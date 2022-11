Le Maroc semble puissant dans sa victoire 2-0 contre la Belgique

La surprenante victoire du Maroc sur la Belgique n’a pas été la plus grosse surprise de la Coupe du monde. En fait, ce n’est peut-être même pas la plus grosse surprise de la journée.

Pourtant, il s’agit de l’un des plus grands bouleversements de l’histoire du Maroc. Il peut également être l’un des plus influents.

Les deux buts du Maroc en seconde période pourraient devenir le principal catalyseur des Lions de l’Atlas pour une course en profondeur dans les derniers tours de la Coupe du monde.

Non seulement ils ont montré leur puissance devant une foule frénétique de Doha et ont envoyé un message au reste du monde, mais ils ont montré que leur attaque n’était pas stagnante (contrairement à certaines autres nations africaines). Leur victoire a montré le talent qu’ils ont et la profondeur qu’ils peuvent faire alors qu’un rendez-vous avec le Canada se profile.

Ziyech mène le Maroc à la victoire

Personne ne s’attendait à ce que le Maroc donne du fil à retordre à la Belgique ; encore moins les battre. Cependant, c’est ce qu’ils ont fait au début de la première mi-temps. Malgré la menace imminente des tristement célèbres contre-attaques de la Belgique, le Maroc a tout de même eu des occasions tôt.

Achraf Hakimi a tiré de justesse sur Thibaut Courtois et la barre transversale, et Ziyech a failli marquer un superbe coup franc avant une intervention du VAR. Mais il y avait encore une conviction certaine que le Maroc pourrait percer et marquer parmi certains fans pleins d’espoir.

Et enfin, le Maroc a marqué le premier but du match. Après que Thomas Meunier ait commis une faute sur un défenseur marocain sur le flanc gauche, Abdelhamid Sarid a décoché un coup franc en douceur dans le coin inférieur gauche, rattrapant Courtois sur sa ligne et donnant un gros avantage au Maroc.

Les chances d’égalisation de la Belgique se sont accrues lorsque le chrono a cliqué à la 90e minute. Jan Vertonghen a failli marquer d’une tête puissante, mais sa tentative est tombée juste à gauche du cadre. Le temps presse, la Belgique a décidé de lancer le milieu de terrain vers la surface, ce qui s’est terminé de manière désastreuse.

Munir a profité des lignes hautes de la Belgique et a frappé un gros coup de pied de but à Ziyech, qui a jeté les défenseurs hors de propos.

L’ailier de Chelsea a glissé le ballon vers Zakaria Aboukhlal, qui a placé son hurleur de tir juste hors de portée de Courtois pour doubler l’avance du Maroc. Maroc 2, Belgique 0.

Munir sauve la mise

Le Maroc serait probablement mené 3-0 sans les efforts herculéens du gardien d’Al-Wehda, Munir. Il a réalisé un certain nombre de bons arrêts pour garder la Belgique hors de la feuille de match, y compris des arrêts monstrueux contre Eden Hazard et Michy Batshuayi.

Sa performance a été gâchée par une confusion malheureuse quelques secondes avant le début du match. Yassine Bounou, star de Séville et gardien partant habituel, a été aperçu en train de chanter l’hymne national et de serrer la main de la Belgique. Pourtant, lorsque le match a commencé, il a fallu 38 minutes aux commentateurs de la BBC pour comprendre que Bono n’était pas dans le but.

Cela en a surpris beaucoup, en particulier les analystes de télévision qui ont faussement attribué à Bono le mérite des incroyables arrêts de Munir. Les officiels ont confirmé que Bono avait un problème aux yeux quelques secondes avant le début du match et a dû partir pour le match.

Si Bono ne peut pas se qualifier pour la finale de la phase de groupes du Maroc contre le Canada, Munir s’est révélé être un remplaçant au-dessus de la moyenne. Ses arrêts cruciaux ont permis au Maroc de rester dans le match, et son gros coup de pied de but a donné au Maroc son dernier but pour tuer le match.

Le jeu d’aile du Maroc laisse de côté En-Nesyri

Pendant une grande partie du match, Youssef En-Nesyri était sur une île. Peu importe le nombre de courses qu’il a faites, à quel point il a reculé au milieu de terrain ou même s’il était ouvert dans la surface; En-Nesyri pourrait sembler récupérer le ballon.

Il n’a eu que 12 touches en 73 minutes, près d’un cinquième des touches totales de Ziyech. L’offensive marocaine orientée vers les ailiers a laissé En-Nesyri sans le ballon. Bien que cela ait fonctionné, l’attaquant de Séville n’était pas une grande raison pour laquelle cela a fonctionné.

C’est une tendance pour En-Nesyri. Il n’a eu que 21 touches en 81 minutes contre la Croatie et seulement 13 touches en 67 minutes contre le Chili. Il a marqué contre la Géorgie, mais c’est peut-être parce que Ziyech a été contraint de jouer un rôle dans le 3-4-3 du Maroc.

En-Nesyri était frustré. Au début de la deuxième mi-temps, il a essayé de s’enchaîner avec Ziyech et Sofiane Boufal, mais n’a pas beaucoup récupéré le ballon. Il a fait des gestes sauvages et de grands soupirs quand il ne pouvait pas avoir d’impact sur l’attaque.

Quand Abderrazak Hamdallah l’a remplacé à la 73e minute, il avait l’air moins que content. Les solides défenseurs centraux du Canada pourraient le frustrer encore plus si le Maroc se tourne vers les ailes pour trouver l’inspiration.

Crédit photo : IMAGO / Agence MexSport