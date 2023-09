Le Maroc expulse 2 journalistes français, suscitant des inquiétudes sur la liberté de la presse

Le Maroc a expulsé deux journalistes français, Quentin Müller et Thérèse Di Campo, qui travaillent pour le magazine Marianne.

Les journalistes ont affirmé qu’ils avaient été expulsés de force de leur chambre d’hôtel à Casablanca par des policiers en civil et embarqués dans un vol à destination de Paris.

Les tensions entre le Maroc et la France se sont intensifiées, Rabat ayant rappelé son ambassadeur en France plus tôt dans l’année, ainsi que la récente controverse sur la coordination de l’aide suite au tremblement de terre au Maroc.

Deux journalistes français ont été expulsés du Maroc cette semaine, une décision dénoncée par les médias et les défenseurs de la liberté de la presse.

Le reporter Quentin Müller et la photojournaliste indépendante Thérèse Di Campo, qui travaillent pour l’hebdomadaire Marianne, ont déclaré mercredi qu’ils avaient été emmenés de force hors de leur chambre d’hôtel à Casablanca par 10 policiers en civil et embarqués dans le premier vol à destination de Paris.

Müller et Stéphane Aubouard, rédacteur en chef chez Marianne, ont déclaré que les expulsions étaient politiquement motivées en réponse à des reportages critiques.

Le Maroc a nié ces accusations et a déclaré que leur renvoi était une question de procédure et non de politique. Cependant, les militants des médias l’ont présenté comme la dernière mesure prise par les autorités marocaines contre les journalistes.

Dans un article sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Müller a lié leurs expulsions à des préoccupations plus larges concernant les représailles contre les journalistes au Maroc.

« Nous avons été expulsés et expulsés de force du pays sans aucune explication. Cela en dit long sur l’atmosphère répressive qui règne au Maroc », a-t-il déclaré, soulignant que lui et Di Campo – ni l’un ni l’autre basés au Maroc – s’étaient rendus dans le pays pour poursuivre des reportages critiques. sur le règne du roi Mohammed VI, un sujet considéré comme tabou dans ce pays d’Afrique du Nord.

Dans un éditorial ultérieur, Aubouard a déclaré que les deux hommes s’étaient rendus au Maroc à la suite du tremblement de terre dévastateur de ce mois-ci, qui a tué près de 3 000 personnes. Selon lui, ces expulsions « confirment la difficulté qu’éprouvent les journalistes étrangers et locaux à travailler dans le pays ».

Le Maroc a suscité une certaine condamnation internationale ces dernières années pour ce que beaucoup considèrent comme ses efforts visant à porter atteinte à la liberté de la presse. Au moins trois journalistes marocains qui ont critiqué les actions du gouvernement sont en prison, reconnus coupables de crimes sans rapport avec le journalisme.

Le Comité pour la protection des journalistes et Reporters sans frontières ont dénoncé les expulsions de X, ce dernier les qualifiant d’« atteinte brutale et inadmissible à la liberté de la presse ».

Le porte-parole du gouvernement marocain, Mustapha Baitas, a déclaré jeudi que les expulsions étaient une question de procédure et non de politique. Il a déclaré qu’aucun des deux journalistes n’avait demandé l’accréditation, qui est exigée par les journalistes en vertu de la loi marocaine.

Baitas a déclaré que Müller et Di Campo étaient entrés dans le pays en tant que touristes. « Ils n’ont ni demandé d’accréditation ni déclaré leur intention de s’engager dans des activités journalistiques », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse à Rabat jeudi.

« Notre nation défend fermement les valeurs de liberté et de transparence et s’engage à permettre à tous les journalistes d’exercer leurs fonctions en toute liberté », a-t-il ajouté.

Ces expulsions interviennent dans un contexte de critiques plus larges à l’encontre des médias français au Maroc.

Par ailleurs, le Conseil national de la presse marocain a publié mercredi une plainte officielle auprès du Conseil français de déontologie journalistique et de médiation contre deux médias, l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo et le quotidien Libération, affirmant que leurs reportages avaient violé les normes éthiques et diffusé de fausses nouvelles tout en attaquant Le Maroc et ses institutions pour leur réponse au séisme.

Les tensions se sont accrues ces derniers temps entre le Maroc et la France, Rabat ayant rappelé l’ambassadeur du royaume en France au début de l’année, sans envoyer de remplaçant.

Après le séisme, la France ne figurait pas parmi les quatre pays choisis par le Maroc pour l’assistance en matière de recherche et de sauvetage, une décision scrutée par les médias français et internationaux. Le président français Emmanuel Macron a ensuite appelé dans une vidéo sur les réseaux sociaux à mettre fin aux controverses qui « divisent et compliquent » les choses à « un moment aussi tragique ».

Le ministère de l’Intérieur du royaume a averti qu’un débordement d’aide mal coordonnée « serait contre-productif » et a déclaré qu’il prévoyait d’accepter l’aide plus tard.