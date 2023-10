Le massacre de Kfar Azza, une ville israélienne détruite par des militants du Hamas

Commentez cette histoire Commentaire

KFAR AZZA, Israël — L’entrée de cette petite communauté agricole était bordée de voitures criblées de balles, pavées de verre brisé et flanquées de deux combattants du Hamas morts. Un groupe de soldats israéliens accroupis près de l’un des corps, leurs armes pointées vers une crête lointaine et le bruit des tirs de mitrailleuses.

Les responsables militaires ont déclaré que le village avait finalement été sécurisé lundi soir, après deux jours et demi de combats intenses. Mais avec des explosions régulières au-dessus de nous et des panaches de fumée noire s’élevant au-dessus de la bande de Gaza à un peu plus d’un kilomètre de distance, la bataille semblait loin d’être terminée.

L’armée israélienne a escorté un groupe de journalistes à l’intérieur de la ville mardi matin alors que commençait la récupération des corps. La communauté pastorale d’environ 400 habitants est l’une des plus proches de la barrière frontalière sophistiquée entre Israël et Gaza, que les militants du Hamas ont violée avec une apparente facilité samedi avant de se déchaîner ville après ville. Les maisons incendiées et les voitures écrasées étaient ici entourées de champs et de bosquets anonymes. L’eau s’est déversée sur la pente depuis une conduite principale cassée.

Comment le Hamas a franchi le « mur de fer » d’Israël

Kfar Azza était toujours inaccessible aux habitants qui ont eu le temps de fuir. Beaucoup n’ont pas survécu à l’invasion choquante, qui a si soudainement brisé la paix d’un matin de week-end que des tasses de café pleines et un pichet de lait étaient encore sur la table d’une cuisine. Le sol était taché de sang.

Les soldats israéliens ont collecté les corps de civils à Kfar Aza, alors que les cadavres des militants du Hamas qui ont attaqué le village israélien gisaient éparpillés dans la ville le 10 octobre. (Vidéo : Jon Gerberg, Zoeann Murphy, Joyce Koh/The Washington Post)

Dehors, l’air était chargé d’odeurs de fumée et de mort. Beaucoup de ces maisons basses et carrées contenaient davantage de corps, a déclaré le major-général Itai Veruv – ceux des habitants tués et peut-être davantage de leurs assaillants. Il ne pouvait pas dire combien.

« Nous ne le savons pas encore », a déclaré Veruv. « C’est un grand massacre, une catastrophe. »

Veruv était le commandant de l’immense opération défensive que l’armée israélienne s’est empressée de monter après avoir été prise au dépourvu le dernier jour de la fête juive de Souccot. Il était officiellement à la retraite jusqu’à ce qu’il apprenne, juste après l’aube, que les villages du sud avaient été envahis.

Vers 9 heures du matin, il était sur place, où il est resté trois jours, témoignant des pires scènes qu’il ait vues en 40 ans de service. « Je n’ai jamais rien vu de pareil », a-t-il déclaré. « Je n’aurais jamais imaginé. »

Du côté de Gaza, une section de la clôture en acier a été arrachée, point d’entrée pour au moins certains combattants du Hamas. Des soldats israéliens étaient postés sur les toits et entre les maisons, tous regardant vers l’enclave palestinienne.

Couverture en direct : l’armée israélienne « passe à l’offensive »

Les soldats ont essayé de comprendre comment l’attaque s’est déroulée en regardant les cicatrices de balles sur le mur et le schéma d’une douzaine d’infiltrés morts dont les corps gisaient encore sur les pelouses et les trottoirs – parmi quelque 1 500 corps de militants palestiniens que l’armée dit avoir trouvés. à travers Israël. Un parapente s’est écrasé près d’un arrêt de bus où l’un des hommes armés était descendu du ciel. Une de leurs motos gisait sur le côté près d’une camionnette aux vitres brisées, ses feux de secours clignotant toujours.

La petite équipe de sécurité de la ville – des habitants armés – s’est rassemblée vers l’extrémité ouest de l’enceinte lorsque les assaillants sont arrivés, a déclaré Veruv. Il m’a montré un pâté de maisons qu’ils appelaient « la section des bébés », en raison de toutes les jeunes familles qui vivaient ici. Ceux qui étaient armés se sont clairement battus, ont déclaré les soldats, mais beaucoup n’ont pas survécu.

La plupart des véhicules présents dans un parking sablonneux ont été lourdement endommagés, avec des impacts de balles, des pare-brise brisés et des portes déformées. Les infiltrés se sont apparemment rendus sur toute la ligne, à la recherche de voitures à voler. « Ils cherchaient un moyen de prendre des otages », a déclaré un soldat.

Toutes les quelques minutes, des explosions secouaient le ciel lumineux – principalement des missiles de défense aérienne interceptant les roquettes que le Hamas continue de lancer depuis Gaza. Sous les barrages, une unité mortuaire de l’armée avançait dans la dévastation.

Une équipe a chargé des sacs mortuaires blancs à l’arrière du camion. Un autre travaillait avec six sacs noirs, certains avec l’étoile de David, et les rassemblait à l’ombre d’un arbre. A l’entrée du kibboutz, une foule de volontaires orthodoxes portant des kippas, des gants en caoutchouc et des gilets de sécurité attendaient pour s’assurer que tous les restes avaient été récupérés, une exigence pour Enterrement juif.

Certains civils gisent encore là où ils sont tombés. Derrière une maison, une femme pieds nus et pantalon rouge avait été recouverte d’un tissu ; un homme en short se trouvait dans le jet d’eau provenant de la conduite principale endommagée.

Les soldats n’avaient pas encore balayé chaque maison. Il est toujours possible que certains survivants se trouvent dans des cachettes ou des pièces sécurisées, a déclaré Veruv.

Le processus était lent. Les soldats ont averti les journalistes de se méfier des pièges – ils en avaient déjà trouvé – et des munitions non explosées.

« Il y a une grenade là-bas. Reculer! » » a crié un soldat alors que les journalistes s’approchaient d’un mètre près de l’endroit où un pavillon de vacances de Souccot s’était effondré et brisé.

Une colonne de véhicules de transport de troupes entra dans l’enceinte, puis une autre. Un char est passé devant le matériel agricole qui restait inutilisé au bord d’un champ. Israël renforce son emprise sur une communauté qu’il a perdue depuis des jours.

L’armée israélienne a déclaré mardi qu’elle était de plus en plus confiante dans la sécurité de la zone et que ses forces se préparaient à lancer une offensive contre le Hamas.

Veruv a déclaré qu’il ne retournerait pas à la retraite de si tôt.