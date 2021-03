Il n’y a pas si longtemps, les vaccins Covid-19 n’étaient disponibles que pour les Américains les plus vulnérables et certains travailleurs essentiels. Cela change rapidement à mesure que la production et la distribution de vaccins augmentent et que de plus en plus d’États commencent à répondre à un appel du président Biden pour élargir l’accès à tous les adultes d’ici mai.

Les États s’efforcent également de garder une longueur d’avance sur le nombre croissant de variantes de virus, dont certaines sont plus contagieuses et peut-être même plus mortelles. Au moins trois États – le Maine, la Virginie et le Wisconsin – et Washington, DC, ont déclaré qu’ils élargiraient l’éligibilité à leur population générale d’ici le 1er mai, date limite que M. Biden a fixée la semaine dernière. Autres États – y compris le Colorado, le Connecticut, l’Ohio, Massachusetts, Michigan, Montana et Utah – espérons le faire ce mois-ci ou le prochain.

Au Mississippi et en Alaska, toute personne âgée de 16 ans ou plus est éligible, et l’Arizona et le Michigan ont mis les vaccins à la disposition de tous les adultes dans certains comtés.