Le Maroc pleure les victimes du tremblement de terre alors que la recherche des survivants se poursuit

Les survivants du tremblement de terre le plus meurtrier au Maroc depuis des décennies ont du mal à trouver de la nourriture et un abri alors que les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus alors que le nombre de morts augmente.

Le nombre de morts a atteint plus de 2 100 et 2 400 blessés. Ces chiffres vont probablement encore augmenter à mesure que les secouristes et les habitants creusent dans les décombres. De nombreuses personnes se préparaient à passer une troisième nuit en plein air après le séisme d’une magnitude proche de 7 qui a frappé vendredi soir. L’épicentre du séisme se trouvait à environ 70 km au sud-ouest de Marrakech.

Les travailleurs humanitaires sont confrontés au défi d’atteindre les zones du Haut Atlas, une chaîne de montagnes escarpées où les colonies sont souvent isolées et où de nombreuses maisons se sont effondrées. Dans le village d’Amizmiz, durement touché, les habitants ont vu les sauveteurs utiliser une pelle mécanique sur une maison effondrée. « Ils recherchent un homme et son fils. L’un d’eux est peut-être encore en vie », a déclaré Hassan Halouch, un constructeur à la retraite. L’équipe n’a finalement récupéré que les corps.

« Les deux à trois prochains jours seront cruciaux pour retrouver les personnes coincées sous les décombres », a déclaré Caroline Holt, directrice mondiale des opérations de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Trois jours de deuil ont commencé dimanche et le roi Mohammed VI a appelé les mosquées du pays à organiser des prières dimanche pour les victimes. Des enterrements ont déjà lieu, souvent avec des opérations de secours à quelques mètres seulement.

À Moulay Brahim, un village situé à 40 km au sud de Marrakech, les habitants ont décrit comment ils avaient exhumé les morts des décombres à mains nues. Sur une colline voisine, ils ont enterré une femme de 45 ans décédée avec son fils de 18 ans, une femme sanglotant bruyamment tandis que le corps était descendu dans la tombe.

Alors qu’il récupérait les biens de sa maison endommagée, Hussein Adnaie a déclaré qu’il pensait que des personnes étaient encore ensevelies sous les décombres à proximité. « Ils n’ont pas reçu les secours dont ils avaient besoin et sont donc morts. J’ai sauvé mes enfants et j’essaie de leur procurer des couvertures et tout ce que je peux porter à la maison », a-t-il déclaré à Reuters.

Les gens se réconfortent en creusant les tombes des victimes du tremblement de terre, dans le village de Ouargane, près de Marrakech (PA)

Yassin Noumghar, 36 ans, s’est plaint du manque d’eau, de nourriture et d’électricité, affirmant qu’il n’avait reçu jusqu’à présent que peu d’aide du gouvernement. « Nous avons tout perdu, nous avons perdu toute la maison », a-t-il déclaré. « Nous voulons simplement que notre gouvernement nous aide. »

La plupart des magasins étant endommagés ou fermés, les habitants ont du mal à se procurer les produits de première nécessité. « Nous attendons toujours les tentes. Nous n’avons encore rien eu», a déclaré Mohammed Nejjar. « Un homme m’a offert un peu de nourriture, mais c’est tout depuis le tremblement de terre. On ne voit pas un seul magasin ouvert ici et les gens ont peur d’entrer à l’intérieur au cas où le toit s’effondrerait.»

L’armée marocaine a mobilisé des équipes spécialisées de recherche et de sauvetage, et le roi a ordonné que de l’eau, des rations alimentaires et un abri soient fournis à ceux qui ont perdu leur maison. Mais certains se sont plaints du fait que le pays n’avait pas encore autorisé de nombreuses équipes internationales à entrer dans le pays.

La France s’est déclarée prête à aider et attendait une demande formelle du Maroc. « La France est prête à offrir son aide au Maroc si le Maroc l’estime utile », a déclaré le président Emmanuel Macron lors du sommet du G20 en Inde. « Dès qu’ils demanderont cette aide, elle sera déployée », a-t-il ajouté.

Une famille se tient debout dans les décombres de sa maison (PA)

Parmi les autres pays offrant une aide figurent la Turquie, où les tremblements de terre de février ont tué plus de 50 000 personnes.

L’Espagne a cependant déclaré avoir reçu dimanche une demande formelle d’assistance du Maroc et qu’une équipe composée de 56 agents et de quatre chiens renifleurs était arrivée dans le pays. Le Qatar a également déclaré que son équipe de recherche et de sauvetage était partie pour le Maroc.

Les États-Unis ont dépêché une petite équipe d’experts en catastrophes au Maroc pour évaluer la situation. Un responsable américain a déclaré à Reuters qu’ils étaient arrivés sur le terrain dimanche.

Le ministre britannique de la Justice, Alex Chalk, a qualifié le tremblement de terre au Maroc de « situation absolument épouvantable ».

Il a déclaré à Sky News : « Nous sommes prêts à fournir toute l’aide nécessaire. » A propos de ce que le Royaume-Uni pourrait faire, il a déclaré : « Nous possédons une certaine expertise en termes de recherche et de sauvetage. Je sais que le ministère des Affaires étrangères est en contact étroit avec nos homologues de ce pays.

L’Organisation mondiale de la santé estime que plus de 300 000 personnes ont été touchées par la catastrophe à Marrakech et dans ses environs.

