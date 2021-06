Le massacre de Christchurch à Hollywood provoque la colère en Nouvelle-Zélande

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Un film hollywoodien prévu sur le massacre de la mosquée de Christchurch a suscité une vive réaction en Nouvelle-Zélande, les musulmans dénonçant la décision du réalisateur de ne pas se concentrer sur la douleur et la résilience de la communauté, mais plutôt sur la réponse du Premier ministre Jacinda Ardern. Plus de 60 000 personnes ont signé une pétition appelant à la fermeture du film. Mme Ardern a publié une déclaration prendre ses distances avec le film, sur laquelle elle a dit qu’elle n’avait pas été consultée. Le maire de Christchurch a déclaré que les équipes du film ne serait pas le bienvenu dans sa ville, et un producteur néo-zélandais a abandonné la production lundi. Certains musulmans ont déclaré que le film, tel qu’il était proposé, exploiterait leur traumatisme et s’engagerait dans un «sauvorisme blanc» en faisant de Mme Ardern le personnage central. « C’est vraiment extrêmement blessant », a déclaré Guled Mire, un universitaire Fulbright à l’Université Cornell et membre de la communauté musulmane de Nouvelle-Zélande. Il a ajouté que lui et d’autres n’avaient entendu parler du film que par le biais des médias sociaux. « Le chagrin est encore très vif pour de nombreuses victimes, leurs familles et pour la communauté dans son ensemble. »

Le film, annoncé jeudi, s’intitule « They Are Us », tirant son titre des commentaires de Mme Ardern sur la communauté musulmane après la fusillade de 2019 dans deux mosquées, au cours de laquelle plus de 50 personnes sont mortes. Il mettrait en vedette l’actrice australienne Rose Byrne dans le rôle de Mme Ardern en deuil. Le réalisateur du film, le scénariste néo-zélandais Andrew Niccol, a déclaré à Deadline que « le film aborde notre humanité commune, c’est pourquoi je pense qu’il parlera aux gens du monde entier ». Il a ajouté: « C’est un exemple de la façon dont nous devons réagir lorsqu’il y a une attaque contre nos semblables. » Alors que Mme Ardern a été saluée dans le monde entier pour sa réponse compatissante au massacre, les musulmans de Nouvelle-Zélande ont déclaré que l’accent mis par le film sur elle faisait partie d’un long modèle à Hollywood de marginalisation des populations minoritaires. « C’était assez choquant de voir qu’en 2021, nous sommes encore en train de faire ces films que vous verriez probablement dans les années 1920 ou 1930 à Hollywood, où les sauveurs blancs vont dans le désert », a déclaré Ghazaleh Golbakhsh, un Irano-néo-zélandais. écrivain, universitaire et cinéaste. « Tout cela renvoie à ce genre de fantasme colonialiste et orientaliste. »

Bien que des informations parues dans les médias américains aient suggéré que la communauté musulmane s’était consultée sur le film, plusieurs membres ont déclaré qu’ils ne connaissaient personne qui avait été impliqué dans le projet.

« Le problème est que le film parle de Jacinda Ardern, mais ce n’est pas son histoire à raconter », a déclaré Adibah Khan, porte-parole de l’Association nationale de la jeunesse islamique de Nouvelle-Zélande, qui a organisé la pétition. « C’est l’histoire des victimes et de leur communauté de victimes, et la vérité est qu’elles n’ont pas du tout été consultées. » Mohamed Mostafa, dont le père a été tué dans les attentats, a déclaré qu’il se sentait exploité par le projet de film. « Quelqu’un essaie d’exploiter ma douleur, mon agonie et ma souffrance – et pour quel bénéfice ? » il a dit. Il a ajouté que le sauveurisme blanc était un faux récit. « Il n’y a pas de sauveurs ici, car nous avons 51 victimes dans l’histoire », a-t-il déclaré. « Si nous avions un sauveur, nous n’aurions pas de victimes. Mme Golbakhsh a comparé le film proposé à « Green Book », le film primé aux Oscars qui a été rejeté par ses détracteurs comme un « fantasme de réconciliation raciale ». « C’est en quelque sorte encourageant l’idée que toute personne non blanche est soit trop faible, soit pas aussi intéressante, et donc les pousse en quelque sorte à l’arrière-plan, en tant que personnage non tridimensionnel », a-t-elle déclaré. Un rapport de l’Initiative d’inclusion d’Annenberg publié la semaine dernière a révélé que les musulmans, qui représentent près d’un quart de la population mondiale, représentaient moins de 2% des personnages parlants dans les films les plus rentables réalisés entre 2017 et 2019. Près de 20% des personnages musulmans qui sont apparus ont été tués par la fin du film, souvent dans une mort violente.

« J’espère sincèrement que ce projet sera annulé et que nous n’en entendrons plus jamais parler », a déclaré M. Mostafa. « Lorsque nous serons prêts à raconter l’histoire, nous le ferons peut-être un jour. Et ce sera notre histoire à raconter.