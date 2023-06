Le massacre de 11 personnes dans une salle de billard au Honduras incite le président à imposer des mesures de sécurité

TEGUCIGALPA, Honduras (AP) – Des hommes armés ont fait irruption dans une salle de billard dans le nord du Honduras et ont ouvert le feu, tuant 11 personnes et incitant le président Xiomara Castro à annoncer des mesures de sécurité, notamment des couvre-feux dans la région au milieu d’une vague de violence liée au trafic de drogue.

L’attaque s’est produite samedi soir dans la ville de Choloma, dans la province de Cortes. Il a laissé 10 hommes et une femme morts.

Le massacre fait suite au meurtre de trois personnes jeudi dans une boulangerie de la ville de San Pedro Sula. Parmi les victimes figurait Ericka Julissa Bandy García, épouse d’un associé présumé de l’ancien président Juan Orlando Hernández, emprisonné aux États-Unis dans l’attente de son procès pour trafic de drogue.

Dans le centre du Honduras, 46 détenues ont été tuées mardi par des membres du gang Barrio 18 dans une prison pour femmes à Tamara, au nord de Tegucigalpa.

« SPS (San Pedro Sula) et Choloma : J’ai pris des mesures pour vous donner la sécurité face à l’attaque terroriste brutale et impitoyable à laquelle vous faites face par des voyous formés et dirigés par les barons de la drogue qui opèrent en toute impunité dans le couloir de la drogue de la vallée de Sula. « , a déclaré dimanche le président.

Les mesures de sécurité annoncées par Castro comprennent « des raids, des captures et des points de contrôle 24 heures sur 24 », ainsi que des couvre-feux pour Choloma et San Pedro Sula. Le couvre-feu à Choloma s’étendra de 21 heures à 4 heures du matin. Le couvre-feu à San Pedro Sula commencera le 4 juillet.

Le porte-parole de la police nationale, Edgardo Barahona, a confirmé l’attaque dans la salle de billard.

Le massacre brutal des prisonnières a conduit Castro à annoncer des mesures pour prendre le contrôle des prisons et empêcher l’entrée d’armes et de drogue dans les prisons.

The Associated Press