Le Maroc est titulaire pour le match nul face à la Croatie en Coupe du monde

En première mi-temps, les choses semblaient au moins quelque peu égales entre le Maroc et la Croatie lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde. La Croatie a menacé le gardien marocain Yassine Bounou à longue distance, comme d’habitude. Luka Modric devait être étroitement marqué à plusieurs mètres du but, et le hurleur extérieur de son partenaire de milieu de terrain Ivan Perisic a dégagé la barre transversale de quelques centimètres.

Le Maroc avait également ses propres chances. Hakim Ziyech a survolé l’arrière gauche croate Borna Sosa et a envoyé un superbe centre à Youssef En-Nesyri, qui a mal chronométré son saut et n’a pas pu sauter sur le ballon.

La Croatie a fini par dominer à la fin de la première mi-temps. Bounou a sauvé une dangereuse tentative de Nikola Vlasic, et Modric a failli marquer à distance mais a envoyé son tir au-dessus de la barre transversale.

En seconde période, le Maroc s’est à nouveau rapproché. Noussair Mazraoui a plongé pour un ballon flottant près de la surface de réparation, mais le solide arrêt de Dominik Livakovic a arrêté la chance d’un but marocain. Mazraoui s’est gravement blessé dans ce jeu, alors qu’il quittait le match sur une civière.

Le Maroc a une fois de plus forcé Livakovic à un excellent arrêt quand Achraf Hakimi a ceinturé un hurleur d’au-delà de la surface. Livakovic n’a pas pu tenir le coup à cause de la vitesse du ballon, mais l’arrêt a effectivement tué l’élan du Maroc.

Le Maroc et la Croatie ont tous deux eu leurs chances dans le match. Bounou et Livakovic ont tous deux réalisé d’excellents arrêts. Cela place le Maroc en bonne position pour un duel avec la Belgique dimanche.

Ziyech et Mazraoui rentrent au Maroc

Bien que son attitude cool ne le montre peut-être pas, le match nul du Maroc contre la Croatie était le tout premier match de Coupe du monde de l’entraîneur Walid Regragui. Il a remplacé Vahid Halilhodzic début août. Même alors, il a rapidement trouvé une idée de l’équipe tout de suite. Il a construit des relations solides avec les joueurs, contrairement à son prédécesseur, et a introduit une attaque à indice d’octane élevé. Espérons que cela donne une chance à l’équipe dans ce qui est un groupe de Coupe du monde difficile.

Non seulement il a marqué plus de buts, mais il a fait venir plus de joueurs. Regragui a ramené Hakim Ziyech de Chelsea et Noussair Mazraoui du Bayern. Les commentaires de Halilhodzic à la presse les ont isolés de l’équipe nationale.

Presque immédiatement, Ziyech s’est acclimaté à la nouvelle équipe. Il a marqué un superbe but lors d’un match amical contre la Géorgie. Ensuite, il a réalisé de solides performances contre le Chili et le Paraguay. Maintenant, il a effectué un déplacement décent contre la Croatie, envoyant de grands centres cruellement manqués par le Lions de l’Atlas.

Mazraoui a également réalisé de solides matchs lors des derniers matches amicaux. Mazraoui donne un élément de danger supplémentaire sur le flanc, quelque chose que les équipes précédentes de Regragui adorent exploiter.

Amrabat ferme le milieu de terrain croate

Sofyane Amrabat est l’un des meilleurs milieux de terrain de la Fiorentina et un rouage clé du Lions de l’Atlas. En effet, le milieu de terrain est le rêve d’un manager. Ses passes précises, sa capacité défensive et son physique ajoutent de la fiabilité au milieu de terrain marocain. Amrabat n’est pas doué techniquement, mais il ajoute une ténacité qui ne peut être égalée.

Amrabat est devenu un élément essentiel de l’équipe marocaine. Il a disputé 396 minutes à la Coupe d’Afrique des Nations 2021 et disputé les 180 minutes du match aller-retour entre le Maroc et la RD Congo. Avec la puissance de feu dont dispose le Maroc, Amrabat peut jouer un rôle défensif et se concentrer sur des contre-attaques écrasantes comme il l’a fait contre la Croatie.

Lors de sa masterclass contre la Croatie, Amrabat a réalisé 56 touches, 39 passes et neuf récupérations. Le milieu de terrain défensif a également effectué des dégagements cruciaux tout en étouffant Andrej Kramaric et l’attaque croate. Amrabat a souvent des ennuis avec l’arbitre, mais sa fiabilité sur la possession en fait un atout trop important pour être gaspillé.

Problèmes potentiels de profondeur d’attaque du Maroc à la Coupe du monde

Non seulement le Maroc compte des stars comme Youssef En-Nesyri et Hakimi, mais ils ont ajouté Mazraoui et Ziyech à l’équipe. Pourtant, au stade Al Bayt, le Maroc ressemblait à une équipe coincée dans sa quête de buts.

Bien qu’il y ait eu de bonnes occasions provenant de l’attaque du Maroc, ils n’ont pas pu saisir ces occasions et tuer le match.

Les choses se sont encore aggravées lorsque le jeu s’est ouvert dans ses dernières minutes. Les défenseurs croates fatigués (tous les quatre ont joué toutes les 90 minutes) ont commencé à se relâcher et les ailes ont commencé à s’ouvrir de plus en plus. Pourtant, pour une raison quelconque, le Maroc semblait perdu devant le but.

Le Maroc semblait fragile, c’est le moins qu’on puisse dire. La Masía Le produit Abde Ezzalzouli a perdu cinq duels au sol et n’a touché le ballon que huit fois en 25 minutes. L’attaquant de but Abderrazak Hamdallah n’a pas remporté les têtes dont le Maroc avait désespérément besoin. Même dans les trois attaquants choisis de Regragrui, il y a encore des imperfections.

En-Nesyri n’a pas marqué de but en championnat cette saison pour Séville, et il n’a marqué que deux fois sur toute la saison. Ziyech n’a disputé que cinq matches de championnat pour Chelsea. Pourtant, Regragui a également d’autres options. Zakaria Aboukhlal a marqué trois buts et délivré trois passes décisives en tant qu’ailier droit de Toulouse. Anass Zaroury a marqué quatre fois et fait trois passes décisives pour Burnley. Cependant, ils n’ont pas fait leurs preuves au niveau national. Regragui a besoin de son attaque pour entrer en jeu alors qu’ils affronteront la Belgique dans un match crucial dimanche.

