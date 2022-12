Le Maroc imprévisible en route pour la course de rêve de la France vers le trophée de la Coupe du monde

La France affrontera mercredi le Maroc, légende de la Coupe du monde, en demi-finale de la Coupe du monde, l’Argentine de Lionel Messi guettant après une autre performance éblouissante du petit magicien.

Les champions de la Copa America ont balayé les finalistes de la Coupe du monde 2018, la Croatie 3-0, mardi, pour donner au septuple vainqueur du Ballon d’Or la chance de couronner sa carrière avec style.

La France, championne en titre, sait qu’une victoire contre le Maroc surprise ne lui laisserait qu’une victoire pour devenir la première équipe en 60 ans à défendre avec succès le trophée.

La France de Didier Deschamps est la grande favorite pour s’imposer au stade Al Bayt, mais affronte une équipe qui n’a encaissé qu’un seul but lors de son parcours extraordinaire jusqu’aux demi-finales.

Le capitaine français Hugo Lloris cherche désespérément à éviter la bouffée de complaisance pour une équipe qui s’est habituée à concourir à la fin des tournois.

“Quand une équipe est capable de battre la Belgique, l’Espagne et le Portugal, et de terminer première de son groupe, c’est parce qu’elle a beaucoup de qualité sur le terrain et sans doute aussi en dehors, en termes de cohésion et d’esprit d’équipe”, a déclaré Lloris.

“Ce seront des adversaires redoutables, et en plus il y aura une ambiance hostile dans le stade.”

L’équipe de Deschamps se rapproche d’un troisième triomphe en Coupe du monde en sept tournois, mais sera consciente qu’aucune équipe n’a conservé la Coupe du monde depuis que l’équipe brésilienne de Pelé a réalisé l’exploit en 1962.

Il est peu probable que les champions du monde réussissent à tout faire face à une équipe marocaine coriace.

Ils ont dominé un groupe contenant la Croatie et la Belgique avant de battre l’Espagne aux tirs au but, puis d’éliminer le Portugal de Cristiano Ronaldo du tournoi.

Le Maroc est la première équipe africaine et la première nation arabe à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde.

– Facteur ventilateur –

Le jeu aura ajouté du piquant étant donné que la France était la puissance coloniale du Maroc et que plus d’un million de Marocains vivent dans le pays.

Leur arme pas si secrète mercredi sera l’incroyable soutien des supporters dans le stade et à travers le monde arabe.

“Il y a une ferveur populaire derrière eux”, a déclaré Deschamps. “Ce sera très bruyant et mes joueurs ont été prévenus à ce sujet. Ils savent à quoi s’attendre.”

L’entraîneur marocain Walid Regragui, qui est né près de Paris et a passé la majeure partie de sa carrière de joueur dans le championnat français, pense que son équipe est devenue la favorite des neutres.

Mais il est catégorique : son équipe n’est pas seulement là pour faire de la figuration.

“Si nous sommes heureux d’atteindre les demi-finales et que certains voient cela comme suffisant, je ne suis pas d’accord”, a déclaré Regragui.

“Si vous arrivez en demi-finale et que vous n’avez pas faim, il y a un problème.”

« La meilleure équipe du tournoi, le Brésil, est déjà sortie. Nous sommes une équipe ambitieuse et nous avons faim mais je ne sais pas si cela suffira”, a-t-il ajouté.

Mardi, Messi a converti un penalty en première mi-temps contre la Croatie pour égaliser avec le champion français Kylian Mbappe dans la course du meilleur buteur avec cinq buts.

L’attaquant de Manchester City, Julian Alvarez, a doublé l’avance de l’Argentine peu avant la mi-temps après avoir percé au milieu, aidé par deux rebonds chanceux.

Messi a ensuite produit un moment de magie à la 69e minute pour préparer Alvarez pour son deuxième, qui a tué le match et a préparé le joueur de 35 ans pour un autre coup dans l’histoire après avoir subi une défaite amère contre l’Allemagne lors de la finale de 2014.

“L’Argentine est, une fois de plus, en finale de la Coupe du monde. Profitez-en!” a déclaré le grand argentin.

« Nous avons traversé des situations difficiles, d’autres très bonnes. Aujourd’hui, nous vivons quelque chose de spectaculaire.”

