D’autres États poursuivent des efforts similaires. Les législateurs du Connecticut et de l’Indiana, par exemple, ont déjà présenté des projets de loi pour taxer les géants des médias sociaux. Plusieurs autres États, comme la Virginie-Occidentale et New York, n’ont pas réussi à adopter de nouvelles taxes sur les géants de la technologie l’année dernière, mais leurs partisans pourraient renouveler leur action après le succès du Maryland.

Ces mesures font partie d’un débat de plus en plus intense sur le pouvoir économique des géants de la technologie alors que les entreprises se sont développées, sont devenues des gardiens de la communication et de la culture et ont commencé à collecter des quantités de données auprès de leurs utilisateurs. Aux États-Unis, les forces de l’ordre ont intenté plusieurs poursuites antitrust contre Google et Facebook l’année dernière. Les membres du Congrès ont proposé des lois pour vérifier leur pouvoir de marché, les encourager à modérer le discours avec plus de soin et protéger la vie privée de leurs utilisateurs.

La taxe du Maryland reflète également la collision de deux tendances économiques pendant la pandémie: les plus grandes entreprises de technologie ont enregistré des performances financières marquantes alors que la distanciation sociale a déplacé le travail, les loisirs et le commerce en ligne. Mais les villes et les États ont vu leurs recettes fiscales chuter à mesure que le besoin de leurs services sociaux augmentait.

«Ils sont vraiment pressés», a déclaré Ruth Mason, professeur à la faculté de droit de l’Université de Virginie. «Et c’est un moyen énorme de cibler une taxe sur les gagnants de la pandémie.»

Des groupes de lobbying pour les entreprises de la Silicon Valley comme Google et Facebook se sont joints à d’autres opposants à la loi – y compris les républicains du Maryland, les entreprises de télécommunications et les médias locaux – pour affirmer que le coût de la taxe sera répercuté sur les petites entreprises qui achètent des publicités et leurs clients. . Doug Mayer, un ancien assistant du gouverneur Larry Hogan qui dirige maintenant une coalition soutenue par les opposants de l’industrie à la taxe, a déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière que les partisans de la loi «utilisaient ce projet de loi pour prendre un virage à l’extérieur de l’État. , de grandes entreprises sans visage.