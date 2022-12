Le Maroc pleure sa défaite face à la France après une Coupe du monde qui a dynamisé la région

Commentez cette histoire Commentaire

LE CAIRE – Les Marocains étaient dévastés mais toujours fiers mercredi après la défaite de leur équipe nationale de football, 2-0, contre la France en demi-finale de la Coupe du monde – anéantissant les espoirs d’un bouleversement qui aurait envoyé le premier club arabe et africain au match final du tournoi. Une victoire marocaine aurait également été historique dans un sens plus profond. La France a contrôlé le Maroc en tant que protectorat pendant plus de quatre décennies jusqu’à l’indépendance du pays en 1956. Plus récemment, les pays ont été enfermés dans un différend diplomatique après que la France a limité les visas pour les Marocains, laissant les citoyens du pays d’Afrique du Nord particulièrement avides d’un triomphe contre leur ancien colonisateur.

“Un avant-goût de la victoire contre la France ferait vraiment plaisir à beaucoup de Marocains en colère”, a déclaré Ali Hamioui, un ingénieur de 30 ans, avant le match. «Ils nous ont refusé des visas à gauche et à droite et nous ont traités comme des gens de seconde classe. Ce serait une belle revanche.

La confrontation du Maroc avec la France porte un bagage politique complexe

Après la défaite, la fan marocaine Yousra Marrou a déploré le résultat – et l’adversaire – dans la capitale Rabat, où il a rejoint les foules qui se sont rassemblées pour pleurer ensemble.

“Je souhaitais [the match] étaient contre quelqu’un d’autre », a-t-il dit.

“C’est un coup dur”, a déclaré Ahmed Ofir, 23 ans, qui cherchait lui aussi du réconfort dans les rues de Rabat. “Pour une équipe qui n’a pas l’habitude de gagner et qui est soudainement exposée à la victoire, nous ne voulions pas nous arrêter.”

Son ami, Oussam Semlali, a déclaré que même si le Maroc ne s’était pas qualifié pour la finale, le pays célébrait toujours le chemin parcouru.

« Le ballon ne voulait tout simplement pas marquer. Notre équipe a fait de gros efforts », a-t-il déclaré. « Nous étions extraordinairement représentés. L’équipe n’a rien lâché. »

La défaite du Maroc mercredi a mis fin à une course remarquable en Coupe du monde qui a dynamisé et uni une grande partie de l’Afrique et du Moyen-Orient, où les fans se sont largement réunis pour soutenir l’équipe outsider qui a réussi à éliminer deux de ses autres anciens colonisateurs, l’Espagne et le Portugal, en route pour les demi-finales.

Alors que d’autres pays arabes et africains ont été éliminés dans les premières étapes, la base de fans de la région a redirigé son attention vers le Maroc – célébrant l’héritage arabe, africain et amazigh du pays. La décision des joueurs marocains de hisser le drapeau palestinien a également été saluée dans le monde arabe. Des scènes de joueurs célébrant avec leurs familles, dont certaines avec leurs mères qui ont assisté aux matchs au Qatar, ont touché le cœur et ont fait de l’équipe un favori sentimental.

Pour le Maroc, une course de Coupe du monde qui transcende le sport

Au Maroc, la course a réuni les gens dans un pays qui avait besoin de quelque chose à célébrer.

La dernière fois que Hamioui se souvient que le pays se sentait si uni, c’était en février dernier, lorsque le sort d’un garçon de 5 ans tombé dans un puits à sec a attiré l’attention de la nation. Pendant des jours, les efforts pour le sauver ont été diffusés en direct à l’échelle internationale. Lorsqu’il ne s’en est pas sorti vivant, l’espoir d’une nation s’est transformé en dévastation.

“Cette fois, nous sommes heureux”, a déclaré Hamioui. “Nous méritons d’être unis dans le bonheur. Les Marocains ont soif de bonheur.

Il a déclaré que la course de l’équipe en Coupe du monde avait été l’une des plus belles journées de sa vie et que l’ambiance dans le pays était « différente de tout ce qu’il avait jamais connu ». Il voulait désespérément être au Qatar pour le match de demi-finale mercredi, mais ne pouvait pas manquer le travail. “J’aurais dépensé tout mon argent pour y aller”, a-t-il dit avec regret.

Le match a également été suivi de près par les membres de la diaspora marocaine, au nombre de quelque 5 millions, dont beaucoup vivent en France et dans d’autres parties de l’Europe occidentale.

Le long des Champs-Élysées, l’avenue longue de 2 km au cœur de Paris, des convois de voitures klaxonnantes ont bloqué les rues mercredi soir.

Alors que les supporters français se dirigeaient vers l’Arc de Triomphe, certains portaient des chapeaux de coq, l’emblème de l’équipe de France.

Des milliers de policiers ont été déployés dans la région dans l’attente d’éventuels affrontements entre les partisans de la France et du Maroc, et des policiers anti-émeute patrouillaient. Mais à 23 heures, heure locale, la plupart des fans, quelle que soit leur allégeance, semblaient être d’humeur festive.

De retour au centre-ville de Rabat, Oumaima Moutik, 24 ans, a déclaré avant le match que la dernière fois qu’il s’est senti aussi bien, c’était après s’être remis du covid-19 et être sorti de l’isolement. A cette époque, “j’ai regardé les rues sous un nouvel angle”, a-t-il déclaré. “Je fais maintenant la même chose. Tout semble si frais et renouvelé.

Ali Cheradi, professeur d’anglais au lycée à Rabat, a déclaré qu’il revivait la course de la Coupe du monde 1986 du pays – qui a eu lieu quand il était enfant – avec ses propres enfants.

Ensuite, lui, son père et ses frères et sœurs se sont entassés autour d’une vieille radio. Maintenant, dit-il, il « transmet à [my children] le même amour pour le football et la nation que j’avais connu quand j’étais enfant de leur âge.

“Le bonheur est vraiment indescriptible”, a-t-il déclaré. “J’ai pris des photos, étreint, dansé et chanté avec des inconnus au hasard.”

Il prévoyait de regarder le match de mercredi à la maison avec sa famille. Peu importe le résultat, a-t-il dit, ils inonderaient les rues pour honorer la course de leur équipe.

“Gagner ou perdre”, a-t-il dit, “aujourd’hui sera une fête”.

Rick Noack à Paris a contribué à ce rapport.

