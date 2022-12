Le Maroc devient la première équipe africaine à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde

Le Maroc a officiellement fait ce que personne ne pensait pouvoir, non seulement battre l’Espagne et le Portugal, mais aussi devenir la première équipe africaine à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde.

Avec une victoire 1 à 0 contre le Portugal samedi, le Maroc accède aux demi-finales de la Coupe du monde.

Le but de la victoire est venu dans les dernières minutes de la première mi-temps, lorsque Youssef En-Nesyri a décroché une tête sur un centre parfait de Yahya Attiat-Allah. Le gardien portugais Diogo Costa a tenté de battre En-Nesyri sur la croix, mais Youssef a dépassé tout le monde et a enfoui le ballon au fond des filets.

Le Maroc a pu garder sa cage inviolée, retenant les nombreuses occasions de but du Portugal en seconde période et terminant le match avec une victoire indéniable, le tout sans avoir à aller en prolongation ni à tirer des tirs au but, comme lors de leur victoire contre l’Espagne.

Pour faire de cette victoire une affaire encore plus importante, la course surprenante du pays nord-africain vers les demi-finales met probablement fin aux chances de Cristiano Ronaldo de remporter une Coupe du monde. A 37 ans, la star a débuté sur le banc pour un deuxième match consécutif, incapable de faire rentrer le ballon au fond des filets après avoir rejoint le Portugal en seconde période.

Alors que le Maroc était un outsider avant cette Coupe du monde, son succès dans ce tournoi ne peut être remis en question. Les Marocains n’ont accordé qu’un seul but en cinq matchs, ce qui était un but contre son camp. Aucun joueur adverse n’a marqué contre le Maroc dans cette Coupe du monde.

Leur excellence défensive est une des principales raisons pour lesquelles le Maroc a remporté le groupe F contre la Croatie, la Belgique et le Canada et comment il est devenu le quatrième pays africain différent à se qualifier pour les quarts de finale d’une Coupe du monde masculine. Le Cameroun a atteint les quarts de finale pour la première fois en 1990 avant le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010.

Maintenant, le Maroc a une chance de tout gagner. Ils affronteront le vainqueur du match Angleterre-France d’aujourd’hui le mercredi 14 décembre.