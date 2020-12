La fille du marquis multimillionnaire de Bute a été vue en train de « lever le pouce » alors qu’elle aurait enfreint les règles de verrouillage écossaises et anglaises pour se rendre dans sa maison aristocratique.

John Crichton-Stuart, 62 ans, et sa fille Lady Lola se seraient rendus sur l’île de Bute, Argyll and Bute, dimanche après que Londres ait été placée au niveau 4 et qu’une interdiction de voyager ait été mise en place entre l’Écosse et le reste du pays. ROYAUME-UNI.

La mondaine de 21 ans s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo de ce qu’elle a appelé son « voyage de niveau 4 » en hors-bord jusqu’à la maison ancestrale éloignée.

Vêtue d’un gilet de sauvetage et d’un bonnet orange vif, Lady Lola sourit et lève le pouce pour la caméra à bord du bateau.

Mais le couple, qui voyagerait avec plusieurs autres personnes, pourrait être condamné à une amende de seulement 30 £ s’il était jugé contraire aux règles par la police.

Crichton-Stuart, une fois classé 616e dans la liste des riches, y a sa maison ancestrale Mount Stuart House, qui peut être louée pour 24 000 £ par mariage.

Le marquis – d’une valeur estimée à 125 millions de livres sterling – possède également un chalet sur l’île.

Il était également propriétaire de Dumfries House à Cumnock, Ayrshire, mais l’a vendu à l’Écosse après un consortium dirigé par le prince Charles en 2007 pour 45 millions de livres sterling.

Le chalet était l’endroit où Lola, une mannequin qui a des amis dont Sadie Frost, s’est isolée pendant la pandémie de cet été.

La fille du marquis de Bute – Lola, 21 ans – ferait partie des personnes accusées d’avoir enfreint les règles de verrouillage

La fille du marquis multimillionnaire de Bute a été vue donner un « coup de pouce » alors qu’elle aurait enfreint les règles de verrouillage écossaises et anglaises pour se rendre dans sa maison aristocratique dans les îles écossaises.

Lady Lola Bute et son père le marquis de Bute John Crichton-Stuart, 62 ans, s’embrassent

Le marquis de Bute John Crichton-Stuart aurait été accusé de violation de Covid

En avril, Adwoa Aboah, 27 ans, cover girl de Vogue, et Ruby Boglione, la plus jeune fille des fondateurs de Petersham Nurseries Gael et Francesco, étaient avec elle.

Rien n’indique que ces deux femmes étaient présentes cette fois.

Six autres personnes ont également été inculpées pour des violations présumées, dont une femme de 90 ans.

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: « Le lundi 21 décembre 2020, nous avons reçu un rapport faisant état d’un groupe de personnes se rendant sur l’île de Bute en violation de violations présumées de la législation sur les coronavirus.

Bella Tilbury et Lola Bute assistent au voyage maudit du HMS Berners en octobre 2019

Lady Lola Bute pose avec son amie en vacances alors qu’elles passent du temps sur un bateau

Lady Lola, au centre, avec (gauche-droite) Kesewa Aboah, l’artiste-sœur d’Adwoa âgée de 25 ans, Ruby Boglione, la plus jeune fille des fondateurs de Petersham Nurseries Gael et Francesco, demi-sœur Jazzy de Lisser et Adwoa. Le groupe a recréé une photo prise ensemble il y a 12 ans

Le prince Charles avec le marquis de Bute John Crichton-Stuart, 62 ans, de retour en 2007

Mount Stuart House sur l’île de Bute est l’endroit où le marquis et sa femme séjournent lors de leur visite

John Crichton-Stuart pendant ses jours de pilote de course F1 photographié à Ketteringham en 1986

Lady Lola Bute est la fille du marquis et de sa femme créatrice de mode Serena

Jazzy de Lisser et Lady Lola Butei

« C’est totalement irresponsable »: Matt Hancock claque les voyageurs fuyant Londres alors qu’il plonge dans le rang 4 Matt Hancock a attaqué des Londoniens « totalement irresponsables » qui ont fui la capitale après que Boris Johnson ait effectivement annulé Noël pour près de 18 millions de personnes dans le sud de l’Angleterre. Le secrétaire à la Santé a soupiré et secoué la tête alors que l’émission Sophy Ridge on Sunday de Sky News lui montrait des images de médias sociaux de grandes foules faisant la queue sur une plate-forme bondée de la gare de St Pancras. Lors d’une série d’entretiens télévisés ce matin, M. Hancock a déclaré que les personnes vivant dans les nouvelles régions brutales de niveau 4 à Londres et dans le sud et l’est de l’Angleterre devraient « déballer leurs valises » et « restreindre les contacts sociaux » ce Noël. Il a laissé entendre que les restrictions strictes sur les mouvements seraient en place pendant des mois et a averti que la police « bien sûr » appliquerait la nouvelle loi et empêcherait les gens de quitter les zones de niveau 4.

« Des enquêtes ont été menées et trois hommes âgés de 32, 62 et 69 ans, et quatre femmes âgées de 21, 29, 60 et 90 ans, ont été inculpés et feront l’objet d’un rapport au procureur fiscal. »

Selon le Scottish Herald, Crichton-Stuart et sa fille Lola auraient voyagé après l’annonce d’une interdiction de voyager au niveau 4 de Londres.

Le marquis a également une autre maison dans la capitale, qu’il partage avec la créatrice de mode Serena, 57 ans.

Il s’agit d’une conversion des studios utilisés par la légendaire troupe de bandes dessinées britannique Monty Python.

Une « interdiction stricte de voyager » entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni est en place pendant les vacances de Noël, tandis que le mixage en intérieur ne sera autorisé que le jour de Noël.

Il était prévu d’assouplir les règles pendant cinq jours, entre le 23 et le 27 décembre.

Il y a deux jours, la police écossaise a déclaré que les points de contrôle et les barrages routiers ne seraient pas installés le long de la frontière anglo-écossaise.

Cela signifie qu’ils auraient dû soit repérer eux-mêmes la prétendue violation du marquis, soit être avertis par quelqu’un.

Si l’infraction est prouvée ou admise, l’aristocrate n’aura qu’à payer une amende dérisoire.

La police a le pouvoir d’imposer des sanctions de 60 £ aux contrevenants aux règles, qui sont réduites de moitié s’ils sont payés rapidement. Mais tout récidiviste peut faire face à des amendes plus élevées de 960 £.

Le Marquis est un ancien pilote de F1 et s’est fait appeler Johnny Dumfries à un moment donné.

Lady Lola Crichton-Stuart, 20 ans, et sa bande d’amis étaient à Bute plus tôt cette année

Lady Lola a partagé des clichés d’elle-même avec des amis, dont la cover girl de Vogue, Adwoa Aboah, 27 ans

Marquis de Bute John Crichton-Stuart et Serena Bute, Marichonne de Bute, à Ibiza en 2011

La résidence habituelle du pair est à Londres, qui a été plongée dans le Tier 4 après la découverte d’une nouvelle souche

Londres a été plongée dans le Tier 4 avec des restrictions sévères qui obligeaient le public à rester chez lui.

Ils n’étaient autorisés qu’à des fins spécifiques, notamment les achats et l’exercice essentiels.

Le public a été invité à ne pas se déplacer en dehors des zones de niveau 4 à partir de 12 h 01 dimanche, et Nicola Sturgeon a également annoncé une interdiction de voyager en Écosse.

Les personnes vivant dans les zones de niveau 4 en Angleterre ont afflué vers les gares samedi soir pour contourner l’interdiction.