Le Maroc organise un conte de fées historique pour la Coupe du monde 2022

Le Maroc a été entraîné dans un groupe que beaucoup ont qualifié d’outsider lors de la Coupe du monde 2022.

Le premier adversaire était la Croatie, vice-championne du monde 2018. Ensuite, la Belgique, avec sa «génération dorée», était un choix populaire pour sortir du groupe. Enfin, une équipe canadienne affamée qui a terminé au sommet des qualifications de la Coupe du monde de la CONCACAF a fait sa première apparition en Coupe du monde en 36 ans.

Ce tournoi d’il y a 36 ans était spécial. Le Maroc a terminé vainqueur d’un groupe avec trois équipes européennes : l’Angleterre, la Pologne et le Portugal. De plus, le Maroc est devenu la première équipe africaine à dominer un groupe de la Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas sont tombés sur un but de Lothar Matthäus à la 88e minute pour quitter la Coupe du monde.

Avance rapide jusqu’à présent, et le Maroc était l’équipe la plus performante en qualification de la CAF pour la Coupe du monde 2022. Il a remporté les six matchs disputés lors de la deuxième étape. Ce faisant, le Maroc a marqué 20 buts et n’en a concédé qu’un.

Changement managérial

Puis, à peine trois mois avant le tournoi, l’équipe a connu un tournant important. Le Maroc a limogé l’entraîneur-chef Vahid Halilhodzic. Le Bosniaque était connu pour ses relations glaciales avec un certain nombre de joueurs. Hakim Ziyech n’a pas participé à la CAN 2022. Cela a provoqué la colère des fans et du joueur, car Ziyech s’est retiré de la compétition internationale.

Walid Regragui a remplacé Halilhodzic. Regragui a aidé le Wydad AC à remporter la Botola Pro, l’élite marocaine. De plus, il a mené le Wydad AC à son troisième titre en Ligue des champions de la CAF. Il n’est que le deuxième entraîneur marocain à remporter la Ligue des champions africaine.

Le retour de l’attaquant de Chelsea Hakim Ziyech après sa retraite a contribué à réduire les tensions au sein de l’équipe.

Le Maroc illumine la Coupe du monde 2022

L’objectif principal du Maroc lors de la Coupe du monde 2022 était d’améliorer le dernier tournoi en 2018. Dans un groupe d’Espagne, du Portugal et d’Iran, le Maroc a terminé dernier du groupe. Cependant, il a forcé un match nul à l’Espagne et n’a perdu que 1-0 contre le Portugal via un but de Cristiano Ronaldo.

La campagne du Maroc a commencé par un match nul et vierge contre la Croatie. Avant le match, la plupart ont radié le Maroc. Cependant, le jeu réel s’est penché vers le côté africain. Le pressing agressif a créé huit tentatives de but contre six pour la Croatie.

Lors de la deuxième journée, le Maroc a réussi l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Coupe du monde. Il a écrasé les géants européens de la Belgique, 2-0. Pour la première fois depuis 1998, le Maroc a remporté un match de Coupe du monde. Pourtant, c’était bien plus impressionnant qu’une victoire 3-0 contre l’Écosse en 1998.

Avec une victoire 2-1 contre le Canada lors du dernier match de la phase de groupes, le Maroc a décroché la première place du groupe F. Pour la première fois en 36 ans, le Maroc était en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Phase à élimination directe

Le premier adversaire de la phase à élimination directe était l’Espagne. La Roja étaient les favoris, bien sûr. Bien qu’elle ait terminé deuxième du groupe contre le Japon, l’Espagne est toujours un adversaire coriace. L’équipe de Luis Enrique a dominé la possession et créé la majorité des occasions. Pourtant, cela n’a pas suffi pour la victoire.

Après 120 minutes sans qu’aucune équipe ne trouve le filet, le match est allé aux tirs au but. Grâce à l’héroïsme du gardien marocain Bono, le Maroc s’est imposé 3-0 aux tirs au but alors qu’il se qualifiait pour les quarts de finale.

Un autre adversaire européen de taille attendait dans les huit derniers. Les Lions de l’Atlas ont affronté le Portugal. Même avec l’héroïsme de Cristiano Ronaldo sur la touche, le Portugal a présenté un défi différent de l’Espagne. L’excellente discipline de position du Maroc et une solide ligne défensive ont empêché le Portugal de monter de nombreuses menaces inventives. Le Maroc a remporté le match grâce à un but de Youssef En-Nesyri.

En conséquence, le Maroc est devenu le premier pays africain à disputer les demi-finales de la Coupe du monde.

Selon l’entraîneur marocain, leur parcours est le résultat d’un travail acharné. Regragui dit que ce n’est pas simplement un miracle.

“Il ne s’agit pas de miracles, mais du travail acharné que nous avons accompli au cours de notre voyage jusqu’à présent. La Coupe du monde est merveilleuse pour les joueurs. J’espérais participer au tournoi en tant que joueur, mais le destin m’a donné l’opportunité de revenir en tant qu’entraîneur pour devenir la personne la plus heureuse du monde. Terre, maintenant nous pouvons rêver de gagner la Coupe du monde », a déclaré l’entraîneur Walid Regragui.

Créateurs d’histoire

Quoi qu’il arrive maintenant, le Maroc est entré dans l’histoire de ce tournoi en devenant le premier pays africain à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde. Le Maroc a éliminé deux titans du football européen lors de la phase à élimination directe, ce qui a incité le manager Walid Regragui à qualifier le Maroc de “Rocky de cette Coupe du monde”.

Au final, la France c’était tout simplement trop. Le Maroc a dépassé l’équipe de troisième place et l’équipe de deuxième place de 2018. Les champions d’il y a quatre ans avaient trop de talent avec leur finition clinique en demi-finale.

Quoi qu’il en soit, le Maroc peut être la première équipe à terminer sur le podium proverbial de la Coupe du monde d’Afrique. Un exploit mérité après une course exténuante jusqu’aux quatre derniers du tournoi.

