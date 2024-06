Le Maryland aujourd’hui | Les masques N95 sont presque parfaits pour bloquer le COVID, l’UMD…

Tout masque facial courant offre une protection significative contre le virus responsable du COVID-19, mais les masques N95 sont les plus efficaces pour réduire la quantité émise par les personnes infectées, selon une étude menée par l’Université du Maryland publiée mercredi.

Les masques N95 dits « à bec de canard » ont obtenu les scores les plus élevés dans l’étude, qui mesurait l’haleine expirée des participants qui ont été testés à la fois masqués et non masqués pour mesurer les résultats comparatifs du SRAS-CoV-2. Les masques bon marché, dotés de deux serre-tête et d’une couture horizontale, ont capturé 98 % du virus exhalé, selon l’étude publiée dans eBioMédecine.

Les chercheurs ont également découvert que, ce qui pourrait en surprendre beaucoup, les masques en tissu surpassaient la marque spécifique de masque KN95 testée. Les masques chirurgicaux ferment la marche en termes de performances parmi les quatre types, mais même s’ils bloquent 70 % du virus, ont montré les tests. (Pour refléter l’utilisation des masques par le grand public, les volontaires de l’étude n’ont pas été testés pour leurs masques ni formés à leur port correct.)

« La recherche montre que n’importe quel masque est bien meilleur que pas de masque, et qu’un N95 est nettement meilleur que les autres options. C’est le message n°1 », déclare l’auteur principal de l’étude, Donald Milton, professeur de santé environnementale et expert mondial de la façon dont les virus se propagent dans l’air.

Les résultats suggèrent également que les masques N95, également appelés respirateurs, devraient constituer la norme de soins dans les maisons de retraite et les établissements de soins de santé lorsque les infections virales respiratoires sont répandues et que le risque de transmission est élevé, ont indiqué les chercheurs.

L’étude de l’École de santé publique Laboratoire d’aérobiologie de santé publique (PHAB Lab) a commencé en mai 2020, peu après le début de la pandémie de COVID-19, en se concentrant sur les masques comme outil pour contrôler la propagation du virus à partir de la source, c’est-à-dire la personne infectée, plutôt que comme moyen de protection contre les particules virales dans le l’air ambiant.

Les chercheurs ont demandé à des volontaires atteints du COVID-19 de respirer dans un engin connu sous le nom de Gesundheit II Machine, développé par Milton et ses collègues pour mesurer les virus dans l’air expiré. Les participants ont respiré dans la machine pendant 30 minutes à la fois et ont également répété l’alphabet, chanté « Joyeux anniversaire » et même crié à plusieurs reprises « Go Terps ! » – d’abord avec des masques, puis sans.

« Les données de notre étude suggèrent qu’une personne légèrement symptomatique atteinte du COVID-19 et qui ne porte pas de masque expire un peu plus de deux doses infectieuses par heure, explique le premier auteur Jianyu Lai, chercheur postdoctoral au laboratoire PHAB. « Mais lorsque l’on porte un masque N95, le risque diminue de façon exponentielle. »

L’étude comprend des coauteurs de l’École d’ingénierie A. James Clark de l’UMD et du Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour l’épidémiologie et le contrôle des maladies infectieuses à l’Université de Hong Kong.

Le bec de canard N95 a bloqué 99 % des grosses particules virales et 98 % des petites, grâce à l’étanchéité de sa conception, à son filtre puissant et à son grand espace d’air permettant la circulation de la respiration, a déclaré Milton. Étonnamment peut-être, les masques KN95 largement utilisés – parfois présentés comme presque équivalents aux N95 en termes d’efficacité – n’étaient pas meilleurs qu’une variété de masques en tissu ou de masques chirurgicaux. La marque courante de masques KN95 a testé des fuites d’air plus importantes que les masques à bec de canard ou d’autres masques étudiés, car ils ne s’adaptent pas bien au visage, estime Milton. Ce défaut est aggravé par un filtre puissant avec plus de résistance à l’écoulement qui pousse l’air – et les particules virales – hors du masque sur les côtés plutôt qu’à travers le filtre.

Les masques en tissu ont également surpassé les masques KN95 et chirurgicaux. Milton théorise que les variantes en tissu étaient les deuxièmes masques les plus efficaces testés en raison d’une plus grande couverture qui enveloppe le visage et offre une meilleure étanchéité que les masques KN95 ou chirurgicaux. La résistance à l’écoulement est également plus faible, permettant à la respiration de passer à travers plutôt qu’autour du filtre.

Limiter la quantité de particules virales dans l’air est un moyen clé de contrôler les virus respiratoires hautement contagieux en général, a déclaré Milton. Cela est particulièrement vrai pour le COVID-19, le variant Omicron en particulier brisant l’immunité développée par les personnes vaccinées ou infectées antérieurement. Milton et Lai espèrent que leurs conclusions éclaireront les politiques de santé à l’avenir, notamment dans la lutte contre des épidémies potentielles comme la grippe aviaire ou même la grippe commune.

« Notre recherche montre définitivement pourquoi il est si important d’avoir des réponses non pharmaceutiques comme le port de masques, et pourquoi nous avons besoin d’études comme celle-ci pour déterminer quels masques sont les plus efficaces », explique Milton.