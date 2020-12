Le Massachusetts est la signature d’un gouverneur loin d’interdire à sa police d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale. Il n’y a pas de lois fédérales réglementant la technologie, qui, selon les critiques, est imparfaite et biaisée contre les communautés de couleur.

Mardi, la Chambre des communes et le Sénat ont voté en faveur d’un projet de loi de réforme de la police, présenté à la suite du meurtre de l’homme afro-américain George Floyd, et des manifestations ultérieures «Black Lives Matter» aux États-Unis. Il doit maintenant être signé par le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, pour devenir une loi d’État.

La réforme interdit presque entièrement l’utilisation de la surveillance biométrique par les forces de l’ordre et les agences publiques du Massachusetts. Il n’y a qu’une exception: la police pourra toujours effectuer des recherches de reconnaissance faciale dans la base de données des permis de conduire de l’État. Cependant, cela ne sera possible qu’avec un mandat. Les services répressifs seront également tenus de publier des rapports de transparence chaque année, avec des données sur le nombre de tels mandats émis.

Le projet de loi interdit également les étrangleurs et les balles en caoutchouc, tout en imposant des restrictions sur les gaz lacrymogènes et autres moyens de contrôle des foules dans l'arsenal des agences de sécurité. Cependant, l'immunité qualifiée pour la police, qui protège les agents en service contre les poursuites judiciaires pour faute, a été laissée en endroit.

endroit.

L’Association de la police d’État du Massachusetts a critiqué la réforme, affirmant qu’elle« Rate la cible. »Selon les forces de l’ordre, l’initiative«Crée des couches de bureaucratie inutile et des commissions coûteuses composées de personnes nommées par des politiques sans expérience réelle du maintien de l’ordre et des dangers auxquels les agents sont confrontés chaque jour.

Les autorités locales sont obligées d’agir par elles-mêmes sur l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale, étant donné l’absence de législation fédérale américaine réglementant la question controversée. Il a déjà été interdit par Portland, Boston, San Francisco, Oakland en Californie du Nord et certaines autres villes. Le Massachusetts pourrait voir l’introduction des toutes premières bordures à l’échelle de l’État.

Les restrictions les plus sévères à ce jour ont été introduites à Portland, dans l’Oregon, qui a vu des mois de violents affrontements déclenchés par la brutalité policière. La ville a non seulement interdit à toutes ses agences d’utiliser la reconnaissance faciale, mais a également rendu illégale le déploiement de cette technologie dans les espaces publics par des entreprises privées.

La technologie de reconnaissance faciale, qui dans de nombreux cas évoque des associations intimidantes avec Big Brother du roman dystopique de George Orwell ‘1984,’ a longtemps été critiqué pour ses défauts et pour avoir mal identifié de manière disproportionnée les personnes des communautés de couleur.

«Personne ne devrait avoir à craindre que le gouvernement traque et identifie son visage où qu’il aille, ou soit confronté à une arrestation injustifiée en raison d’une technologie biaisée et sujette aux erreurs». Kade Crockford, qui dirige le programme Technology for Liberty à l’ACLU du Massachusetts, a déclaré à TechCrunch, saluant le vote des législateurs locaux.

Les grandes entreprises technologiques ont reconnu les problèmes techniques et juridiques concernant la reconnaissance faciale. En juin, IBM a annoncé qu’il cesserait complètement de développer la technologie, tandis qu’Amazon a opposé son veto à la police d’utiliser sa plate-forme de surveillance biométrique pendant un an, affirmant qu’elle voulait donner au Congrès «Suffisamment de temps pour mettre en œuvre les règles appropriées.»

Cependant, les lois des États n’empêchent pas les autorités fédérales d’étendre leur propre utilisation de la reconnaissance faciale. La société controversée Clearview AI – qui, parmi d’autres sources, s’appuyait sur les sites de médias sociaux pour compiler sa base de données de milliards d’images – a déjà signé des contrats avec plusieurs agences gouvernementales. Le dernier accord a été conclu avec l’immigration et l’application des douanes en août.

