Le Maroc, l’Espagne et le Portugal accueilleront la Coupe du Monde 2030, l’Arabie Saoudite candidate pour 2034 | Actualités footballistiques

L’organisme international de football, la FIFA, a annoncé que la Coupe du monde de football 2030 serait organisée par le Maroc, le Portugal et l’Espagne, les trois premiers matches se déroulant en Argentine, au Paraguay et en Uruguay pour marquer le 100e anniversaire du tournoi.

La décision, annoncée mercredi, signifie que la Coupe du monde se déroulera dans six pays différents sur trois continents.

« Le Conseil de la FIFA a convenu à l’unanimité que la seule candidature serait la candidature combinée du Maroc, du Portugal et de l’Espagne, qui accueilleront l’événement en 2030 et se qualifieront automatiquement grâce à l’attribution de créneaux existants », a indiqué la FIFA dans un communiqué.

« De plus, après avoir pris en compte le contexte historique de la toute première Coupe du Monde de la FIFA, le Conseil de la FIFA a en outre convenu à l’unanimité d’organiser une cérémonie de célébration du centenaire unique dans la capitale du pays, Montevideo… ainsi que trois matches de Coupe du Monde en Uruguay et en Argentine. et le Paraguay respectivement.

Dans le même temps, l’Arabie Saoudite a annoncé son intention de se porter candidate à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2034, a rapporté mercredi l’agence de presse officielle SPA.

La candidature « vise à organiser un tournoi de classe mondiale et s’inspirera de la transformation sociale et économique en cours de l’Arabie saoudite et de la passion profondément enracinée du pays pour le football », indique un communiqué de la fédération saoudienne de football.

La FIFA a déclaré que les candidatures pour la Coupe du monde 2034 seraient limitées à l’Asie et à l’Océanie, en raison de la décision de mercredi et du tournoi 2026 attribué au Canada, au Mexique et aux États-Unis – le premier à inclure des équipes masculines de 48 pays différents.

Outre l’Arabie saoudite, l’autre prétendant probable est l’Australie, qui a organisé conjointement la Coupe du monde féminine cette année avec la Nouvelle-Zélande.

Destinée à rendre hommage à la première Coupe du Monde, organisée et remportée par la nation sud-américaine de l’Uruguay en 1930, la décision peut être considérée comme excessivement complexe : elle impliquera de nombreux déplacements entre différents continents et fuseaux horaires.

L’accord a été trouvé mercredi entre les dirigeants continentaux de ce sport.

« La Coupe du monde du centenaire ne pourrait pas avoir lieu loin de l’Amérique du Sud, là où tout a commencé », a déclaré Alejandro Dominguez, président de l’organisation sud-américaine de football CONMEBOL. « La Coupe du monde 2030 se jouera sur trois continents. »

Le Maroc est le deuxième pays africain à accueillir une Coupe du monde, après l’édition 2010 en Afrique du Sud. L’Argentine a accueilli le tournoi de 1978 et l’Espagne l’édition de 1982.

Le Portugal et le Paraguay accueilleront des matchs de Coupe du monde pour la première fois comme le Maroc, mais tous trois ont organisé des championnats continentaux dans le passé.

Le tournoi aura lieu en juin et juillet 2030, avec 104 correspondances programmé.

La dernière Coupe du monde masculine a été organisée par le Qatar, pays du Moyen-Orient, en 2022, et s’est terminée par une finale envoûtante entre la France et l’Argentine, où l’Argentine est sortie victorieuse.

La dernière Coupe du monde féminine a eu lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande en juillet et août, l’Espagne battant l’Angleterre en finale.