Le Maroc représente toute l’Afrique en demi-finale de la Coupe du monde 2022

C’était le soir à Doha, où le cœur de 44 198 fans s’est arrêté.

Et pour toutes les bonnes raisons.

Youssef En-Nesyri s’est élevé au-dessus d’un Ruben Dias agité et a dépassé Diogo Costa impuissant pour marquer un but historique du Maroc. Le Maroc a éliminé le Portugal de la Coupe du monde et a mis en danger les chances de Cristiano Ronaldo de remporter une Coupe du monde. Ce faisant, le Lions de l’Atlas est devenue la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde.

En-Nesyri a trouvé son pied, ou sa tête, à la 44e minute. Il a cherché à s’accrocher à une croix de Yahia Attiyat-Allah. Pour une raison quelconque, le jeune bouchon de Porto Costa a quitté sa ligne pour la réclamer. En-Nesyri a plané au-dessus de Ruben Dias et a doucement hoché la tête sa tentative dans un but incontesté.

Sa frappe a marqué une genèse dans le football africain. En-Nesyri a aidé le Maroc à devenir la toute première nation africaine à se qualifier pour les demi-finales, ce que seule une poignée d’équipes de la Coupe du monde ont même rêvé de faire.

Pourtant, les attitudes à l’égard des chances du Maroc, malgré des victoires internationales répétées, sont pessimistes. Avec leur candidature pour les demi-finales intacte, que faudra-t-il de plus pour que le Maroc, et l’Afrique en général, se fassent respecter ?

L’attente de 88 ans

Le succès récent de l’Afrique à la Coupe du monde commence, ironiquement, avec le Maroc. En 1986, les Maghrébins ont battu des records et bouleversé les esprits lorsqu’ils sont sortis d’un “Groupe de la Mort” plus forts que jamais. Pourtant, le football africain commence par la controverse, l’embarras et, parfois, le triomphe.

Les relations entre la FIFA et les équipes africaines de football sont traditionnellement tendues. Leurs malheurs remontent au XXe siècle. Une équipe égyptienne qui s’est battue pour un huitième de finale dysfonctionnel de la Coupe du monde de 1934 a failli battre la Hongrie, mais a perdu 4-2 au milieu d’une classe désastreuse d’arbitrage.

L’Afrique a raté les qualifications pendant 24 ans en raison d’une myriade d’événements déroutants et malheureux. De multiples retraits avant la Coupe du monde, la Seconde Guerre mondiale et des procédures de qualification injustes ont empêché les Africains de participer à la Coupe du monde jusqu’en 1970. Enfin, la FIFA a attribué une place de qualification à l’Afrique.

D’autres succès et tragédies ont suivi lors de la Coupe du monde de 1982. L’Algérie a remporté deux matchs, mais n’a toujours pas pu se qualifier. La Honte de Gijon, où l’Allemagne de l’Ouest et l’Autriche ont toutes deux joué pour un match nul pour s’assurer que les deux avaient des places au tour suivant, ont éliminé l’Algérie grâce à la différence de buts. Cela a provoqué un changement de règle de la FIFA, mais pas à temps pour envoyer l’Algérie faire ses valises.

Le Cameroun, qui s’est qualifié aux côtés de l’Algérie, a fait match nul lors de ses trois matches. Cependant, il a raté une place pour le tour suivant en raison du différentiel de buts.

Les choses se sont accélérées en 1986 avec la fougueuse victoire du Maroc en Coupe du monde. Après avoir bloqué la Pologne et l’Angleterre, ils ont remporté une victoire 3-1 sur le Portugal pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Bien que le Maroc ait perdu de justesse 1-0 à la mort face aux éventuels finalistes de l’Allemagne de l’Ouest, d’autres succès suivraient bientôt pour l’Afrique au Mondial. Tasse.

L’Afrique devient iconique

Roger Milla. L’icône camerounaise n’est pas seulement sans doute le père du football camerounais ; mais il a été le catalyseur de la course historique du Cameroun en 1990 à la Coupe du monde. Lorsque l’attaquant ne défilait pas autour du drapeau du coin, il marquait beaucoup de buts; quatre, pour être exact.

C’est le Cameroun qui a ouvert la voie à des équipes comme le Maroc. Avec une surprenante victoire 1-0 contre l’Argentine de Maradona et une victoire 2-1 contre la Roumanie de Gheorghe Hagi, ils étaient sur le point de devenir la deuxième équipe africaine à atteindre les huitièmes de finale : un exploit en soi.

Le Cameroun visait plus haut. Menés par le doublé de Roger Milla, ils ont battu la Colombie 2-1 pour affronter l’Angleterre en quart de finale. Ils étaient également à quelques minutes d’aller en demi-finale, mais un penalty tardif a envoyé le match en prolongation, où le Cameroun a fini par perdre.

Avec plus de succès et des performances emblématiques, la FIFA et les diffuseurs du monde entier ont été davantage reconnus. Pensez à l’équipe d’Aliou Cissé dansant jusqu’aux quarts de finale en 2002. Ou, souvenez-vous d’Asamoah Gyan portant le Ghana en huitièmes de finale en 2006 et en quarts de finale quatre ans plus tard. Malgré leur succès modeste, les équipes africaines ont toujours fait des courses profondes et sérieuses vers la Coupe du monde.

C’est pourquoi le Maroc a non seulement battu la Belgique en phase de groupes, mais a dépassé l’Espagne et le Portugal en route à la toute première apparition de l’Afrique en demi-finale, signifie une nouvelle ère du football africain ; celui où les équipes ne se heurtent pas à un mur de briques après un tout petit peu de succès. Avec le nouveau triomphe du Maroc, il ne peut que se reproduire bientôt à travers l’Afrique.

Le Maroc peut-il apporter à l’Afrique plus de gloire en Coupe du monde ?

Une chose qui distingue le Maroc des autres pays africains est son investissement réel de fonds. Des équipes comme le Ghana et le Cameroun sont ravagées par la corruption interne dans la manière dont elles allouent l’argent.

Le Maroc, cependant, a pu dépenser son argent pour envisager l’avenir. Après une relative médiocrité dans les années 90 et 2000, le Maroc a consacré une grande partie de son argent à la construction de l’Académie de football Mohamed VI et du Complexe de football Mohamed VI. Nayef Aguerd, rouage clé de la défense marocaine, et Youssef En-Nesyri, l’attaquant qui a marqué le but de la victoire face au Portugal, sont tous deux issus des deux académies.

Bien qu’à l’époque, il semblait insensé de dépenser des millions de dollars pour une équipe après ses jours de gloire, le Maroc a prouvé que tous ses sceptiques avaient tort.

Certaines nations suivent le plan du Maroc vers le succès. Avec l’aide de FIFA Forward, la Tunisie a réaménagé son centre d’entraînement en ajoutant un complexe médical et une ère de détente avec spas et jacuzzis. Le même programme a aidé à construire de nouveaux terrains de football pour les équipes de jeunes sénégalais et égyptiens et à ajouter de nouveaux terrains d’entraînement au Niger et au Bénin.

L’Afrique devrait être reconnaissante d’avoir maintenant au moins une partie de l’infrastructure dont elle a besoin pour rattraper l’Europe et l’Amérique du Sud. Mais, il doit retirer une page du livre du Maroc. Investir dans des installations pour les jeunes et des terrains d’entraînement pour maximiser le succès.

