement dite, il n’existe pas de vision similaire de l’Alaska (par exemple). la plupart des Russesau moins).

Et pourtant, malgré ces différences, les similitudes entre les campagnes coloniales russes sont de plus en plus inévitables. En Alaska, les colonisateurs russes adopté une politique spécifique visant à « soumettre [Alaska Natives] à la citoyenneté de l’Empire russe » – une politique identique qui se déroule actuellement en Ukraine. En Alaska, la Russie a fait venir des hommes politiques par procuration pour superviser les populations locales conquises – comme nous l’avons vu en Ukraine. Et en Alaska, les colonisateurs russes sont restés convaincus de leur justesse, de leur rectitude et de leur capacité effrénée à s’emparer d’autant de territoires et d’autant de personnes qu’ils le souhaitaient au nom de leurs dirigeants impériaux – tout comme nous l’avons vu lors d’un Un Kremlin de plus en plus messianique.

Mais c’est peut-être dans les similitudes avec d’autres empires européens que la conquête de l’Alaska par la Russie peut être la plus instructive. Après tout, la Russie n’était pas la seule, et encore moins la première, puissance coloniale européenne à déchirer l’Amérique du Nord. À bien des égards, ce n’était même pas unique ; au contraire, bon nombre des politiques russes en Alaska étaient identique aux autres campagnes coloniales européennes en Amérique du Nord (et ailleurs). Il y a eu l’esclavage pur et simple des autochtones d’Alaska, identique à celui des Espagnols. esclavage dirigé par une mission des Californiens autochtones. Il y a eu des massacres d’indigènes d’Alaska non armés, identiques aux massacres anglais. massacre de Pequot ou français dépeçage de renard. Et il y avait, partout, la conviction russe de la vertu morale, voire spirituelle, de toute l’expérience coloniale – impossible à distinguer, disons, de l’expansion impériale américaine à travers l’Amérique du Nord, et même en Alaska. “La Russie n’était pas moins un empire colonial que n’importe quelle autre puissance d’Europe occidentale”, a déclaré Mikhaïl Khodarkovsky, l’un des principaux spécialistes du colonialisme russe. a écrit. « La Russie était imprégnée de son propre sentiment de destinée manifeste depuis la fin du XVe siècle. »

Et c’est ce « destin manifeste » qui se joue désormais en Ukraine. Comme Poutine l’a affirmé, la Russie n’est pas simplement une autre nation, mais une « civilisation d’État » qui, comme le souligne l’analyste Andrei Kolesnikov, écrit l’année dernière, a « un chemin spécial » tracé devant lui, tout cela fait partie de « l’histoire millénaire » de la Russie. (Comme Lavrov aurait ditPoutine « a trois conseillers : Ivan le Terrible, Pierre le Grand et Catherine la Grande. »)

Et ce statut de prétendue « civilisation d’État » signifie que la Russie a le droit – ou le destin, si vous voulez – d’absorber et de dominer ses anciennes possessions impériales. Poutine insiste à plusieurs reprises sur le fait que la Russie doit être reconnue comme une « grande puissance ». Mais cette formulation signifie par définition que la Russie doit dominer les autres peuples et exercer son pouvoir sur un certain nombre d’autres nations. Selon la logique de Poutine, la Russie ne peut pas être une grande puissance sans des nations « soumises » qui prouvent sa domination. Ainsi, l’Ukraine – sans doute sa colonie la plus ancienne, mais aussi la plus proche géographiquement et culturellement – ​​ne pouvait pas échapper à l’emprise de Moscou.

Il semble désormais évident que l’obsession monomaniaque de la Russie pour l’empire l’a poussée à envahir l’Ukraine. Et c’est le refus ou l’incapacité de considérer l’expansionnisme russe – à l’époque ou aujourd’hui – comme de nature coloniale qui a rendu aveugle tant de personnes en Occident aux véritables desseins de Moscou. À moins que l’Occident ne s’attaque dès maintenant à cette histoire, la menace que représente toujours l’impérialisme russe ne pourra pas être contrée.

Heureusement, cette reconnaissance du colonialisme russe est ça arrive enfin. Mais cela aurait dû être fait depuis des décennies. Et c’est d’autant plus malheureux que nous avons toujours eu une étude de cas claire du phénomène – ainsi que de ses coûts et de son héritage – ici même, en Amérique. Tout ce que nous avions à faire était de regarder.