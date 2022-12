Le Maroc devient la première équipe africaine de l’histoire à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde

Le Maroc est entré dans l’histoire avec sa victoire sur le Portugal à Qatar 2022 samedi en devenant la première équipe africaine à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du monde.

Les Lions de l’Atlas sont sortis de leur groupe invaincus et en tête après des victoires contre la Belgique et le Canada et un match nul contre la Croatie, avant d’éliminer l’Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale.

Cette victoire a vu le Maroc égaler les réalisations du Cameroun (1990), du Sénégal (2002) et du Ghana (2010) en se qualifiant pour les huit derniers d’une Coupe du monde.

Mais aucune équipe africaine n’avait réussi à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde jusqu’à présent.

Le Maroc a changé cela et est entré dans l’histoire en devançant le Portugal lors du quart de finale des équipes samedi.

L’attaquant de Séville Youssef En-Nesyri a marqué le seul but du match à la fin de la première mi-temps et a donné aux Lions de l’Atlas une autre victoire célèbre, qui les voit prendre leur place dans le dernier carré.

L’équipe de Walid Regragui affrontera soit l’Angleterre, soit la France en demi-finale.