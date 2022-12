Le Maroc devient la première nation africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde

Le Maroc est devenu la première nation africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde alors que le vainqueur de la première mi-temps de Youssef En-Nesyri a ajouté le Portugal à la liste des équipes choquées au Qatar.

L’attaquant En-Nesyri a profité d’une erreur du gardien portugais Diogo Costa pour marquer de la tête le but historique non seulement de l’équipe de Walid Regragui, mais de tout le continent africain.

Pas même l’introduction à la 51e minute de Cristiano Ronaldo – une fois de plus laissé sur le banc par son entraîneur Fernando Santos – n’a pu inspirer un retour du Portugal, alors que Bruno Fernandes a frappé la barre transversale tandis que Goncalo Ramos et Bernardo Silva ont raté la cible depuis de bonnes positions.

Plus tard, le Maroc a exigé l’héroïsme du gardien Bono qui a sauvé de Joao Felix et Ronaldo tandis que Pepe a raté un gardien dans la dernière minute de huit dans le temps d’arrêt – qui a également vu l’attaquant remplaçant Walid Cheddira expulsé pour deux cartons jaunes rapides.

La course choc du Maroc vers les quatre derniers – qui les a vus battre la Belgique, l’Espagne et le Portugal et ne concéder qu’un seul but contre son camp en cinq matches de Coupe du monde – organise un affrontement en demi-finale avec le vainqueur du quart de finale à succès de l’Angleterre et de la France.

Comment le Maroc a réussi un autre choc pour créer l’histoire

Fraîchement sorti de sa victoire 6-1 sur la Suisse en huitièmes de finale, le Portugal a commencé le match en beauté avec quelques occasions en première mi-temps pour Joao Felix.

L’attaquant a rapidement mis une tête droite sur Bono et a vu un tir dévié atterrir au sommet du filet du gardien marocain avant de marquer pour la première fois depuis le bord de la surface lorsqu’il s’est retrouvé dans des hectares d’espace.

Instants de match… 5 minutes: Joao Felix a raté la première des trois grandes occasions de la première mi-temps en se dirigeant droit sur Bono sur un coup franc.

42 minutes: Youssef En-Nesyri bat Diogo Costa au ballon pour rentrer à la maison ce qui finit par être le vainqueur.

45 minutes: Bruno Fernandes frappe la barre et quelques instants plus tard, un appel de pénalité est annulé.

51 minutes : Quelques instants après que Hakim Ziyech a failli marquer le 2-0, Cristiano Ronaldo entre sur le terrain.

58 : Goncalo Ramos dirige une tête libre loin du but après le centre d’Otavio.

83 minutes: Bono renverse la frappe de Joao Felix loin du coin supérieur du filet.

90+1 min : Ronaldo s’échappe de la défense marocaine mais son tir bas est stoppé par Bono.

90+4 : Walid Cheddira expulsé pour le Maroc après deux cartons jaunes rapides.

90+7 : Pepe passe à bout portant dans la dernière grande occasion du match pour le Portugal

Temps plein : Ronaldo quitte le terrain en larmes

Pendant ce temps, l’équipe de Fernando Santos a été avertie de la menace d’En-Nesyri dans les airs alors qu’il tirait au-dessus d’une tête franche depuis un corner, tandis que Selim Amallah et Sofiane Boufal se sont rapprochés l’un après l’autre mais n’ont pas trouvé la cible.

Finalement, la résilience du Maroc a porté ses fruits trois minutes avant la mi-temps lorsque le gardien portugais Costa est venu chercher le long ballon suspendu d’Attiyat Allah depuis la gauche et est entré en collision avec son propre défenseur à Dias, laissant En-Nesyri faire un signe de tête.