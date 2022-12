Le Marocain Azzedine Ounahi recherché par les “grands clubs”, révèle le président d’Angers

Le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi est recherché par un certain nombre de grands clubs européens après ses performances accrocheuses lors de la Coupe du monde 2022, a révélé le président d’Angers, Said Chabane.

Ounahi a mérité des éloges pour ses performances lors de la remarquable course du Maroc aux demi-finales de Qatar 2022, l’entraîneur espagnol Luis Enrique étant l’un de ceux impressionnés par le joueur de 22 ans.

« Je suis désolé, je ne me souviens pas de son nom. D’où vient ce gamin ? Luis Enrique a déclaré après la sortie de l’Espagne au Maroc aux tirs au but.

“Il peut vraiment jouer. Il m’a surpris. Il n’a pas arrêté de courir, il doit être épuisé.”

Ounahi a déjà été lié à un certain nombre de clubs, dont West Ham et Leicester, et Chabane a déclaré à RTL Sport : “Nous avons des offres pour Azzedine Ounahi.

“Approches des grands clubs et des clubs moyens. Ça vient de partout : d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre et de France.

“Notre souhait est de trouver un accord en janvier, mais qu’il reste jusqu’à la fin de la saison.”