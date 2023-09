Le Maroc se reconstruit après un séisme meurtrier et reste une destination touristique populaire

Après la mort de quelque 2 900 Marocains suite au récent tremblement de terre qui a frappé Marrakech, ce pays d’Afrique du Nord, connu depuis longtemps pour ses paysages à couper le souffle et sa popularité auprès des touristes, riposte alors qu’il traverse un important processus de reconstruction.

Le puissant tremblement de terre dans les montagnes du Haut Atlas, qui a causé de terribles dégâts aux villages locaux et à la ville historique de Marrakech, n’est pas le premier séisme majeur au Maroc. En 1960, un séisme de magnitude 5,8 a rasé la ville balnéaire d’Agadir, tuant plus de 12 000 personnes et laissant 35 000 sans abri.

Une semaine après cette catastrophe, le roi Mohammed du Maroc s’est rendu sur place. Il s’est engagé à ce que la ville soit reconstruite d’ici 1961.

Le Maroc est une destination touristique populaire et Marrakech était considérée par beaucoup comme le joyau de cette nation d’Afrique du Nord.

C’est aussi une ancienne ville impériale connue pour ses nombreux palais, jardins et mosquées.

À environ sept heures de vol de New York, le pays est situé juste de l’autre côté du détroit de Gibraltar et est facilement accessible depuis l’Europe.

Des bateaux de croisière et des ferries partent de divers ports européens vers Casablanca et Tanger.

Casablanca, bien entendu, n’a pas besoin d’être présentée. Il a été rendu célèbre en 1942 par un film américain mettant en vedette Ingrid Bergman et Humphrey Bogart dans le rôle de Rick Blaine, le propriétaire du « Rick’s Café Américain ».

Les touristes apprécient l’agitation des marchés et des restaurants de Casablanca.

Cependant, le site le plus important de Casablanca, tant pour les habitants que pour les visiteurs, est la grande mosquée Hassan II. C’est la plus grande mosquée fonctionnelle d’Afrique. Il attire des foules immenses et impressionne tant par sa beauté que par sa taille.

Le Port de Tanger, perché sur les côtes de la mer Méditerranée et de l’océan Atlantique, est une ville unique, porteuse d’un patrimoine multiculturel.

Tanger fait voyager les touristes dans le temps à travers le dédale de rues étroites de sa médina et de sa casbah historiques.

Situé au sommet de l’Afrique, le Maroc regorge de sites historiques, mais reste vulnérable aux aléas géologiques et climatiques tels que les tremblements de terre, les inondations et la sécheresse. Malheureusement, des temps difficiles ont de nouveau frappé ce pays ancien, frappant cette fois la pittoresque Marrakech et ses environs.