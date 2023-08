Le mascara imperméable préféré de Sofia Richie : Boutique – Hollywood Life

Crédit d’image : John Nacion/NurPhoto/Shutterstock

Il n’y a rien que nous aimons plus que quand Sophie Richie publie une vidéo GRWM sur TikTok et dans sa dernière, elle a révélé un incroyable secret de maquillage. Sofia a révélé qu’elle utilise le mascara imperméable Maybelline The Falsies Surreal Extensions et qu’il ne coûte que 10 $.

@sofiarichiegrainge Moi 🫱🏼‍🫲🏽 Mascara Maybelline. L’imperméabilité surréaliste reste dans le mélange @Maybelline New York #MaybellinePartner ♬ son original – Sofia Richie Grainge

Dans la vidéo, Sofia a essayé le nouveau mascara Maybelline et a sous-titré la vidéo : « L’imperméabilité surréaliste reste dans le mélange. » Le mascara dispose d’une technologie de fibres hybrides qui aide à relever les cils sans les agglutiner. Lorsque Sofia l’a essayé pour la première fois, elle a expliqué que son mascara préféré avant ce nouveau était le mascara Maybelline Lash Sensational qu’elle appelait sa « petite fille préférée de Maybelline ». Elle a expliqué qu’elle « l’a utilisé pendant tout le week-end de son mariage. Je l’utilise également tous les jours de ma vie.

En décrivant le nouveau mascara imperméable Falsies Surreal Extensions, Sofia a déclaré que l’imperméabilité était «nécessaire» pour elle. Lors de sa première utilisation, elle a expliqué qu’elle aimait le pinceau et a déclaré: « Il est très liftant, tout comme l’autre, que j’adore. » Sofia a même ajouté que le nouveau mascara « faisait de bonnes choses » et qu’il ne faisait pas de grumeaux. « Nous soulevons simplement encore plus. Je suis obsédée. Le mascara waterproof est pour moi la clé, simplement parce que j’ai tendance à avoir quelque chose que mes amis et moi appelons l’œil de raton laveur, qui est la petite tache noire sous l’œil. Et pour une raison quelconque, cela m’arrive toujours si je ne porte pas de mascara imperméable.

Les dernières réflexions de Sofia sur le mascara super abordable ? «Le verdict est que Maybelline ne peut en quelque sorte rien faire de mal avec le mascara. Et je suis tout aussi obsédé parce que c’est tout aussi fantastique.