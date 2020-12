Si la couleur des masques chirurgicaux devait avoir un nom, ce serait « Mask Blue » et cela aurait très bien pu être la couleur de l’année puisqu’elle est sous notre nez (ainsi que par-dessus) toute la journée depuis mars. Du moins, c’est ainsi que cela a été conceptualisé par l’artiste et directeur créatif Artem Pozdniakov, qui a publié le 15 octobre sur son compte Instagram le célèbre carré Pantone de la couleur du masque chirurgical.

Son idée était de combiner l’art et la créativité afin de sensibiliser au port du masque: « Deuxième vague … et c’est plus gros que la première. Alors portez cette couleur. C’est une tendance principale », écrit-il en légende. de sa publication Instagram.

Avec l’arrivée de la fin d’année et l’annonce des couleurs pour 2021 par Pantone, cette image a réapparu sur les réseaux sociaux.

Deux « couleurs de l’année » pour 2021

La vraie couleur choisie par Pantone pour définir 2021 a été dévoilée le mercredi 9 décembre. C’est en fait un mélange de deux couleurs contrastées: Illuminating (un jaune lumineux) et gris. Optimisme et sobriété. « Seul, un gris serait stagnant et déprimant, tandis qu’un jaune serait trop bouillonnant. Ensemble, la paire se veut à la fois optimiste et réfléchie », écrit Fast Company.

La société Pantone publie les couleurs de l’année depuis plus de 20 ans, servant de pionnier et influençant différents domaines du développement de produits, tels que les secteurs de la mode, de l’industrie et du design d’intérieur.

L’année dernière, la couleur choisie pour 2020 était un « bleu illimité évocateur du vaste et infini ciel du soir », Classic Blue. Une couleur rassurante et réconfortante qui, donner ou prendre quelques tons, s’accorde parfaitement avec la couleur du masque chirurgical.