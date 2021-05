Le masque Tulsi-Neem du prêtre indien Dons dit que les herbes ont des «  bienfaits médicinaux  »

Au milieu des chiffres de COVID-19 en spirale dans le pays, plusieurs idées de « jugaadu » sont entrées sous les feux de la rampe. Certains étaient extrêmement bizarres et hilarants tandis que certains nous laissaient rire. Quelle que soit la raison, les médias sociaux ont toujours apprécié ces vidéos virales. Les idées «Jugaadu» sont une manière intelligente de faire les choses en réduisant le travail acharné qui y est associé. Ces idées incluent la transformation d’un vieux réfrigérateur en une chambre désinfectante pour fabriquer des masques avec des micros instillés pour une bonne communication. En ce qui concerne les masques et le maintien de la distanciation sociale, les gens ont en effet mis leur casquette de pensée créative.

Un nouvel ajout à cette liste interminable est devenu viral et a impressionné les internautes. L’officier de l’IPS, Rupin Sharma, a partagé une vidéo d’un prêtre sur son pseudo Twitter et en un rien de temps, elle est devenue virale. Le clip présente un prêtre portant un masque unique, innovant (et inefficace), composé de feuilles de neem et de tulsi avec un filet pour tout maintenir ensemble.

Tout en partageant la vidéo « masque et médicament », l’agent de l’IPS l’a qualifiée de « jugaad » et a écrit qu’il n’était pas sûr que ce masque aidera ou non. Il a écrit plus loin dans le post que la nécessité est une mère de «jugaad».

La vidéo est de l’Uttar Pradesh, où un homme interroge un prêtre sur le masque qu’il portait. En réponse, le prêtre a souligné certains avantages médicinaux évidents des deux herbes. Il a en outre affirmé que les masques « neem et tulsi » sont bien meilleurs (non, ils ne le sont pas) que les masques chirurgicaux et en tissu habituels car ils peuvent aider à guérir la maladie.

Masque à base de plantes, biodégradable, écologique ou peut-être anti-virus… – harshbir singh kohli (@harshbirk) 23 mai 2021

आयुर्वेदिक मास्क— Lokesh Kumar (@ LokeshK93864735) 23 mai 2021

Masque naturel – Prakash Agarwal (@ Prakash33916155) 23 mai 2021

La vidéo a plus de 1 000 vues sur Twitter. Les internautes ont été étonnés de l’innovation et de la polyvalence du masque. L’un des utilisateurs a écrit qu’il s’agissait d’un masque à base de plantes, biodégradable et écologique. Certains utilisateurs l’ont appelé masque «ayurvédique», tandis que certains l’ont qualifié de «naturel».

