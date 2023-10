Le Maroc salue la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale, un mois après son séisme meurtrier

MARRAKECH, Maroc (AP) — À moins de deux heures de route de l’endroit où les familles dorment dans des tentes et où les décombres du tremblement de terre restent en tas, les institutions financières les plus puissantes du monde se réunissent pour une semaine de discussions sur les défis économiques en temps de guerre, d’inégalités et changement climatique.

Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont décidé en 2018 d’organiser leur réunion annuelle à Marrakech, au Maroc, portant ainsi l’affaire sur le continent africain pour la première fois depuis 50 ans.

Leur calendrier initial a été retardé par la pandémie, mais la réunion qui commence lundi arrive à propos. Après un tremblement de terre dévastateur le mois dernier, près de 3 000 personnes ont été tuées et 11,7 milliards de dollars de dégâts ont été causés. Les responsables et les groupes de la société civile attendent avec impatience les discussions sur la manière de promouvoir la résilience économique à la lumière des catastrophes naturelles.

« Dans aucun autre domaine, la nécessité d’une coopération internationale n’est aussi évidente que pour faire face à la menace existentielle du changement climatique. Le monde a la responsabilité d’être aux côtés des pays vulnérables alors qu’ils font face à des chocs qu’ils n’ont pas causés », Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI. a déclaré jeudi dans un discours.

Souvent prêteurs en dernier ressort, le FMI et la Banque mondiale utilisent des milliards de dollars en prêts et en aide pour soutenir les économies en difficulté et encourager les pays déficitaires à mettre en œuvre des réformes qui, selon eux, favorisent la stabilité et la croissance.

Pourtant, ils ont été critiqués pour avoir exclu les nations les plus nécessiteuses de leur processus de gouvernance et de prise de décision, exigeant des réductions douloureuses des dépenses.

« C’est une époque de crises multiples, en particulier pour les pays arabes et africains qui ont été frappés par divers chocs exogènes dont ils ne sont pas responsables », a déclaré Iskander Erzini Vernoit, directeur de l’Initiative Imal pour le climat et le développement, basée au Maroc. « Il existe un énorme déficit de financement de l’ordre de milliers de milliards pour les pays en développement, et il faut également se demander dans quelle mesure le financement peut être abordable. »

Ces chocs incluent la pandémie et la hausse des coûts de l’énergie et de la nourriture provoquée par la guerre en Ukraine. Ces défis sont particulièrement prononcés en Afrique, où de nombreux pays dépensent plus pour la dette que pour la santé et l’éducation réunies. Les critiques affirment que les conditions de nombreux prêts offerts obligent les gouvernements égyptiens à Zambie choisir entre rembourser la dette ou mettre en œuvre des réductions impopulaires des dépenses.

Au lendemain du tremblement de terre, le FMI a approuvé un prêt de 1,3 milliard de dollars pour « aider à renforcer la préparation et la résilience face aux catastrophes naturelles » au Maroc – un emprunteur de longue date qui a utilisé des prêts et des crédits pour faire face aux ralentissements économiques, y compris plus récemment lorsque la pandémie a frappé. Le tourisme et les exportations sont particulièrement durs. L’institution a poussé le Maroc à équilibrer son budget et à continuer de relever les taux d’intérêt.

Dans les villages de montagne, loin des hôtels chics de la ville, des appartements de taille moyenne et des panneaux publicitaires annonçant de nouvelles constructions, les routes ne sont pas pavées, l’eau peut être rare et les emplois difficiles à trouver. Selon les habitants, le tremblement de terre a exacerbé les disparités qui sévissent dans les zones rurales et aggravé les luttes auxquelles sont confrontées les communautés déjà pauvres.

Les signes du développement économique rapide du pays seront visibles à Marrakech, où les rues ont été balayées et les monuments endommagés.

Mais le mineur licencié Brahim Ait Brahim – qui vit à Anerni, un village de montagne proche de l’épicentre du séisme – a déclaré qu’il attendait toujours une aide financière d’urgence et une aide au logement, un mois après la destruction de sa maison par le séisme.

« C’est Marrakech. C’est la capitale du tourisme », a déclaré Ait Brahim, la décrivant comme le visage du Maroc. « Voici, c’est caché derrière. »

___

Les journalistes de l’AP Paul Wiseman à Washington et Yassine Oulhiq à Anerni, au Maroc, ont contribué à ce rapport.