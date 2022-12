Le Maroc entre dans l’histoire et choque l’Espagne pour atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde

EDUCATION CITY, Qatar – Le Maroc a surpris l’Espagne en atteignant les quarts de finale de la Coupe du monde avec l’arrière droit Achraf Hakimi marquant le coup de pied décisif lors d’une séance de tirs au but après un match nul 0-0 à Education City.

Le défenseur du Paris Saint-Germain Hakimi a marqué avec un penalty de Panenka après que l’Espagne a raté trois tirs au but et est sortie avec une défaite 3-0 en fusillade. Et le Maroc est entré dans l’histoire en atteignant son premier quart de finale et en devenant également la première nation arabe à accéder à cette étape du tournoi.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Support | Horaire | Equipes

Réaction rapide

1. L’incroyable Maroc entre dans l’histoire en battant l’Espagne

Le Maroc disputera un quart de finale de Coupe du monde pour la première fois après avoir éliminé l’Espagne, championne du monde 2010, à Education City. Et les soi-disant Lions de l’Atlas sont maintenant sur le point d’entrer dans l’histoire en tant que première nation africaine à atteindre les demi-finales en battant le Portugal ou la Suisse lors des huitièmes de finale de samedi.

LIBRE DE JOUER. 10 000 $ en prix disponibles! Qui allez-vous choisir pour gagner ? Faites vos choix

L’équipe de l’entraîneur Walid Regragui est entrée dans ce match après avoir concédé un seul but – un but contre son camp – dans le tournoi jusqu’à présent et leur organisation défensive a été cruciale pour vaincre l’équipe de Luis Enrique. Le Maroc a rarement semblé troublé par l’Espagne, mais son incapacité à marquer pendant le temps réglementaire et les prolongations a entraîné des tirs au but.

Et c’est là que le gardien Yassine Bounou est devenu un héros national en sauvant les tirs au but de Sergio Busquets et Carlos Soler, ainsi qu’en voyant Pablo Sarabia frapper un poteau, alors que l’Espagne subissait l’ignominie de perdre une séance de tirs au but sans marquer un seul de ses points. coups de pied. Cette défaite signifie que l’Espagne a désormais perdu quatre de ses cinq tirs au but en Coupe du monde.

Pour le Maroc, cependant, la chance d’aller encore plus loin dans cette Coupe du monde s’est maintenant ouverte. Peu importe qui ils affronteront au prochain tour, ils ne seront pas éclipsés par leurs adversaires et pourraient encore se qualifier pour une demi-finale contre l’Angleterre ou la France. Dans la première Coupe du monde organisée dans un pays arabe, les progrès du Maroc garantissent que toute la région a encore une équipe derrière laquelle apporter son soutien.

La défense et la cohésion du Maroc ont forcé le match aux tirs au but, où Hakimi et Bounou ont fourni l’héroïsme. (Photo de Robert Michael/alliance photo via Getty Images)

2. L’Espagne manque de buts

L’Espagne a été une anomalie à Qatar 2022. Seule l’Angleterre (12) a marqué plus de buts que l’Espagne, qui est entrée dans le match contre le Maroc après avoir marqué 10 fois en phase de groupes, mais malgré leur nombre, l’équipe de Luis Enrique n’a pratiquement aucune menace de but contre adversaires bien organisés.

2 Connexe

La victoire 7-0 contre le Costa Rica lors de leur match d’ouverture a faussé le tableau des vainqueurs de la Coupe du monde 2010 car ils ont tout essayé contre le Maroc et n’ont jamais semblé marquer. Enrique a commencé avec Marco Asensio devant Alvaro Morata, mais l’attaquant du Real Madrid n’a offert que peu de menace et n’a pu toucher le petit filet qu’avec sa seule chance franche en première mi-temps.

Mais Morata, quand il est entré juste après l’heure de jeu, n’était guère mieux. Il a fait des courses plus pénétrantes qu’Asensio, mais sa finition et sa conscience signifiaient qu’il n’a rien fait avec les opportunités qu’il a créées. Enrique a été trop lent à lancer Nico Williams et Ansu Fati dans l’action.

A leur entrée en jeu, les deux attaquants ont fait la différence et ont permis à l’Espagne de se placer dans le dos d’une défense marocaine bien organisée. Ils se sont retirés de ce tournoi parce qu’ils n’avaient pas d’avant-garde quand cela importait.

3. Les supporters marocains poussent l’équipe en tête

Si la finale de la Coupe du monde était décidée par les meilleurs supporters de Qatar 2022, nous nous attendrions tous à un affrontement entre l’Argentine et le Maroc au stade Lusail. Vous aurez tout entendu sur les supporters argentins – ils ont été magnifiques en termes de nombre, de chansons et de la façon dont ils ont rempli chaque stade dans une mer de bleu et blanc, mais les supporters marocains ont été tout aussi bruyants et passionnés. Ce jeu a fait ressortir le meilleur d’entre eux.

Des tensions historiques et géographiques profondément enracinées entre l’Espagne et le Maroc ont ajouté du piquant à l’atmosphère, mais c’est une incroyable démonstration de couleur et de bruit de la part des supporters marocains qui a permis à leur équipe de rendre le match si difficile pour l’Espagne. Mais le soutien du Maroc au sein d’Education City est allé au-delà du simple soutien à l’équipe de Walid Regragui. En tant que dernière équipe africaine de la compétition, ils portaient déjà les espoirs d’un continent, mais lors de la première Coupe du monde organisée au Moyen-Orient, la présence du Maroc en tant qu’équipe d’une nation arabe compte également.

Parmi les drapeaux marocains figuraient de nombreux drapeaux palestiniens, qui ont été mis en évidence à chaque match impliquant une équipe d’Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, et l’entraîneur marocain Regragui a déclaré avant le match que son équipe savait qu’elle représentait plus que son pays.

“Nous arrivons avec une attitude de vainqueur, nous voulons hisser notre drapeau marocain”, a-t-il déclaré. “Et oui tous les Arabes et les Africains. Nous voulons leurs prières et leur soutien. Avant il n’y avait que les Marocains, maintenant nous allons ajouter les Africains et les Arabes.” Que le Maroc ait atteint les quarts de finale est énorme pour cette Coupe du monde et la région.

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Maroc: Yassine Bounou 9 ; Achraf Hakimi 7, Nayef Aguerd 8 ; Romain Saiss 7, Noussair Mazraoui 7 ; Azzedine Ounahi 6 ans, Sofyan Amrabat 6 ans, Selim Amallah 6 ans ; Hakim Ziyech 7 ans, Youssef En-Nesyri 6 ans, Sofiane Boufal 7 ans.

Sous-marins: Abde Ezzalzouli 6, Walid Cheddira 5, Abdelhamid Sabiri 7, Yahya Attiat-Allah 6, Jawad El Yamiq 6, Badr Benoun 6

Espagne: Unai Simon 7; Marcos Llorente 6, Rodri 8, Aymeric Laporte 7, Jordi Alba 6 ; Gavi 6, Sergio Busquets 6, Pedri 6 ; Ferran Torres 5, Marco Asensio 5, Dani Olmo 6.

Sous-titres : Alvaro Morata 6, Carlos Soler 6, Nico Williams 7, Ansu Fati 7, Alejandro Balde 6, Pablo Sarabia 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Yassine Bounou

Quelle performance incroyable lors des tirs au but du gardien marocain. Superbes arrêts contre Sergio Busquets et Carlos Soler.

Le pire : Marco Asensio

Choisi devant le très en forme Alvaro Morata pour diriger l’attaque espagnole, Asensio a eu peu d’occasions, mais il aurait dû faire bien mieux avec celles qu’il avait.

Faits saillants et moments marquants

Achraf Hakimi, né à Madrid, est intervenu pour envoyer le Maroc à son tout premier quart de finale de Coupe du monde.

HAKIMI LE REMPORTE POUR LE MAROC LE MAROC PASSE 🇲🇦 pic.twitter.com/zlA17MUgJa – Football FOX (@FOXSoccer) 6 décembre 2022

Après le match : ce qu’ont dit les joueurs et les entraîneurs

Le joueur marocain Bilal El Khannouss : “Nous avons écrit l’histoire du Maroc. Le Maroc ne s’était jamais qualifié pour les quarts de finale du Mondial auparavant. Quelle journée incroyable pour nous ! Nous l’avons fait ensemble. Nous avons une super équipe. en nous et dans le fait que nous pouvions les battre et nous l’avons fait. Nous ne nous sommes pas préparés pour les tirs au but hier. Nous ne nous sommes pas entraînés.”

L’Espagnol Sergio Busquets : “C’était dur pour nous. On a essayé de les fatiguer, de trouver des espaces. Parfois on y est parvenu, et on a manqué un peu de chance, le ballon final ou l’arrivée. C’est toujours pile ou face (avec des pénalités). On a raté les trois premières pénalités et c’est très difficile comme ça.”

L’entraîneur espagnol Luis Enrique : “Nous devons féliciter les vainqueurs. Ils ont joué leur jeu, ça s’est bien passé, ils ont été meilleurs que nous aux tirs au but. Je pense que les enfants doivent apprendre à perdre, que vous le méritiez ou non.”

“Le football est un sport merveilleux et passionné, mais une équipe peut gagner sans attaquer. Le Maroc a attaqué une ou deux fois et a été dangereux, mais nous avons complètement dominé le jeu et essayé de créer. Nous aurions aimé créer plus. C’était difficile pour Nous avons eu 11 tirs, je pense, mais peu au but. Dans le dernier mouvement du match, Pablo Sarabia a frappé le poteau. La séance de tirs au but a été difficile pour nous. Mais je suis fier de mes joueurs.

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Gavi : A 18 ans-123 jours, Gavi est le plus jeune homme à débuter un match FIFA WC KO Stage depuis Pelé lors de la finale de 1958 (17 ans-249 jours).

– Il s’agit du 7e match à terminer 0-0 à la Coupe du monde 2022 – à égalité pour le plus de matchs 0-0 lors d’une seule Coupe du monde masculine (2014, 2010, 2006 et 1982).

– Espagne : éliminé aux tirs au but pour le 3ème tournoi majeur consécutif.

– L’Espagne termine avec 1 tir cadré. C’est à égalité pour leur moins de tirs cadrés dans un match de Coupe du Monde de la FIFA remontant à 1966, ils l’ont fait 3 autres fois. Le plus récent a eu lieu lors d’un huitième de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 contre la France où ils ont perdu 3-1.

Suivant

Maroc: Les Lions de l’Atlas affronteront le vainqueur du Portugal et de la Suisse lors de leur tout premier quart de finale de Coupe du monde le 10 décembre à 10 h HE.

Espagne: L’équipe de Luis Enrique est éliminée de la Coupe du monde et se préparera aux éliminatoires de l’UEFA EURO au printemps 2023.