Le masque facial «Bane» de l’équipe américaine de natation aux Jeux olympiques de Tokyo déclenche des mèmes Twitter

Les Jeux olympiques de Tokyo figuraient en tête de liste des muses des internautes sur les réseaux sociaux. Le méga événement a été le sujet de discussion pour toutes les bonnes raisons ainsi que pour toutes les raisons étranges. Et cette fois, c’est quelque chose que tout le monde a, à contrecœur, sur le visage de nos jours – des masques !

Récemment, l’équipe de natation des États-Unis est montée sur le podium pour accepter ses médailles lorsque les internautes l’ont récupérée, et elle fait toujours le tour des réseaux sociaux. Un masque très distinct a été vu sur les visages des athlètes, et les médias sociaux l’ont immédiatement comparé au célèbre masque de l’ennemi de Batman, Bane.

Twitter a été rempli de réactions hilarantes et pleines d’esprit alors que certains ont partagé comment les athlètes américains sont prêts à « se ranger du côté des forces obscures » tandis que d’autres l’ont comparé au masque effrayant d’Hannibal Lector ou à ceux qui figuraient dans Mad Max: Fury Road.

Qu’est-ce qui se passe avec les masques inspirés d’Hannibal Lecter ? — Billy Jack (@BillyJa82485665) 26 juillet 2021

Et ça.

Un autre utilisateur a tweeté, affirmant que le masque ressemblait à un museau de chien.

Les masques qui sont devenus l’affaire du moment sont conçus et fabriqués par Nike et sont appelés « Venturer Performance Masks » par la société. Le masque ressemble à un masque N-95 conventionnel, mais il est plissé avec un motif en losange. Fabriqués en mesh, ces masques assurent une circulation d’air optimale et maintiennent un volume d’air favorable.

Les masques ne sont pas encore mis à disposition du public. Cependant, il sera bientôt disponible dans les magasins et sur le site Web de Nike pour que les gens l’ajoutent à leur panier. L’équipe américaine a été vue portant une variante blanche du masque; cependant, il sera également disponible en noir. Les masques sont au prix de 60 $ pièce.

Un utilisateur a même tweeté le lien du site Web présentant le masque Nike Venturer Performance noir, avec une légende, « Vous aussi pouvez ressembler à Bane du stand de médailles de la vie avec le masque facial Nike Venturer pour le prix bas, bas de 60 $. »

Vous aussi, vous pouvez ressembler à Bane sur le stand de médailles de la vie avec le masque facial Nike Venturer pour le prix bas et bas de 60 $ : https://t.co/ezU8UXmGJr– Matthew Knell (@MatthewKnell) 27 juillet 2021

Le masque est devenu un élément essentiel de l’événement puisque tous les athlètes sont vus le porter sur le podium des médailles ainsi qu’avant et après leurs matchs respectifs. Même si les masques sont pour leur sécurité, la galerie olympique manquera des photos d’athlètes mordant leur médaillon.

