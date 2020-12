Le président Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu participent à la cérémonie de signature des accords d’Abraham à la Maison Blanche le 15 septembre 2020, à Washington, DC. | Alex Wong / Getty Images

Les États-Unis reconnaîtront la revendication du Maroc depuis des décennies sur le Sahara occidental. En échange, le Maroc reconnaîtra ouvertement Israël.

Le président Donald Trump a annoncé jeudi un accord négocié par les États-Unis entre le Maroc et Israël pour normaliser les relations – le quatrième accord de ce type entre Israël et un État arabe depuis août.

Pour conclure le pacte, Trump a renversé des décennies de politique américaine en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un vaste territoire peu peuplé du nord-ouest de l’Afrique. Le Maroc l’a revendiqué en 1957, a déménagé pour l’annexer entièrement en 1979, et se bat depuis pour le contrôler contre les peuples autochtones sahraouis du territoire.

Une insurrection de 16 ans a pris fin en 1991 avec un cessez-le-feu négocié par l’ONU, et l’ONU s’est engagée à aider à organiser un référendum sur l’indépendance au Sahara occidental sur toute la ligne. Ce référendum n’a toujours pas eu lieu, et la chance qu’il aura un jour est encore moins probable maintenant que les États-Unis sont devenus la première nation occidentale à reconnaître la souveraineté marocaine sur le territoire.

«Aujourd’hui, j’ai signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental», Atout tweeté jeudi. «La proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la SEULE base d’une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durables!»

La décision sera considérée comme une grande victoire pour Washington, Rabat et Jérusalem. En termes simples, les États-Unis demandent à une autre nation arabe d’améliorer ses relations avec Israël, poursuivant leur remarquable effort diplomatique connu sous le nom d ‘«Accords d’Abraham». Israël amène une autre nation arabe à s’engager ouvertement avec lui, mettant progressivement fin à son isolement régional (bien que le Maroc et Israël se soient engagés dans des pourparlers secrets depuis des décennies). Et le Maroc, après de nombreuses années à le réclamer, voit sa revendication territoriale tant souhaitée reconnue par les États-Unis.

«Ils vont rouvrir immédiatement leurs bureaux de liaison à Rabat et à Tel-Aviv avec l’intention d’ouvrir des ambassades. Et ils vont promouvoir la coopération économique entre les entreprises israéliennes et marocaines », a déclaré jeudi à Reuters Jared Kushner, qui a passé deux ans à réaliser cet accord. L’administration a également annoncé qu’elle enverrait une aide économique au Maroc et au Sahara occidental dans le cadre de l’accord, et que des vols allaient et venaient du Maroc vers Israël.

Mais le peuple sahraoui n’appréciera pas trop cette annonce, disent les experts du différend qui dure depuis des décennies. «Cette décision hâtive de mettre du poids derrière la revendication de propriété du Maroc aura des effets délétères pour les Sahraouis et pour l’espoir de résoudre le conflit de manière pacifique et durable», m’a dit Kelsey Norman de l’Université Rice.

On ne sait pas si Trump croit vraiment que le soutien à la revendication du Maroc aidera à mettre fin au conflit. Ce qui est clair, c’est qu’il cherche à obtenir plus de victoires diplomatiques dans ce domaine avant de céder les rênes au président élu Joe Biden en janvier.

Trump renforce son héritage diplomatique avant que Biden ne prenne le relais

Alors que le conflit Maroc-Sahara occidental est un problème en soi, l’accord de jeudi devrait vraiment être considéré comme faisant partie de l’effort diplomatique plus large de l’administration pour amener les nations arabes à établir des relations officielles et publiques avec Israël.

En effet, l’annonce fait suite à des accords négociés par l’administration Trump entre Israël et les Émirats arabes unis en août, Bahreïn en septembre et le Soudan en octobre. Avant ces pactes, le dernier accord de paix qu’Israël a conclu avec un pays arabe était avec la Jordanie en 1994 (il en avait signé un avec l’Égypte en 1979).

Même si Biden voulait annuler ces décisions – et pour l’instant il n’y a aucune preuve qu’il le fait – les annonces de Trump lui rendraient plus difficile de le faire. Ce qui signifie que Trump solidifiera probablement son héritage en tant que président qui a brisé l’impasse sur la reconnaissance israélienne, mais il reste à voir si cela conduit à des gains réels et tangibles au Moyen-Orient.