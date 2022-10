Le masque de l’hypocrite Nicola Sturgeon a glissé lorsqu’elle a dit “Je déteste les conservateurs” après avoir dit qu’elle pourrait être une “amie” du Premier ministre

méchant nic

EXPOSANT l’hypocrisie enragée au cœur de sa politique, la dirigeante du SNP, Nicola Sturgeon, a affirmé hier qu’elle était capable d’être une “amie” de Liz Truss qui agirait dans l’intérêt du plus grand bien.

Le masque a glissé avec sa réponse à la question suivante : « Je déteste les conservateurs et tout ce qu’ils représentent.

Le masque de Nicola Sturgeon a glissé lorsqu’elle a admis “ Je déteste les conservateurs ” après avoir dit qu’elle pourrait être une “ amie ” du PM Crédit : PA

Le spectre de cette infirmière professionnelle faisant équipe avec le Parti travailliste pour donner à Keir Starmer les clés du numéro 10 pourrait-il suffire à réveiller les conservateurs qui se chamaillent à la véritable menace à laquelle ils sont confrontés ?

Quant à Sir Keir, il monte haut dans les sondages grâce aux erreurs du gouvernement plutôt qu’à son propre talent.

Hier encore, malgré les protestations contre le mini-budget « kamikaze », les travaillistes ont été contraints d’admettre que la majeure partie des réductions d’impôts de Mme Truss serait effectivement conservée.

Le ministre du Cabinet Nadhim Zahawi – qui a prouvé ses références en cas de crise avec le déploiement du vaccin – a raison d’alerter ses collègues conservateurs sur la nécessité de l’unité s’ils veulent mettre en œuvre leur programme de croissance et éviter l’oubli électoral.

S’ils ne l’écoutent pas maintenant, ils n’auront qu’à s’en prendre à eux-mêmes pour avoir encombré le pays avec le double acte sinistre de Sturgeon et Starmer.

Débat houleux

L’accord énergétique que les ministres espèrent conclure avec la société gazière norvégienne Equinor est un exercice d’équilibre précaire.

Il est vrai que couper un contrat de 20 ans lorsque les approvisionnements sont rares et que les prix sont élevés risque de nous enfermer dans un trop-payé.

Mais cela nous fait aussi frémir même d’envisager le risque alternatif de revenir aux pannes d’électricité des années 1970 – avec des dommages supplémentaires maintenant que notre économie dépend tellement des ordinateurs et d’Internet.

Le secrétaire aux affaires, Jacob Rees-Mogg, doit faire baisser les prix et éviter une réaction déstabilisatrice du marché.

Plus important encore, tout accord DOIT être associé à une stratégie à long terme visant à rendre le Royaume-Uni plus autosuffisant, grâce à un mélange de nucléaire, d’énergies renouvelables et de fracturation hydraulique.

Nous ne pouvons plus jamais nous permettre d’être placés dans cette position de faiblesse de négociation par les caprices d’un monstre comme Vladimir Poutine.

Seins tubulaires

NOUS serions étonnés si le nombre de plaintes adressées aux patrons de Tube par des clients indignés d’être traités de « jeunes » ou de « dames et messieurs » n’avait pas des proportions astronomiques.

Mais cela n’a pas empêché Transport for London d’avertir le personnel de ne pas utiliser les mots, tout en interdisant bizarrement le mot « accident » au profit de « collision ».

De loin, la majorité du public NE veut PAS que ce boniment inutile et infantilisant leur soit forcé dans la gorge.

Demandez simplement aux chefs des conseils de garde d’enfants qui The Sun a contribué à faire honte en annulant l’interdiction de «maman» et «papa».

Espérons que TfL fasse de même.