Le Maroc souhaite que les réunions FMI-Banque mondiale se poursuivent malgré le tremblement de terre

Le FMI et Banque mondiale a refusé de commenter la position du Maroc sur les réunions, faisant référence à Reuters à une déclaration conjointe du week-end avec Inde , France le Union européenne et l’Union africaine qui a exprimé ses condoléances pour les pertes en vies humaines et les dégâts et a évoqué « notre volonté de soutenir le Maroc de la meilleure façon possible », notamment en répondant aux besoins financiers urgents à court terme.

Le bilan du séisme de magnitude 6,8 qui a frappé les montagnes du Haut Atlas, à 72 km au sud-ouest de Marrakech, a atteint lundi près de 2 900 personnes, avec plus de 2 500 blessés.

En l’absence des autorités, les citoyens marocains proposent leur aide alors que le bilan dépasse les 2 800 morts

L’effondrement des maisons traditionnelles en briques crues en décombres dans les zones les plus durement touchées a rendu la recherche des survivants particulièrement difficile.

Marrakech a subi quelques dégâts dans son ancien centre-ville, mais les parties plus modernes de la ville ont largement échappé aux dégâts. Le site des réunions du FMI et de la Banque mondiale, un campus de structures temporaires situé à la périphérie de la ville, près de l’aéroport, est en grande partie intact et les travaux de préparation se poursuivent, a indiqué l’une des sources.

Bloomberg avait rapporté plus tôt que les responsables marocains s’attendaient à ce que les réunions se poursuivent.

Les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale devraient attirer plus de 10 000 personnes à Marrakech, des délégations de leurs 190 États membres aux médias, en passant par des groupes à but non lucratif et de la société civile, ce qui nécessitera des arrangements de sécurité et de voyage élaborés.

Les rencontres de Marrakech étaient initialement prévues en 2021, mais ont été reportées à deux reprises en raison de la pandémie de Covid-19.

Le FMI et la Banque mondiale tiennent tous les trois ans leurs réunions annuelles dans une économie en développement qui a fait preuve de politiques économiques et d’une gouvernance solides, qui doivent servir d’exemple à d’autres pays, notamment Indonésie en 2018 et Pérou en 2015.

Un âne se tient lundi à l’intérieur d’un bâtiment endommagé par un tremblement de terre dans le village de Tafeghaghte, près de Marrakech, au Maroc. Photo : AP

En octobre 2018, le FMI et la Banque mondiale ont tenu leurs réunions annuelles sur l’île balnéaire indonésienne de Bali, avec plus de 11 000 participants, deux semaines seulement après qu’un séisme de magnitude 7,5 et un tsunami ont frappé Sulawesi, tuant plus de 4 300 personnes.

L’île indonésienne de Lombok, juste à l’est de Bali, a également fait plus de 500 morts lors d’une série de tremblements de terre en juillet et août 2018. Les deux catastrophes ont laissé des dizaines de milliers de personnes sans abri.

Christine Lagarde, alors directrice générale du FMI, a visité les zones de reprise après sinistre à Lombok, tandis que Kristalina Georgieva, qui était à l’époque directrice générale de la Banque mondiale et qui a ensuite succédé à Lagarde à la tête du FMI, a visité Palu, dans le centre de Sulawesi, dévasté.

À l’époque, Lagarde avait déclaré : « Annuler les réunions n’était pas une option car cela constituerait un énorme gaspillage des ressources qui avaient été engagées au cours des trois dernières années et ferait perdre la grande opportunité de présenter l’Indonésie au monde et de créer des opportunités et des opportunités. emplois. »