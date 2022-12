Le Maroc étourdit l’Espagne aux tirs au but pour se qualifier pour la Coupe du monde masculine

La première Coupe du monde organisée dans un pays arabe a produit le premier quart de finaliste du monde arabe.

Le Maroc est devenu le quatrième pays africain à atteindre les quarts de finale du plus grand tournoi de football du monde en battant l’Espagne 3-0 lors d’une séance de tirs au but après un match nul 0-0 en prolongation à Al Rayyan, au Qatar.

Les Marocains ne disputaient que leur deuxième match à élimination directe lors d’une Coupe du monde, un événement qui se déroule au Moyen-Orient pour la première fois en près de 100 ans d’histoire.

“Nous avons ressenti le soutien de nos supporters, que ce soit au Maroc ou dans n’importe quel autre pays du monde”, a déclaré le gardien marocain Yassine Bounou, qui joue pour le club espagnol de Séville et a sauvé deux des trois tirs au but qu’il a subis lors de la fusillade.

Achraf Hakimi, qui est né à Madrid et a déjà joué pour le Real Madrid, a converti le penalty décisif lors de la fusillade. Abdelhamid Sabiri et Hakim Ziyech, qui sont revenus dans l’équipe nationale après une dispute avec l’ancien entraîneur, ont également marqué pour le Maroc.

Pablo Sarabia, Carlos Soler et Sergio Busquets ont raté leurs tirs au but pour l’Espagne, Sarabia frappant le poteau et le gardien marocain Yassine Bounou arrêtant les deux autres.

Les équipes ont fait match nul 0-0 en temps réglementaire et en prolongation.

Sarabia était entrée dans le match dans les dernières minutes de la prolongation, apparemment pour la fusillade. Il a remplacé Nico Williams, qui était également entré en jeu plus tôt dans le match.

Le gardien espagnol Unai Simon a stoppé le penalty par Badr Banoun. L’homologue de Simon, Bounou, joue pour le club espagnol de Séville.

Le Portugal ou la Suisse ensuite

Bounou est né à Montréal mais a grandi au Maroc.

Le Maroc a été la plus grande surprise du tournoi et affrontera ensuite le Portugal ou la Suisse.

Le Maroc est également la seule équipe hors d’Europe ou d’Amérique du Sud à se qualifier pour les quarts de finale. L’équipe a déjà disputé les huitièmes de finale, lors de la Coupe du monde de 1986 au Mexique.

L’Espagne a été éliminée par la Russie, pays hôte, lors d’une séance de tirs au but lors de la Coupe du monde 2018, et par l’Italie en demi-finale du Championnat d’Europe l’an dernier.

“Nous n’avons pas pu marquer… alors peu importe combien nous disons que nous méritons de gagner pour les occasions que nous avons créées et pour avoir joué plus dans leur domaine, cela ne changera rien”, a déclaré Simon. “La seule chose qui nous reste est d’accepter que nous avons été éliminés.”

C’était la cinquième fois consécutive que l’Espagne jouait une prolongation dans un tour à élimination directe d’un tournoi majeur. L’équipe a joué 120 minutes contre la Russie et lors de ses trois matchs à élimination directe à l’Euro 2020.

Les supporters marocains en infériorité numérique

Le Maroc et l’Espagne sont des voisins proches avec une relation géopolitique complexe.

Le Cameroun, le Sénégal et le Ghana sont les seules autres nations africaines à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde. Aucun des trois ne s’est qualifié pour les demi-finales.

Les supporters marocains étaient nettement plus nombreux et plus bruyants que les Espagnols au Education City Stadium.

Aucune des deux équipes n’a été en mesure de créer de nombreuses occasions de marquer significatives. Le Maroc semblait satisfait de garder le contrôle de la possession de l’Espagne et cherchait à menacer de contre-attaquer

Les deux équipes ont eu quelques opportunités dans le temps supplémentaire, l’Espagne étant la plus proche du but avec une dernière tentative de Sarabia qui a coupé le poteau.

C’était l’avant-dernier match des 16 à aller en prolongation lors de la Coupe du monde de cette année. La Croatie a battu le Japon aux tirs au but lundi.