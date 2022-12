Le Maroc surprend le Portugal et atteint la demi-finale de la Coupe du monde

Le Maroc est devenu la première nation africaine de l’histoire à se qualifier pour la demi-finale de la Coupe du monde en battant le Portugal 1-0 au stade Al-Thumama samedi soir.

Youssef En-Nesyri a inscrit une tête brillante à la 42nd minute après le centre en boucle de Yahia Attiyat Allah depuis l’aile gauche pour donner l’avantage au Maroc.

L’équipe africaine a été réduite à dix hommes dans les arrêts de jeu, mais elle a tenu bon et a gravé son nom dans les livres d’histoire pour atteindre le dernier carré au Qatar.

Ronaldo sur le banc

Cristiano Ronaldo a de nouveau été nommé remplaçant après la victoire 6-1 du Portugal sur la Suisse en huitièmes de finale et c’est le Portugal qui a commencé le meilleur des deux équipes dans la nuit.

La Seleccao avait l’air calme en possession du ballon, gardant ses adversaires à distance mais elle a rarement ouvert une ligne arrière marocaine très organisée.

L’équipe africaine s’est assise profondément pour absorber la pression, mais chaque fois qu’elle avait le ballon, elle s’élançait dans la surface de réparation du Portugal, entraînant les défenseurs adverses hors de position pour créer de l’espace et faire des croix de chaque côté pour tester Diogo Costa dans le but.

Leur approche a fonctionné alors qu’En-Nesyri montait au plus haut avec un bond massif pour rentrer chez lui après l’hésitation de Costa à récupérer le ballon alors que le malheureux gardien regardait son équipe prendre du retard dans la nuit.

Le Maroc survit à la poussée tardive du Portugal

C’est le Portugal qui a cependant commencé le meilleur des deux côtés après la pause. Pourtant, le Maroc aurait facilement pu doubler son avance en 49e minute si Costa n’avait pas déjoué Jawad El Yamiq à bout portant après celui de Hakim Ziyech sur un centre élancé de l’aile droite.

Ronaldo et Joao Cancelo sont sortis du banc à la 51St minute pour donner plus de mordant offensif à la formation, mais l’équipe européenne a été refusée à maintes reprises par Yassine Bounou dans le but marocain.

Le joueur de 31 ans a effectué trois arrêts cruciaux, dont un de Ronaldo dans les étapes ultérieures pour enregistrer une autre feuille blanche. Bounou n’a désormais encaissé qu’une seule fois en tournoi, le but contre son camp contre le Canada en phase de groupes de la compétition.

Le skipper marocain Roman Saiss a dû être étiré juste avant l’heure de jeu et il semble que sa Coupe du monde pourrait être terminée.

Walid Cheddira a ensuite été expulsé pour un deuxième carton jaune dans les arrêts de jeu pour une faute légère sur Joao Felix et le Portugais aurait dû égaliser dans les dernières étapes si Pepe n’avait pas raté sa tête avec le but à sa merci.

En fin de compte, l’équipe de Fernando Santos n’a pas pu faire valoir son avantage numérique alors que le Maroc a tenu bon pour une victoire mémorable. C’était peut-être aussi le dernier match de Coupe du monde de Ronaldo, car le joueur de 37 ans a été vu en larmes dans le tunnel après la défaite.

Crédit photo : IMAGO / Pro Shots