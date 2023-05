Le Maryland sur ITV est-il une histoire vraie ?

TOUT LE MONDE aime un bon drame de Suranne Jones, donc les fans vont adorer le Maryland d’ITV.

La série suit deux sœurs qui sont réunies à la suite d’un drame familial.

TVI

Eve Best et Suranne Jones dirigent le casting dans le Maryland d’ITV[/caption]

Le Maryland est-il basé sur une histoire vraie ?

Maryland est un drame relationnel en trois parties sur deux sœurs qui se sont séparées au fil des ans, mais qui, à travers des événements tragiques, apprennent à nouveau à s’aimer et à se respecter.

Becca et Rosaline ont poursuivi leur vie, s’éloignant à travers le temps et les circonstances, jusqu’à ce que la découverte du corps de leur mère sur l’île de Man les réunisse.

Arrivant dans un endroit qu’elles n’ont jamais visité et sans savoir pourquoi leur mère était là, les sœurs commencent à percer les secrets de longue date d’une femme qu’elles pensaient connaître, tout en gardant leurs propres secrets l’une pour l’autre.

Bien que l’histoire soit une œuvre de fiction, le scénario est basé sur l’expérience de la créatrice Suranne Jones qui a perdu ses deux parents et sur le chagrin qu’elle a ressenti.

Sa mère Jenny est décédée en 2016 après une bataille contre la démence et son père Chris est décédé en 2021 d’une maladie liée au coronavirus.

Maryland est-il basé sur un livre ?

L’émission n’est pas basée sur un livre, mais plutôt sur un drame original d’ITV.

La série a été créée par l’actrice Suranne et la scénariste Anne-Marie O’Connor,

S’adressant à The Sun, Suranne a révélé les événements tragiques qui ont inspiré l’histoire en disant: « Ce n’est un secret pour personne que j’ai perdu mes deux parents, donc évidemment je connais le chagrin et c’était une grande partie de nos conversations et ce que cela fait à quelqu’un .

« Soit ça va venir, soit les gens l’ont vécu, et cette émission ne s’en occupe pas rapidement, elle s’en occupe en trois épisodes, les étapes du deuil.

« Il y a de l’humour dedans et ce n’est pas une course facile et directe. Vous n’obtenez pas un plan de la façon dont vous allez vous sentir.

« Connaître la maladie, connaître la maladie, connaître le chagrin, connaître la mort en était une grande partie et je pense que nous sommes tous les deux très fiers de la façon dont cela s’est passé. »

Qui est dans le casting de Maryland ?

Le Maryland d’ITV a attiré une distribution composée de toutes les stars, qui comprend une célèbre actrice hollywoodienne.

Ceux qui figurent dans l’émission incluent:

Suranne Jones prend la co-direction en tant que Becca. L’actrice est surtout connue pour Doctor Foster et The Gentleman Jack.

L’actrice acclamée Eve Best, connue pour House Of The Dragon, et Nurse Jackie, joue la sœur de Becca, Rosaline.

Stockard Channing, nominé aux Oscars, connu pour Grease et The West Wing, incarne Cathy, l’amie plus grande que nature de leur mère sur l’île.

L’acteur de Happy Valley, George Costigan, joue le père des sœurs, Richard.

Quand le Maryland passe-t-il à la télévision ?

Maryland débutera le lundi 22 mai 2023 à 21h sur ITV.

La série est composée de trois épisodes qui seront diffusés des soirées consécutives, se terminant le mercredi 24 mai 2023.

Le drame sera également disponible sous forme de coffret sur ITVX après la diffusion du premier épisode.