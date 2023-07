Le masque de Sir Keir Starmer a glissé et l’a présenté comme un chancelier à double jeu et à la langue fourchue

LE masque a glissé. Sir Keir Starmer KC s’est présenté une fois pour toutes comme un chancer glissant, à part entière, à double jeu et à la langue fourchue.

L’homme qui serait notre premier ministre est l’opportuniste politique classique qui dira et fera n’importe quoi pour gagner le pouvoir, puis – au moindre signe de résistance – dira et fera exactement le contraire.

Ou pour citer la légende de la bande dessinée Groucho Marx : « Ce sont mes principes. Si vous ne les aimez pas, j’en ai d’autres.

En une semaine, Starmer a effectué des backflips sur l’auto-identification, Ulez et les allocations familiales – des questions majeures sur lesquelles, quelques jours plus tôt, il était résolument résolu.

Avec une vitesse déconcertante, il a rejoint JK Rowling, a enragé le lobby trans et a admis qu’une femme est en effet « une femme humaine adulte ».

Il pense toujours que « certaines femmes ont des pénis », mais même Sir Shifty peut voir ce que les électeurs indécis pensent de telles absurdités.

Il a ensuite lancé une crise de colère contre les accusations pénales Ulez de 12,50 £ par jour du maire de Londres, Sadiq Khan, qui ont coûté aux travaillistes l’élection partielle d’Uxbridge.

« Nous faisons quelque chose de mal si les politiques du Parti travailliste se retrouvent sur chaque tract conservateur », a-t-il déclaré avec une innocence enfantine.

Finalement, il a exaspéré tout son parti avec un revirement strident sur les allocations de sécurité sociale, rejetant les appels ruineux pour des allocations familiales illimitées, une politique qu’il soutenait auparavant.

Et, comme dirait Groucho, j’en ai d’autres.

Regardez ses claquettes astucieuses sur le Brexit et son plan secret pour rejoindre l’UE.

Va-t-il bloquer l’immigration clandestine ou rouvrir les vannes ?

Soutient-il les banques qui ont tenté d’interdire Nigel Farage ?

Ou croit-il à la liberté d’expression et au droit de détenir un compte bancaire ? Nous, sur The Sun, connaissons la réponse à cette question.

Mais pour beaucoup, le silence assourdissant de Starmer pendant ces jours grisants où Jeremy Corbyn, appâteur de juifs, semblait au bord du pouvoir, vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce bousculeur politique.

À aucun moment en quatre ans en tant que bras droit de Corbyn, Starmer n’a dénoncé l’antisémitisme du Labour ou son traitement minable de députés juifs tels que Luciana Berger et Louise Ellman.

Quand Ellman a fourni des preuves d’abus dans sa propre circonscription, Starmer a rétorqué: « Je n’accepte pas cela. »

En effet, ce n’est qu’après avoir pris la tête du parti en 2020 et limogé Corbyn, avec l’ex-amoureuse de l’ancien chef Diane Abbott, que Starmer a annoncé que sa femme, Victoria, était juive.

La journaliste du télégraphe Zoe Strimpel, elle-même juive, a décrit la purge comme une tentative de Starmer de rattraper ses « années sans doute lâches » aux côtés de Corbyn.

Combien de temps Starmer aurait-il gardé le silence en tant que ministre du gouvernement de Corbyn ?

En effet, toute la carrière de Sir Shifty semble impliquer d’esquiver les balles, d’esquiver les reproches et de renoncer aux promesses.

Certains disent qu’il imite l’ancien Premier ministre travailliste Tony Blair, agissant maintenant en tant que conducteur de la banquette arrière de Starmer. Mais c’est injuste.

Blair a fréquemment pris des décisions qui ont provoqué la colère des syndicats, de ses propres députés et même des électeurs.

Il préférerait supporter des bâtons et des pierres plutôt que d’être vu en train de couper et de courir et d’avoir l’air faible.

Quoi que vous pensiez de la guerre en Irak, il n’a jamais cillé.

En effet, c’est Blair, et non Starmer, qui a osé défier la foule verte la semaine dernière et sa folle échéance de 2050 pour Net Zero.

Sir Shifty vacille comme une girouette et attend le prochain sondage d’opinion.

Comment ferait-il face à une crise économique, une querelle avec Bruxelles ou un risque de guerre avec la Russie ?

Les conservateurs se sont emparés de ce manque de nerfs en tant que vainqueur du vote.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré au Sunday Telegraph : « J’ai fait le travail pendant un peu plus de huit mois et je le vois chaque semaine.

« Plus je le fais, moins je comprends les opinions de Keir Starmer et du Parti travailliste sur quoi que ce soit.

« J’ai un ensemble de principes et de valeurs qui ancrent mon approche de la vie et du gouvernement.

« Je ne vois pas cela sur la boîte d’expédition. Chaque semaine, vous obtenez un poste différent.

« Il est très heureux de sauter dans le train en marche, quel que soit le titre ou le sondage qu’il a vu la semaine précédente, et je pense que les gens le voient. »