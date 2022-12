Le Marocain Sofyan Amrabat admet une mauvaise préparation pour le match contre l’Espagne : “J’ai veillé avec le kiné jusqu’à 3 heures du matin hier soir”

L’homme du match du Maroc, Sofyan Amrabat, a admis qu’il avait besoin d’injections avant le choc des huitièmes de finale contre l’Espagne, restant debout jusqu’aux petites heures du matin pour s’assurer qu’il pouvait jouer le match.

Amrabat a impressionné pour le Maroc lors de la Coupe du monde 2022, mais dans aucun match plus que contre l’Espagne.

Assis au centre du milieu de terrain marocain, le joueur de 26 ans a réprimé les attaques avec ses brillantes interceptions et sa lecture experte du jeu. Sa ténacité signifiait qu’il n’arrêtait pas de courir tout au long des 120 minutes de jeu non plus, Amrabat était clairement déterminé à entraîner sa nation en quart de finale.

Finalement, ses efforts ont porté leurs fruits, remportant le prix de l’homme du match alors que le Maroc battait l’Espagne 3-0 aux tirs au but après un match nul et vierge après prolongation.

Cependant, tout n’a pas été simple pour le milieu de terrain de la Fiorentina. S’exprimant après le match, Amrabat a admis à un intervieweur que ses préparatifs pour le match n’étaient pas idéaux.

“Je suis resté éveillé avec le physio jusqu’à 3 heures du matin hier soir”, a déclaré Amrabat. “J’ai eu des injections avant le match. Je ne pouvais pas abandonner les gars et mon pays.

Il n’a certainement pas abandonné son pays avec la performance qu’il a réalisée. Avec l’Espagne recommandant 77% de possession de balle, Amrabat devait être en pleine forme pour empêcher des joueurs tels que Pedri, Gavi et Marco Asensio de diriger le jeu – et il a pleinement réussi.

Le Maroc a admirablement performé tout au long du match de 120 minutes, avant que les huitièmes de finale ne se transforment en tirs au but.

Pablo Sarabia, Carlos Soler et Sergio Busquets ont tous raté leurs tirs au but pour l’Espagne, tandis qu’Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech et, nonchalamment, Achraf Hakimi ont tous marqué le Maroc pour les envoyer au tour suivant.

La nation africaine n’a pas disputé les quarts de finale d’une Coupe du monde depuis 1986 et est devenue la première du continent à atteindre ce tour depuis le Ghana en 2010.

Cependant, ils visent à devenir la première équipe africaine à disputer une demi-finale de Coupe du monde – bien qu’ils devront battre le Portugal pour y parvenir.